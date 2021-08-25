فيرشتابن يركز على "تحقيق اللقب" ولا يأبه "بالأرقام"

حظيت ريد بُل بنصف موسمٍ ممتاز في 2021، لكنها عانت من جولتين كارثيتين قبل العطلة الصيفية لم تخرج منهما إلا بخمس نقاط.

ويخوض ماكس فيرشتابن معركة على اللقب في مواجهة لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وبالرغم من أن ريد بُل حققت ستة انتصارات خلال النصف الأول للموسم، لكنها وصلت إلى العطلة الصيفية متأخرة خلف السهام الفضية.

وكذلك الحال مع فيرشتابن الذي كان في مرحلة ما يتصدر الترتيب العام قبل أن يخسره لصالح البريطانيّ.

ويُعرف الهولندي بموهبته الواضحة التي برزت عبر عدة أرقام قياسية، حيث بات أصغر سائق فورمولا واحد يحقق "غراند سلام" وهي: قطب الانطلاق الأول وتسجيل اللفة الأسرع ومن ثم الفوز بالسباق بعد تصدّر جميع لفاته، حيث أحرز ذلك في جائزة النمسا الكبرى.

كما بات كذلك أول سائق يفوز بجميع سباقات الجولات الثلاث المتتالية، حيث قام بذلك عبر الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى ومن ثم سباقَي النمسا.

لكنّ مثل هذه الأرقام على أهميتها، لا تعني الكثير لسائق ريد بُل الذي يمتلك هدفاً واضحاً محدداً.

حيث قال الهولندي الشاب في تصريح لموقع ريد بُل الإلكتروني: "أنا لا أركز على الأرقام، هدفي هو الفوز باللقب، بالنسبة لي هذا هو كل ما يهم".

وأكمل: "الفوز في النمسا كان جيداً للغاية. في موناكو كذلك، وبصراحة، كانت هناك لحظات جميلة للغاية حتى الآن هذا الموسم.".

وتابع معلقاً على بداية الموسم: "بشكل عام، كانت بداية جيدة لنا، كنا تنافسيين حقاً. لكن علينا التواجد بنفس القوة حتى نهاية الموسم، لأن هذا ما تقوم به كفريق، دعونا نأمل أن تسير الأمور هكذا".

من جهة أخرى، يحاول زميله الجديد سيرجيو بيريز التأقلم مع سيارة ريد بُل صعبة المراس، حيث صرّح المكسيكي مؤخراً أن هذا كان أصعب مما توقع.

لكنه بالمقابل أظهر لمحاتٍ مشجعة من الأداء القوي، والإحصائيات تُظهر أنه يقوم بعمل أفضل من زملاء فيرشتابن السابقين.

وأكد فيرشتابن أنّ علاقتهما كزميلين جيدة للغاية، فقال: "إنه زميل رائع، لقد كانت الأشهر الأولى جيدة لنا معاً".

وأكمل: "تجمعنا علاقة جيدة للغاية، إنه شخص لطيف ويمكننا الكلام حول أي شيء، ليس فقط السباقات. وهذا أمر جيد على الدوام".

وستعود البطولة من جديد بعد العطلة الصيفية، حيث تستعد الفرق لخوض منافسات جائزة بلجيكا الكبرى على سبا-فرانكورشان، ويطمح فيرشتابن إلى تقديم أداء قويّ لتعويض خيبتي بريطانيا والمجر.

حيث قال: "إنها حلبتي المفضلة ضمن الروزنامة، ومن الجيد على الدوام القيادة هناك".

واختتم: "آمل أن نتمكن من تحقيق نتائج رائعة، لكنني سأستمتع بالقيادة هناك".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت