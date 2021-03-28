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فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

شرح ماكس فيرشتابن سبب عدم إقدامه على محاولة أخرى لتجاوز لويس هاميلتون بعد أن أعاد إليه الصدارة إثر خرقه لحدود المسار في المراحل الختاميّة من سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

اقترب فيرشتابن من هاميلتون خلال مرحلة اللفّات الـ 17 الأخيرة، التي تمتّع فيها بأفضليّة عمر إطارات بلغت 11 لفّة، ضمن ختامٍ ملحميّ للجولة الافتتاحيّة من موسم 2021 إثر تصدّر الهولندي للمراحل الأولى منطلقًا من القطب الأوّل قبل أن يتراجع خلف البريطاني نتيجة استراتيجيّة مرسيدس العدائيّة.

وهاجم سائق ريد بُل منافسه هاميلتون من الجهة الخارجيّة عند المنعطف الرابع المثير للجدل في اللفّة الـ 53 وتقدّم عليه، لكنّه تجاوز الحفف الجانبيّة كثيرًا وأرجع المركز لاحقًا في ذات اللفّة، لكنّه لم يكن قادرًا على الاقتراب منه مجدّدًا للإقدام على محاولة أخرى، وتشبّث سائق مرسيدس ليُحقّق الفوز بفارق ثلاثة أرباع الثانية.

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وعندما سُئل عن سبب عدم قدرته على الهجوم مجدّدًا، قال فيرشتابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان من الصعب للغاية السير خلفه".

وأضاف: "وصلت إلى المنعطف الـ 13 في اللفّة الـ 53 وعانيت من انزلاقٍ كبير. لم تبقَ لديّ إطارات للهجوم منذ ذلك الحين".

وأكمل: "بالطبع كانت إطارات أجدد بـ 11 لفّة، لكنّ تلك الأفضليّة تتبخّر سريعًا مع هذه السيارات حالما تصل إلى مدال ثانية ونصف خلف السيارة الأخرى".

وأردف: "كما أنّ سرعة الرياح ووجهتها لم تُساعد".

كما أشار فيرشتابن إلى أنّ إرجاع المركز لهاميلتون في منطقة أخرى من تلك اللفّة لم يكن ليكون عادلًا بالنسبة لمنافسه.

وقال حيال ذلك: "لو سمحت له بتجاوزي في مرحلة أخرى فستكون تلك طريقة غير عادلة لإرجاع المركز. كونك تكون قريبًا جدًا حينها ومن السهل التجاوز باستعمال نظام دي آر اس. لذا تعيّن عليّ فعل ذلك بعد المنعطف العاشر".

كما بدا فيرشتابن غير سعيدٍ باستراتيجيّة ريد بُل، حيث قال: "من المهمّ الحفاظ على الموقع على المسار مع هذه السيارات في الأعوام الأخيرة، لكنّنا فرطنا في ذلك اليوم".

لكنّ كريستيان هورنر مدير الفريق جادل بأنّ السباق لم يخسره الفريق على صعيد الاستراتيجيّة.

وقال: "تمتّعت مرسيدس بوتيرة قويّة جدًا في بداية السباق. لم نكن قادرين على الابتعاد في الأمام وخلق فارق لتغطيتهم".

وأكمل: "تآكل إطاراتهم كان مثيرًا للإعجاب. لذا لم يكن بوسع ماكس الابتعاد بأكثر من ثانيتين عن لويس".

وأردف: "من الواضح أنّهم توقّفوا قبلنا لتجاوزنا، وخسرنا المركز على المسار. كنّا متفقين على استراتيجيّة الوقفتين بالتوجّه إلى السباق".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّهم دخلوا مبكّرًا مجدّدًا في التوقّف الأخير. بقينا لعشر لفّات إضافيّة، لذا حصلنا على إطارات أفضل للفترة الأخيرة، لكن للأسف كان لدى لويس ما فيه الكفاية للتشبّث".

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