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فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

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, محرر

قال ماكس فيرشتابن أنه مستعد لجولة أكثر صعوبة في سوتشي، لشق طريقه من آخر الترتيب، مقارنة بما فعله في موسم 2018. وذلك بسبب التنافسية العالية التي تتمتع بها فرق الوسط في الفورمولا واحد حالياً.

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

قررت ريد بُل وضع وحدة طاقة جديدة في سيارة فيرشتابن قبيل التجارب الحرة الثانية في روسيا اليوم الجمعة، وذلك ما يعني تراجعه إلى آخر شبكة الانطلاق يوم الأحد.

ولطالما كان من المقرر أن يستعمل فيرشتابن محركاً جديداً لما تبقى من سباقات هذا الموسم، بعد أن خسر أحد محركاته بسبب الحادثة مع لويس هاميلتون في سيلفرستون.

وتعتبر حلبة سوتشي جيدة لناحية فرص التجاوز، ولهذا فإن الفرق تستهدف تبديل محركاتها عليها.

وبدأ الهولندي سباق 2018 من المركز 19 بعد تلقيه عقوبة، لكنه نجح بشق طريقه إلى المركز الخامس في نهاية السباق، خلف سيارات مرسيدس وفيراري.

لكن فيرشتابن سُمع وهو يتكلم مع فريقه على اللاسلكي خلال التجارب الحرة الثانية وهو يقول أنه من الصعب تجاوز سيارة ويليامز أمامه بسبب انخفاض السرعة القصوى.

وضمن معرض كلامه بعد الحصة، لم يبدُ فيرشتابن واثقاً من قدرته على المنافسة بالسهولة نفسها كما حصل في 2018>

فقال: "بالطبع في 2018 كانت الفوارق أمام فرق الوسط أكبر بعض الشيء، لذا من الطبيعي أن تكون التجاوزات الآن أكثر صعوبة".

وتابع: "علينا أن نتلقى العقوبة على أية حال، وفي حال لم نأخذها هنا، سنأخذها في حلبة أخرى على أية حال".

واسترسل: "اعتقدنا أن هذا سيكون جيداً، وقررنا أن نأخذ العقوبة هنا، وسنحاول تقديم أفضل ما بوسعنا خلال السباق".

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من جهة أخرى، كان من المفترض أن يتلقى فيرشتابن عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق سوتشي كعقوبة على حادثته مع هاميلتون في مونزا.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة يوم السبت في سوتشي، وربما خلال السباق، حيث كشف فيرشتابن أن هذا كان أحد العوامل وراء قرار ريد بُل.

فقال: "قلت من قبل أننا سنأخذ كل شيء بعين الاعتبار، وكذلك الظروف الجوية ليوم غد".

وأكمل: "اعتقدنا أنه من الأفضل أخذ العقوبة هنا. نحن نحاول إيجاد أفضل سباق لأخذ العقوبة".

واختتم: "آمل بالطبع أن تسير الأمور كما نريد، لكن في الغد علينا الانتظار لنرى كيف ستكون الظروف الجوية".

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