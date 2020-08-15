فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة

حقّق فيرشتابن فوزًا مفاجئًا نهاية الأسبوع الماضي بعد اتّباعه لاستراتيجيّة إطارات محكمة في سيلفرستون.

وتأهّل فيرشتابن على إطارات "هارد" حينها وكان قادرًا على الضغط خلال الفترة الأولى الطويلة، في الوقت الذي عانى فيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المنطلقان على إطارات "ميديوم"، كما طغت الشروخ على فترتَيهما اللاحقتَين على إطارات "هارد".

ومن المتوقّع أن تلعب إدارة الإطارات دورًا مهمًا في سباق إسبانيا بسبب درجات الحرارة العالية التي كانت في حدود 50 درجة مئويّة في التصفيات.

لكنّ ريد بُل اختارت وضع فيرشتابن على إطارات "سوفت" لبداية السباق بشكلٍ مماثلٍ لثنائيّ مرسيدس.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب ذلك الخيار، قال الهولندي: "أعتقد بأنّ إطارات سوفت جيّدة بما فيه الكفاية لبدء السباق عليها. عادة ما تكون الإطارات الليّنة صعبة المراس بعض الشيء ومخادعة، كونها تنهار سريعًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّها على ما يرام على هذه الحلبة".

ومزح فيرشتابن بأنّه بات يشعر بأنّ لديه "اشتراكًا في عرض المركز الثالث" بعد عدم قدرته على منافسة ثنائيّ مرسيدس في التصفيات.

لكنّ الهولندي بدا متفائلًا أكثر حيال فرصه في السباق، مُشيرًا إلى وتيرة ريد بُل القويّة عند محاكاة السباق في تجارب الجمعة.

وقال: "حظيت بشعورٍ جيّد حيال المسافات الطويلة بالأمس، كان توازن السيارة جيّدًا وكذلك الإطارات الخلفيّة".

وأردف: "سيكون الغد يومًا جديدًا، سنرى ما سيكون عليه الوضع. بالطبع آمل أن يكون الأداء متقاربًا ونضغط عليهم".

من جانبه تأهّل زميله أليكسندر ألبون في المركز السادس، كما قال بأنّ إطارات "سوفت" ليست سيّئة ولم تظهر أيّة شروخ، لكنّه يتوقّع بداية بطيئة للسباق في ظلّ محاولة السائقين لإكمال السباق بتوقّف وحيد.

وقال: "سيكون هناك زحامٌ في بداية السباق، أعتقد بأنّه سيكون هناك قطارٌ لتمديد عمر الفترة".

وأضاف: "هناك احتمالٌ كبيرٌ لفصل الاستراتيجيّات في الغد، توقّفٌ وحيدٌ أو توقّفان. أعتقد بأنّ ذلك يعتمد على مدى جودة إطاراتك بحسب تجارب الجمعة. سنرى كيفي ستسير الأمور وسنتأقلم مع الجميع".

واختتم بالقول: "عليك إيجاد مساحة لإجراء توقّفك خلالها كي لا تعلق في الزحام. من الصعب التجاوز في قطارات دي آر اس هذه حالما تجد مجموعة سيارات أمامك".