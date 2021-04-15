فيرشتابن يرغب بمناقشة سياسة حدود المسار "الفوضوية" خلال اجتماع السائقين في إيمولا

كان الهولندي ضمن معركة محتدمة مع غريمه من مرسيدس لويس هاميلتون طيلة السباق الافتتاحي، والذي حُسم بطريقة مثيرة للجدل.

حيث تجاوز فيرشتابن غريمه إلى الصدارة من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع قبل أربع لفات من النهاية، لكنّه خرج عن حدود المسار خلال ذلك، ما يعني أنه تعين عليه إعادة المركز إلى هاميلتون الذي كان قادرًا بعدها على التشبّث بالصدارة وتحقيق الفوز بفارق 0.7 ثانية.

في المقابل، كان هاميلتون يخرج عن حدود المسار عن المنعطف الرابع بشكل متكرر خلال السباق، وذلك بعدما كتب مايكل ماسي مدير السباقات في ملاحظات الحدث بأن حدود المسار لن يتم مراقبتها في ذلك المكان مثلما كان الوضع في التجارب الحرة والتصفيات.

لكن طلبًا من ريد بُل بشأن تكرار خروج هاميلتون عن المسار في ذلك المكان دفع مراقبي السباق إلى تحذير مرسيدس بأنّها تكتسب أفضلية بخروجها عن المسار، ما يُشير إلى تغيير في السياسة بشأن حدود المسار في منتصف السباق.

من جهته، أوضح فيرشتابن أنه لا يرى أنه كان من الصائب تغيير القواعد الإرشادية خلال السباق.

فقال: "يُمكن للأمور أن تُحل بسهولة إذا ما وضعنا جدارًا أو منطقة حصوية، سيساعد ذلك كثيرًا. لكن لا أعتقد بأنه كان ينبغي تغيير هذه القواعد خلال السباق. وأتفهم بالطبّع ما حدث مع تجاوزي خارج حدود المسار وأنه غير مسموح به".

وقد صرّح ماسي عقب السباق بأنه لم يغير القواعد الإرشادية خلال السباق، قائلًا بأنّ هاميلتون كان في خطر خرق القوانين الرياضية من خلال اكتساب أفضلية دائمة.

بيد أنّ فيرشتابن عبّر عن رغبته بمناقشة المسألة خلال اجتماع السائقين يوم غد الجمعة على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا.

حيث قال: "سنتحدث حول تلك المسألة مع السائقين وكذلك مايكل، وسنرى ما سيتمخض عن ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأن الوضع كان فوضويًا بعض الشيء، وأن كل الأمور كانت صارمة قبل السباق. طوال 30 لفة كان لويس يخرج عن المسار ويكتسب وقتًا، وعندما حاولت ذلك في لفتين، أخبروني ألا أقوم بذلك، وكان ذلك غريبًا بعض الشيء".

واختتم: "أما فيما يخص تجاوزي، أعتقد بأن قرارهم كان متفهمًا بشكل كامل".