فيرشتابن يرفض قراءة أيّ شيء من معاناة مرسيدس في تجارب البحرين

عانت مرسيدس من عدّة كبوات خلال أوّل يومين من التجارب، ويتذيّل الفريق ترتيب المسافات المقطوعة بالتوجّه إلى اليوم الأخير.

بالمقارنة تتقدّم ريد بُل بحوالي 100 لفّة عن مرسيدس، ولم يُواجه فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز الكثير من المتاعب في المجمل خلال اليومين.

لكنّ فيرشتابن يرفض قراءة الكثير من معاناة مرسيدس حتّى الآن، قائلًا أنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لتحديد إن كانت ريد بُل في وضعٍ أفضل من الأعوام السابقة.

وقال الهولندي قبيل عودته للقيادة بعد ظهر اليوم الأحد: "لا يزال الوقت مبكّرًا لتحديد ذلك، قدت السيارة في اليوم الأوّل فقط".

وأضاف: "كان يومًا إيجابيًا للغاية وأكملنا الكثير من اللفّات، وكان ذلك مختلفًا في الماضي".

وأكمل: "إنّها مجرّد تجارب في النهاية. قدر المرّات التي تصدّرت فيها مرسيدس حصص التجارب في الأعوام الماضية ليس عاليًا، لذا ذلك لا يعكس الكثير على صعيد الأداء".

وأردف: "لكنّ الأمر يتعلّق بجمع البيانات بالنسبة إلينا".

وكانت مرسيدس قادرة على التعافي قليلًا يوم السبت عندما سجّل الزمن الأسرع، لكنّه أشار هو وزميله لويس هاميلتون إلى معاناتهما مع القسم الخلفيّ لسيارة "دبليو12".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت ريد بُل المرشّح الأوفر حظًا بالتوجّه إلى السباق الأوّل بالنظر إلى معاناة مرسيدس، قال فيرشتابن: "لا أعتقد بأنّنا المرشّحون للفوز".

وأضاف: "بالنظر إلى أنّ مرسيدس فازت بذلك القدر من البطولات المتتالية فأعتقد بأنّ الوضع لا يزال على حاله قبل وصولنا إلى هذه التجارب".

وبالرغم من أنّ فيشتابن قال أنّ السيارة بدت "إيجابيّة للغاية" منذ طلعته الأولى، فإنّه يشعر بأنّه لا يزال من المبكّر تحديد إذا ما كانت ريد بُل ستحظى ببداية أقوى للموسم بالمقارنة مع الأعوام الأخيرة.

وقال الهولندي: "لا يزال الوقت مبكّرًا، كون أحدًا لم يُظهر أوراقه".

وأكمل: "أنا سعيدٌ بقدرتي على إكمال الكثير من اللفّات لأنّ ذلك الأهمّ الآن".

واختتم بالقول: "المهندسون وجميع من في المصنع يريدون الكثير من البيانات، وسنكتشف الترتيب خلال القسم الثالث من التصفيات في الجولة الأولى".