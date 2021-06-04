فيرشتابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في باكو

وصلت ريد بُل إلى باكو في صدارة الترتيب العام، بينما بات فيرشتابن يتصدر الترتيب العام كذلك أمام لويس هاميلتون، بعد الفوز بجائزة موناكو الكبرى.

وكان عنوان التجارب الحرة في باكو، معاناة السائقين مع مستويات التماسك على المسار، مع تجربة نوعيتَي الإطارات اللينة والمتوسطة.

وسجل فيرشتابن دقيقة و43.184 ثانية، ما منحه الصدارة أمام شارل لوكلير سائق فيراري، حيث بدا الهولندي مرتاحاً على شوارع باكو، وبفارق 0.043 ثانية.

وجاء زمن الهولندي الأسرع مع بقاء عشر دقائق حتى نهاية الحصة، بينما كان السائقون يعانون بوضوح من أجل إيجاد التماسك، حيث بدا أن الأزمنة بدأت بالتحسن مع تواجد المزيد من المطاط على المسار.

كارلوس ساينز منح فيراري المركز الثالث خلف زميله في مواصلة للوتيرة الثابتة التي أظهرتها العلامة الإيطالية خلال آخر جولتين.

سيرجيو بيريز حاول تحسين زمنه في القسم الأخير للتجارب الحرة، لكنه آثر ترك لفته، لينهي التجارب بالمركز الرابع لصالح ريد بُل.

المركز الخامس كان من نصيب دانيال ريكاردو سائق مكلارين وبفارق أكثر من نصف ثانية بقليل خلف صاحب المركز الأول، وأمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل اللقب الحالي، أكمل التجارب الحرة بالمركز السابع، حيث يبدو أن مرسيدس تحاول إيجاد الإعدادات الملائمة للتلاؤم على حلبة الشوارع.

لاندو نوريس حقق المركز الثامن، أمام فالتيري بوتاس.

بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فرناندو ألونسو سائق ألبين - الذي صرح سابقاً أنه سيبدأ بطولة جديدة منذ جولة فرنسا - أنهى بالمركز الـ11، متقدماً على زميله إستيبان أوكون الذي اكتفى بالمركز 16.

لانس سترول بدوره تفوق على زميله في أستون مارتن سيباستيان فيتيل، حيث حققا المركزين الـ 13 والـ 15 على التوالي.

تسبب يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري بأول علم أصفر عندما اختصر المنعطف الرابع وعلق في منطقة الخروج الآمن.

بينما شوهد عدد من السائقين يتعرضون لغلق في المكابح والخروج عن حدود المسار ضمن سعيهم المستمرّ لإيجاد الضبط الملائم خلال التجارب الحرة، من بينهم فالتيري بوتاس ولاندو نوريس.

وشهدت الحصة قبيل نهايتها حادثة لسائق هاس، نيكيتا مازيبين، حيث ارتطم بالحائط، لكنها لم تستدعِ إيقاف الحصة، حيث كان قادراً على العودة إلى الحلبة.

نتيجة التجارب الحرة الأولى