فيرشتابن يرفع راية ريد بُل بقوّة على أرض البحرين وسط انهيار فيراري

بعد أن أحرز قطب الانطلاق الأوّل أمسٍ السبت، قدّم فيرشتابن سباقًا ثابتًا بسط فيه سيطرته في الأمام من دون أيّ عناءٍ ليُحقّق فوزه الـ 36 في مسيرته في الفئة الملكة.

وتقدّم الهولندي على زميله بيريز الذي تمكّن من استعادة مركزه الثاني الذي خسره عند الانطلاقة لصالح لوكلير، ليضمن بذلك ثنائيّة جديدة وسيطرة مطلقة لريد بُل من دون أيّ منافسة تُذكر في ظلّ تواجد أقرب سيارة على بُعد أكثر من 25 ثانية.

وبعد التطلّعات العالية والتفاؤل، تُرجمت وتيرة أستون مارتن القويّة إلى منصّة تتويجٍ مثيرة حقّقها فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين بعد سلسلة من المعارك المثيرة والحامية التي ألهبت حماس الجماهير.

وأثنى الإسباني مرارًا على سيارة "أي.ام.آر23" قائلًا: "يا لها من سيارة رائعة لقيادته".

وتمكّن كارلوس ساينز الإبن من التشبّث في النهاية ليعبر خطّ النهاية رابعًا بعد انسحاب زميله شارل لوكلير بسبب فقدانه للطاقة بشكلٍ مفاجئ في النصف الثاني من السباق.

وحلّ لويس هاميلتون خامسًا أمام لانس سترول العائد من الإصابة بعد تقديمه لوتيرة قويّة وأداء بطولي بالرغم من عدم شفائه بشكلٍ كامل.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب جورج راسل الذي تفوّق على فالتيري بوتاس وبيير غاسلي، في حين أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل بعد أن تشبّث أمام يوكي تسونودا ليُحقّق نقطة ثمينة لويليامز.

مجريات السباق

قدّم سيرجيو بيرزي انطلاقة ضعيفة من المركز الثاني وهو ما تركه عرضة لهجمات ثنائيّ فيراري، حيث تمكّن لوكلير من انتزاع المركز الثاني منه، في حين بقي ساينز رابعًا بينما تمكّن هاميلتون وراسل من التقدّم على ألونسو نحو المركزين الخامس والسادس تباعًا، وذلك بعد حدوث احتكاكٍ بين ألونسو وزميله لانس سترول.

واستغلّ فيرشتابن ذلك ليشرع في الابتعاد وحيدًا في الأمام بوتيرة سريعة في ظلّ عدم قدرة لوكلير على مجاراته وجاء ذلك بالرغم من شكواه حيال مشاكل في خفض الغيارات وانغلاق المحور الخلفي.

وبدأ ساينز وهاميلتون بالتراجع بدءًا من اللفّة السابعة، وتساءل راسل حينها قائلًا: "هل يُعاني لويس، أم أنّه يُحافظ على إطاراته؟ لأنّ لديّ وتيرة إضافيّة" فأجابه مهندسه بالقول: "إنّه يُعاني".

وأعاد ذلك ألونسو إلى المشهد، حيث بدأ بالضغط على ثنائيّ مرسيدس بقوّة في ظلّ تمتّعه بإطارات أفضل، في الوقت الذي قال فيه راسل بعد ذلك: "الإطارات انتهت، نحتاج للتوقّف".

واستدعت مرسيدس هاميلتون أوّلًا في نهاية اللفّة الـ 12، في الوقت الذي تمكّن فيه ألونسو من تجاوز راسل نحو المركز الخامس بشكلٍ مثير عند المنعطف الرابع.

أمّا في الأمام فقد كانت وتيرة فيرشتابن في عالم لوحدهما، بينما بدأت وتيرة لوكلير بالتراجع وهو ما دفع فيراري لاستدعائه هو وساينز في ذات اللفّة الـ 14، وتمكّنا من العودة أمام هاميلتون.

وأصبح أوسكار بياستري أوّل المنسحبين هذا العام بعد أن عانى من مشكلة في نظام التوجيه واضطرّ فريقه مكلارين لسحب سيارته من السباق.

وفي حين توقّف راسل معهما في ذات الفّة فإنّ توقّفه كان بطيئًا ما تسبّب في خسارته لوقتٍ ثمين.

واستجاب فيرشتابن وألونسو في اللفّة التالية، بينما بقي بيريز وحيدًا في الأمام من دون توقّف لقلب فارق عمر الإطارات والتمتّع بالأفضليّة في النصف الثاني ضمن معركته مع لوكلير.

وتوقّف بيريز أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 17 لينتقل مثل الجميع إلى إطارات "سوفت" مثل زميله فيرشتابن على عكس الآخرين المنتقلين إلى "هارد"، وعاد في المركز الثالث على بُعد 4 ثوانٍ عن لوكلير.

وبدأ بيريز حينها بتسجيل سلسلة من أسرع لفّات السباق مستغلًا إطارات "سوفت" على عكس "هارد" التي لدى لوكلير ليقترب منه سريعًا.

لكنّ مهندس لوكلير قال له: "مستويات تآكل إطارات هارد أقلّ من المتوقّع"، وهو ما يُشير إلى محاولة إكمال السباق بتوقّفٍ وحيد.

وأقدم بيريز على هجومٍ ناجح في بداية اللفّة الـ 26 لينتزع المركز الثاني من لوكلير سائق فيراري.

وجذب إستيبان أوكون الأنظار بتلقيه ثلاث عقوبات متتالية، جاءت الأولى لتوقّفه بشكلٍ خاطئ في خانته عند الانطلاقة، ومن ثمّ لتطبيقه العقوبة الأولى بشكلٍ غير صحيح، والثالثة لإفراطه في السرعة عند دخوله لخطّ الحظائر لتطبيق العقوبة.

وتمحورت تلك المرحلة من عمر السباق حول إدارة الإطارات والحفاظ عليها، إلى أن أطلق هاميلتون تأثير الدومينو عبر استدعائه من قبل مرسيدس ونقله إلى إطارات "هارد" أخرى تحسّبًا لخطر توقّف ألونسو قبله وتجاوزه.

وتوقّف معه سترول في ذات اللفّة، بينما استجاب ساينز وراسل في اللفّة التالية، لكنّ سترول نجح في استغلال توقّفه الأبكر ليتجاوز راسل.

وأجرى لوكلير توقّفه الثاني في نهاية اللفّة الـ 33 وعاد في المركز الرابع خلف ألونسو الذي لم يتوقّف بعد عند تلك المرحلة.

وتوقّف الإسباني في نهاية اللفّة التالية وعاد سادسًا خلف هاميلتون وسرعان ما بدأ بالضغط عليه.

أمّا بيريز وفيرشتابن فقد توقّفا في اللّفتين التاليتين تباعًا وانتقلا إلى إطارات "هارد" كذلك.

وأقدم ألونسو على هجومه الأوّل في اللفّة الـ 37، لكنّه أفرط في تأخير الكبح ما سمح لهاميلتون باستعادة مركزه.

واستمرّت المعركة الشرسة بينهما وقدّم ألونسو واحدًا من أروع التجاوزات في منطقة صعبة عند المنعطف العاشر.

لكن في الوقت الذي كانت فيه فيراري متفائلة بشأن حلّها لمشاكل الموثوقيّة، تفاجأ الجميع بانقطاع الطاقة في سيارة شارل لوكلير وتوقّفه بجوار المسار في اللفّة الـ 40 وهو ما دفع إدارة السباق لاعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستؤنف السباق سريعًا بعد ذلك بالرغم من تفكير ريد بُل لوهلة في استغلال تلك الفترة لإجراء توقّفٍ شبه مجاني مثلما فعل العديد من السائقين في الخلف.

وبدأ ألونسو بالضغط حينها على ساينز ضمن معركة إسبانيّة خالصة على آخر مراكز منصّة التتويج.

وقال ساينز حينها: "إن ضغطت من أجل الدفاع، فقد لا أتمكّن من الوصول إلى النهاية".

وأقدم ألونسو على الهجوم بعد ذلك ووقع احتكاكٌ طفيفٌ بيمنهما، لكنّ المعركة استمرّت إلى أن حسمها ألونسو.

وأصبح ساينز حينها عرضة لهجمات هاميلتون، لكنّه صمد وتمكّن من الدفاع.

وبقي الترتيب ثابتًا إلى أن عبر فيرشتابن خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز الـ 36 في مسيرته في الفورمولا واحد.

نتيجة السباق: