فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

يتقدّم فيرشتابن على غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بـ 32 نقطة في الترتيب العام لبطولة السائقين، حيث جاء انتصاراه في النمسا بعد فوزه بجائزة فرنسا الكبرى ليفوز بالسباقات الثلاثة المتتالية.

كما حقّق فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل في جولتَي النمسا، لكنّه لم يُحسّن زمنه في محاولتَيه التاليتين، وكان قريبًا من خسارة قطب الانطلاق الأوّل في الجولة الأخيرة بعد أن تواجد لاندو نوريس على بُعد 0.048 ثانية عنه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا يشعر بأنّه يُمكن تحسينه، خاصة بعد انتصارَيه الكاسحين في النمسا، مزح فيرشتابن في البداية بالقول: "تجاوز جميع السيارات الأخرى بلفّة كاملة".

وواصل قائلًا: "يتمحور الأمر حول التفاصيل على الدوام، لا توجد مسائل كبيرة يُمكن تحسينها".

وأضاف: "لم أكن سعيدًا بما سارت عليه التصفيات في النمسا على سبيل المثال. لذا عملنا على ذلك بالفعل، وقمنا بتحليل كلّ شيء".

وأردف: "لكن كذلك على صعيد الإعدادات، إذ أتطلّع قدمًا لتحسين بعض الأشياء على السيارة في جميع جوانبها".

وأكمل: "لا يُمكنني شرح ذلك في دقيقة، هناك الكثير من الأشياء المتداخلة".

وستجلب مرسيدس آخر حزم تحديثاتها نهاية هذا الأسبوع في بريطاني، حيث يشعر فيرشتابن بأنّها في حال آتت ثمارها فإنّها "ستُقرّب" مرسيدس من ريد بُل، وذلك في ظلّ مرور فريقه بسلسلة من خمسة انتصارات منذ جائزة موناكو الكبرى في مايو الماضي.

وقال الهولندي: "كنّا سعداء في السباقات القليلة الماضية، لكنّنا نتطلّع إلى كلّ ما يُمكننا تحسينه".

وأضاف: "ذلك ما سنُحاول فعله نهاية هذا الأسبوع مجدّدًا. مثلما قلت دائمًا فإنّنا نعمل بجدّ على محاولة وضع السيارة في أفضل مستوى ممكن على الحلبة على صعيد الإعدادات وبالطبع مع تغيّر صيغة عطلة نهاية الأسبوع الآن فإنّ الوضع سيزداد صعوبة".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا لبدء عطلة نهاية الأسبوع ومعرفة موقعنا".