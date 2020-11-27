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فيرشتابن يشرح الخطأ الذي حصل مع جانح سيارته الأمامي في تركيا

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شرح ماكس فيرشتابن كيف ساهم الجانح الجديد لسيارة ريد بُل 2020 بالمشكلة التي أنهت آماله في سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد.

كان الهولندي من بين أكثر المرشحين لتحقيق الفوز بسباق تركيا بعد أن هيمن على التجارب الحرة، وحجز موقعه على الصف الأول لشبكة الانطلاق.

لكن انطلاقته الضعيفة والظروف الجوية الرطبة للمسار إضافة إلى وقفة الصيانة التي لم تجرِ كما يجب، عملت جميعها على زيادة صعوبة مهمته بشكل كبير.

وضمن السعي لتحسين توازن السيارة تمّ تعديل الجانح الأمامي لسيارته، حيث انتهى الأمر بإمالة أحد الجانبين بسبع درجاتٍ أكثر من الجهة الأخرى، ما يعني أن السيارة باتت أقل اتزاناً وأكثر صعوبة في القيادة.

وتعقيباً على ما حدث، أوضح فيرشتابن أن الجانح الأمامي الجديد الذي استعمله في تركيا يتطلب تعديلاً بطريقة مختلفة عن سابقه، لكن الميكانيكي استعمل الطريقة القديمة مع الجانح ما كان يعني مشكلةً جديدة.

فقال الهولندي: "كان سوء تفاهم. قبل السباق تمّ إخبارنا بما يتوجب علينا القيام به، لأنه تمت إمالته (الجانح الجديد) بطريقة مختلفة عن سابقيه, وخلال السباق حصل خطأ ما في طريقة شرح ذلك على ما أعتقد".

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وضمن سعي الفريق لضمان عدم تكرار المشكلة، عدلت ريد بُل من تصميم الجناح كي يتمّ تعديله بالطريقة القديمة نفسها.

"لن تتكرر هذه المشكلة مجدداً بالطبع، لأن الأمور عادت إلى شكلها السابق الآن، وباتت جميع الأجنحة تُدار بالطريقة نفسها" قال فيرشتابن.

وتابع: "لكن في تركيا، كان لدينا جانح أمامي واحد جديد، وكان يقدم أداء أفضل طوال عطلة نهاية الأسبوع لذا أردتُ التأكد من استعماله لبقية الجولة. لكن هذا الجانح يُدار بطريقة مختلفة عن غيره. وأعتقد أن مشكلة ما حصلت خلال تعديله".

ويضم جانح ريد بُل الجديد تصميماً مختلفاً للصفيحة الرئيسية ومكوناته الأخرى. وتأتي تعديلات الجانح هذه إلى جانب تصميم أنف السيارة الجديد كذلك.

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