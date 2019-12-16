فيرشتابن يستبعد فكرة مزاملة لوكلير ضمن صفوف فيراري

يُعدّ الهولندي سائق ريد بُل أحد نجوم الصف الأوّل الذين تنتهي عقودهم مع انقضاء موسم 2020، إذ برز كمرشّح رئيسي للقيادة لصالح إمّا فيراري أو مرسيدس إذا ما آثر مغادرة صفوف العلامة النمساوية.

ومع ارتباط لوكلير بعقد مع القلعة الحمراء حتّى نهاية 2022، ووجود محادثات حول تجديد عقده إلى موسم 2024، إلا أن انتقال فيرشتابن إلى صفوف فيراري سيضعه في مواجهة غريم أزلي.

وضمن معرض حديثه مع قناة "زيغو سبورت" الهولندية، اعترف فيرشتابن أنّ فيراري خارج حساباته حيث لن يكون من المنطقي بالنسبة له أن يتواجد بجوار المونغاسكي الشاب.

وعند سؤاله إذا ما كانت فيراري لن ترغب بضمّه بسبب المخاطرة بنشوب مشاكل بينه وبين لوكلير، قال فيرشتابن: "أعتقد بأنّ ذلك لن يحدث على أيّة حال، إذ أرى بأنّه لا ينبغي عن أيّ فريق الحصول على خدمات سائقين من الرقم 1 بجوار بعضهما البعض".

وتُشير تصريحات فيرشتابن في هذا الجانب إلى أنّه لا يرى كذلك فرصة في قيادته بجوار لويس هاميلتون في مرسيدس.

مع ذلك، يعتقد فيرشتابن بأنّ خطوة كهذه ستعود لفريقه في نهاية المطاف، في حين قد تقرر مرسيدس أنّ الشعبية الجاذبة لوضع هاميلتون بجوار فيرشتابن ضمن ذات الفريق ستتغلّب على أيّة جوانب سلبية.

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وحين سُئِل عن فكرة مزاملته لهاميلتون، أجاب الهولندي قائلًا: "حسنًا، من يدري؟ في الوقت الحالي لا أفكّر في ذلك كثيرًا".

وتابع: "الأمر يعتمد في نهاية المطاف على ما يفكّر به الفريق. من الممكن أن يكون لي رأي في ذلك، وكذلك هو، لكن في النهاية الفرق هي التي ستقرر ما سيحدث".

وقال فيرشتابن أنّ هاميلتون أثار إعجابه بالعمل الذي قام به في طريقه لحصد لقبه السادس في الفورمولا واحد، لكنّه مدرك في الوقت ذاته إلى مدى جودة وقوة سيارة مرسيدس هذا الموسم.

إذ يعتقد بأنّ ثُلثي السائقين الحاليين تقريبًا كانوا ليُصبحوا أبطالًا للعالم إذا ما كانوا محظوظين بالقدر الكافي ليتواجدوا خلف مقود سيارة الصانع الألماني.

"يعود الأمر بشكل كبير إلى السيارة، إذ أنّ 60 بالمئة من السائقين حاليًا كانوا ليصبحون أبطالًا للعالم إذا ما تواجدوا على متن سيارة مرسيدس" قال فيرشتابن.

واختتم: "أتحلى كذلك بالثقة الكافية للقول بأنّه وفي حال تواجدت على متن سيارة مرسيدس، كانت الأمور لتسير على ذلك النحو كذلك. لكنّ هاميلتون في نهاية المطاف جيّد للغاية بكل تأكيد، كما أنّه ينتمي كذلك إلى قائمة أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا واحد. لكنّ ما رغبت الإشارة إليه هو أنّ سيارة مرسيدس تتحلى بهيمنة كبيرة إلى حد أنّ 60 بالمئة بوسعهم حصد اللقب على متنها".