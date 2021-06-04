تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

من قبل:
, محرر

سجل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة أذربيجان الكبرى، حيث بدا مرتاحاً على متن سيارته ريد بُل.

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

وصلت ريد بُل إلى باكو في صدارة الترتيب العام، بينما بات فيرشتابن يتصدر الترتيب العام كذلك أمام لويس هاميلتون، بعد الفوز بجائزة موناكو الكبرى.

وكان عنوان التجارب الحرة في باكو، معاناة السائقين مع مستويات التماسك على المسار، مع تجربة نوعيتَي الإطارات اللينة والمتوسطة.

وسجل فيرشتابن دقيقة و43.184 ثانية، ما منحه الصدارة أمام شارل لوكلير سائق فيراري، حيث بدا الهولندي مرتاحاً على شوارع باكو، وبفارق 0.043 ثانية.

وجاء زمن الهولندي الأسرع مع بقاء عشر دقائق حتى نهاية الحصة، بينما كان السائقون يعانون بوضوح من أجل إيجاد التماسك، حيث بدا أن الأزمنة بدأت بالتحسن مع تواجد المزيد من المطاط على المسار.

كارلوس ساينز منح فيراري المركز الثالث خلف زميله في مواصلة للوتيرة الثابتة التي أظهرتها العلامة الإيطالية خلال آخر جولتين.

سيرجيو بيريز حاول تحسين زمنه في القسم الأخير للتجارب الحرة، لكنه آثر ترك لفته، لينهي التجارب بالمركز الرابع لصالح ريد بُل.

المركز الخامس كان من نصيب دانيال ريكاردو سائق مكلارين وبفارق أكثر من نصف ثانية بقليل خلف صاحب المركز الأول، وأمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل اللقب الحالي، أكمل التجارب الحرة بالمركز السابع، حيث يبدو أن مرسيدس تحاول إيجاد الإعدادات الملائمة للتلاؤم على حلبة الشوارع.

لاندو نوريس حقق المركز الثامن، أمام فالتيري بوتاس.

بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فرناندو ألونسو سائق ألبين - الذي صرح سابقاً أنه سيبدأ بطولة جديدة منذ جولة فرنسا - أنهى بالمركز الـ11، متقدماً على زميله إستيبان أوكون الذي اكتفى بالمركز 16.

لانس سترول بدوره تفوق على زميله في أستون مارتن سيباستيان فيتيل، حيث حققا المركزين الـ 13 والـ 15 على التوالي.

تسبب يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري بأول علم أصفر عندما اختصر المنعطف الرابع وعلق في منطقة الخروج الآمن.

بينما شوهد عدد من السائقين يتعرضون لغلق في المكابح والخروج عن حدود المسار ضمن سعيهم المستمرّ لإيجاد الضبط الملائم خلال التجارب الحرة، من بينهم فالتيري بوتاس ولاندو نوريس.

وشهدت الحصة قبيل نهايتها حادثة لسائق هاس، نيكيتا مازيبين، حيث ارتطم بالحائط، لكنها لم تستدعِ إيقاف الحصة، حيث كان قادراً على العودة إلى الحلبة.

نتيجة التجارب الحرة الأولى

المركز # السائق السيارة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 19 1:43.184     209.439
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 20 1:43.227 0.043 0.043 209.352
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 20 1:43.521 0.337 0.294 208.757
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 17 1:43.630 0.446 0.109 208.538
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 25 1:43.732 0.548 0.102 208.333
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري 23 1:43.757 0.573 0.025 208.282
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 20 1:43.893 0.709 0.136 208.010
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 20 1:43.996 0.812 0.103 207.804
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين 25 1:44.777 1.593 0.781 206.255
10 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 20 1:44.891 1.707 0.114 206.031
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 18 1:44.943 1.759 0.052 205.928
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 20 1:45.092 1.908 0.149 205.636
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن 23 1:45.234 2.050 0.142 205.359
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 25 1:45.384 2.200 0.150 205.067
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 24 1:45.415 2.231 0.031 205.006
16 31 France إستيبان أوكون ألبين 23 1:45.446 2.262 0.031 204.946
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 24 1:45.452 2.268 0.006 204.934
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 22 1:45.774 2.590 0.322 204.311
19 47 Germany ميك شوماخر هاس 20 1:46.899 3.715 1.125 202.160
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 18 1:46.945 3.761 0.046 202.073
المشاركات
التعليقات
راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

المقال السابق

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

35دقيقة
2
فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

3
فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

4
فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

23س
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

أحدث الأخبار
فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

35د
راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو
فورمولا 1

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو
فورمولا 1

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

18س
لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو
فورمولا 1

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

19س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

خلدون يونس More from
خلدون يونس
لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

فيرشتابن "لا يكترث" بالألاعيب الذهنية ضمن معركة اللقب في الفورمولا واحد جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن "لا يكترث" بالألاعيب الذهنية ضمن معركة اللقب في الفورمولا واحد

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

معلومات عن جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

معلومات عن جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

أحدث الأخبار

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وولف أظهر لي الكثير من "الحبّ القاسي" بعد الحادثة مع بوتاس

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي: خيار الإطارات الأكثر ليونة سيُضيف "المزيد من الإثارة" لسباق باكو

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.