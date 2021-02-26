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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022

من قبل:
, محرر

صرّح ماكس فيرشتابن أنه لا يُلقي اهتمامًا كبيرًا لتكهنات انتقاله إلى صفوف مرسيدس في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد إذا ما غادر لويس هاميلتون الفريق، قائلًا بأنّ يظل "مركّزًا على نفسه فقط".

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فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022

أعلنت مرسيدس في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد عقد بطل العالم سبع مرات هاميلتون لعام واحد فقط حتى نهاية موسم 2021.

وقد دفع ذلك إلى تكهنات حيال مستقبل البريطاني بعد ذلك العام، وما قد يمثّله فيرشتابن سائق ريد بُل من بديل محتمل إذا ما اعتزل هاميلتون الرياضة.

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ويتوقّع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس في حال مغادرة هاميلتون، لكنّه عبّر عن ثقته بأن علاقة الفريق مع الهولندي "قوية للغاية".

من جهته، وعقب إطلاق ريد بُل لسيارتها الجديدة لموسم 2021 "آر.بي16.بي"، قلل فيرشتابن من تلك التكهنات وشدّد على تركيزه على الموسم المُقبل.

فقال: "لحسم المسألة، أنا لا أعلم ماذا سيفعل لويس، لكنني أركّز فقط على نفسي وينصب تركيزي بشكل كبير على هذا العام ومحاولة حصد النجاحات فيه".

وأضاف: "ما يزال الوقت مبكرًا للغاية، لم نكمل سوى تجارب استعراضية فقط، لذا فإنّ هذه الأمور لا تشغل تفكيري في هذه المرحلة".

يُشار إلى أنّ عقد فيرشتابن الحالي مع ريد بُل يستمر حتى نهاية موسم 2023، لكنّ هورنر أكّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنّ هنالك بند فك ارتباط متعلّق بأداء الفريق.

كما أعلنت العلامة النمساوية مؤخّرًا استحواذها على مشروع وحدة طاقة هوندا بعد انسحاب الصانع الياباني نهاية هذا الموسم.

وستمنح هذه الصفقة ريد بُل حق تشغيل محركاتها الخاصة داخليًا من 2022 إلى 2024، وقد يطّور عملاق مشروبات الطاقة وحدة طاقة جديدة بالكامل خلال حقبة الجيل التالي للمحركات التي ستبدأ في 2025. لكنّ فيرشتابن صرّح بأنّ صفقة ريد بُل الأخيرة "لا تغيّر أيّ شيء بالنسبة له".

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حيث قال: "إنّه أمر مثير، لكنني في ذات الوقت غير مركّز كثيرًا على ذلك الجانب في الوقت الحالي. نحن نعيش في اللحظة الحالية، نحاول خوض موسم جيّد أولًا، والفريق الذكي في الخلفية سيتعامل مع مثل هذه الأمور مع المحرك".

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الكاتب أحمد مجدي

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