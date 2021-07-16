تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي التالي / غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار عاجلة

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

قال الهولندي ماكس فيرشتابن أنّه يهدف إلى تحسين أدائه في التصفيات بعد "عدم سعادته حيال الطريقة التي سارت عليها الأمور في التصفيات" خلال جولتَي النمسا اللتين فاز بهما.

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

يتقدّم فيرشتابن على غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بـ 32 نقطة في الترتيب العام لبطولة السائقين، حيث جاء انتصاراه في النمسا بعد فوزه بجائزة فرنسا الكبرى ليفوز بالسباقات الثلاثة المتتالية.

كما حقّق فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل في جولتَي النمسا، لكنّه لم يُحسّن زمنه في محاولتَيه التاليتين، وكان قريبًا من خسارة قطب الانطلاق الأوّل في الجولة الأخيرة بعد أن تواجد لاندو نوريس على بُعد 0.048 ثانية عنه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا يشعر بأنّه يُمكن تحسينه، خاصة بعد انتصارَيه الكاسحين في النمسا، مزح فيرشتابن في البداية بالقول: "تجاوز جميع السيارات الأخرى بلفّة كاملة".

وواصل قائلًا: "يتمحور الأمر حول التفاصيل على الدوام، لا توجد مسائل كبيرة يُمكن تحسينها".

وأضاف: "لم أكن سعيدًا بما سارت عليه التصفيات في النمسا على سبيل المثال. لذا عملنا على ذلك بالفعل، وقمنا بتحليل كلّ شيء".

وأردف: "لكن كذلك على صعيد الإعدادات، إذ أتطلّع قدمًا لتحسين بعض الأشياء على السيارة في جميع جوانبها".

وأكمل: "لا يُمكنني شرح ذلك في دقيقة، هناك الكثير من الأشياء المتداخلة".

اقرأ أيضاً:

وستجلب مرسيدس آخر حزم تحديثاتها نهاية هذا الأسبوع في بريطاني، حيث يشعر فيرشتابن بأنّها في حال آتت ثمارها فإنّها "ستُقرّب" مرسيدس من ريد بُل، وذلك في ظلّ مرور فريقه بسلسلة من خمسة انتصارات منذ جائزة موناكو الكبرى في مايو الماضي.

وقال الهولندي: "كنّا سعداء في السباقات القليلة الماضية، لكنّنا نتطلّع إلى كلّ ما يُمكننا تحسينه".

وأضاف: "ذلك ما سنُحاول فعله نهاية هذا الأسبوع مجدّدًا. مثلما قلت دائمًا فإنّنا نعمل بجدّ على محاولة وضع السيارة في أفضل مستوى ممكن على الحلبة على صعيد الإعدادات وبالطبع مع تغيّر صيغة عطلة نهاية الأسبوع الآن فإنّ الوضع سيزداد صعوبة".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا لبدء عطلة نهاية الأسبوع ومعرفة موقعنا".

المشاركات
التعليقات
نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

المقال السابق

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

المقال التالي

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

54 دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

3
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

15 دقيقة
4
فورمولا 1

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

17 س
5
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار
ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

15د
الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

54د
ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

1 س
غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

2 س
فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا
فورمولا 1

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

أحدث الأخبار

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.