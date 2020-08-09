فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل

تقدّم فيرشتابن نحو تحقيق انتصارٍ رائع نتيجة إدارته المحكمة للإطارات خلال الفترة الأولى على متن تركيبة "هارد" وهو ما سمح له بالتمتّع بأفضليّة على حساب فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون بعد وقفتَي صيانتهما.

وعلى إثر اختياره اتّباع الاستراتيجيّة البديلة عبر الانطلاق على إطارات "هارد"، علم فيرشتابن أنّ الفترة الأولى وإدارة الإطارات سيكونان عاملَين حاسمين، وبعد رؤية ثنائيّ مرسيدس يُعاني أمامه فقد قلّص الفارق وهو ما دفع ريد بُل لتحذيره بضرورة التراجع إلى الخلف والاعتناء بإطاراته.

لكنّ فيرشتابن ردّ على تلك الرسالة عبر اللاسلكي بالقول: "هذه الفرصة الوحيدة للتواجد على مقربة من مرسيدس، لن أجلس هنا وأقود ببطء كجدّة"، وواصل الهولنديّ الضغط بالفعل قبل وقفات الصيانة الأولى.

وقال الهولندي إثر السباق أنّه كان سعيدًا بإدارته لحالة إطاراته في تلك المرحلة وأنّه كان بوسعه ملاحظة معاناة سائقَي مرسيدس لذا سعى لاستغلال الفرصة.

وقال الهولندي: "كنت أحافظ على إطاراتي بينما تلاشت إطاراتهما بالكامل، كان بوسعي رؤية تفكّك الإطارات. لكن كان ذلك متوقّعًا مع هذه الإطارات خاصة عندما تكون السيارات محمّلة بالوقود".

وأكمل: "لكنّني لم أرد البقاء خلفهما مثل السباقات الماضية، لذا حالما لاحت فرصة تسليط الضغط فقد أردت المحاولة".

وأردف: "واجهت انزلاقًا بارزًا عندما اقتربت من لويس عند المنعطف الـ 13، كونه من الصعب التواجد خلف السيارات الأخرى حتى لو كنت تتمتّع بأفضليّة التماسك".

ثمّ تابع: "بلغنا مرحلة أصبح فيها من المستحيل عليهما المواصلة وحينها بدأ سباقي".

واعترف فيرشتابن بأنّه كان يُدمّر إطاراته عندما كان يتبع بوتاس وهاميلتون، لكنّه شعر بأنّ تلك لم تكن مشكلة أثّرت على استراتيجيّته، وذلك سبب تحدّيه لنصائح ريد بُل.

وقال: "أكره البقاء في ذات المركز خاصة عندما ترى أنّ السيارة جيّدة. لكن قد يكون ذلك بمحاولة انتحاريّة في بعض الأحيان وتقضي على إطاراتك من أجل التشبّث بشكلٍ يائس، لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك ما حدث اليوم".