فيرشتابن يشرح سبب لمسه لجناح سيارة هاميلتون

تمّ تغريم متصدّر البطولة بـ 50.000 دولار لقاء لمسه للجناح الخلفي لسيارة هاميلتون بعد حلوله ثانيًا خلفه في التجارب التأهيليّة المثيرة للجدل أمسٍ الجمعة في إنترلاغوس، بينما فشلت سيارة هاميلتون لاحقًا في اجتياز الفحوصات التقنيّة إثر الحصّة بعد أن وُجد بأنّ نظام "دي آر اس" ينفتح بمساحة أكثر من المسموح بها.

وبعد تحقيق مطوّلٍ امتدّ إلى ما بعد التجارب الحرّة الثانية صباح السبت، قرّر المراقبون إقصاء هاميلتون من التصفيات.

وعندما سُئل فيرشتابن من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب لمسه لسيارة هاميلتون، إلى جانب لمسه لسيارته قبل ذلك بقليل، أجاب فيرشتابن: "حسنًا، من الواضح أنّني كنت أنظر إلى الجناح".

وأضاف: "لذا يُمكنكم أن تروا ما فعلته بالضبط في الفيديو. كنت أنظر إلى مدى مرونة الجناح في تلك النقطة".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال حيال المسألة في المؤتمر الصحفي بعد السباق القصير الذي فاز به فالتيري بوتاس أمام فيرشتابن، قال الهولندي أنّ "ما فعله لم يكن له أيّ علاقة بنظام دي آر اس وما كانت تحقّق فيه فيا".

وإجابة على سؤالٍ حول إن كانت لديه شكوكٌ محدّدةٌ دفعته لتفقّد سيارة غريمه يوم الجمعة، أشار فيرشتابن إلى أنّه كانت لديه بعض الشكوك بالفعل، وقال بأنّها متعلّقة باختبارات الأحمال والمرونة الجديدة التي تمّ تقديمها في جائزة فرنسا الكبرى على إثر جدل الأجنحة المرنة الذي جمع فريقَي الصدارة في الجولات الأولى من موسم 2021.

وتواصل الجدل حيال هذا الجانب، حيث يحصل كلٌ من الفريقَين على أفضليّة باختلاف مستويات الارتكازيّة والجرّ من حلبة إلى أخرى.

وقال فيرشتابن: "أجل، بالطبع هناك أحاديث تدور، وبالتأكيد هناك أشياء للنظر فيها، لأنّه يبدو أنّ الجناح يميل إلى الخلف عند سرعة معيّنة".

وأكمل: "بالطبع تعلمون أنّه تعيّن علينا في بداية الموسم تغيير الأجنحة الخلفيّة قليلًا بسبب انحنائه قليلًا إلى الخلف على سرعات عالية".

وأردف: "لكن يبدو أنّه لا يزال يميل إلى الخلف على سيارة مرسيدس. لهذا السبب ذهبت لإلقاء نظرة".

ومزح فيرشتابن بأنّه كان يأمل أن تتسبّب غرامته "الضخمة" في حصول المسؤولين على عشاء فخم.