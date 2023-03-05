فيرشتابن يُرجع فوزه في البحرين إلى انطلاقته القويّة

بدأ بطل العالم مرّتين حملة الدفاع عن لقبه بسيطرة مطلقة بتحقيقه الفوز بأفضليّة 11.9 ثانية على حلبة البحرين الدوليّة أمام زميله سيرجيو بيريز.

وبالرغم من انطلاقه على إطارات "سوفت" مستعملة على عكس شارل لوكلير الذي انطلق على مجموعة جديدة بالكامل، خرج فيرشتابن سريعًا من مجال "دي آر اس" ورفع أفضليّته إلى 1.8 ثانية في نهاية اللفّة الثانية.

ومن ثمّ تمكّن من إطالة عمر تلك المجموعة أكثر من لوكلير قبل أن يتوقّف مجدّدًا وينتقل إلى مجموعة "سوفت" أخرى.

ومع قدرة الهولندي على إدارة إطاراته بشكلٍ أفضل على سيارة "آر.بي19"، توقّف فيرشتابن مجدّدًا للانتقال إلى إطارات "هارد" ليتّجه نحو فوزه الأوّل في هذا الموسم.

وقال فيرشتابن: "كانت مرحلة أولى جيّدة جدًا وسّعت فيها الفارق ببساطة".

وأضاف: "اعتنينا بالإطارات منذ ذلك الحين لأنّك لا تعلم مطلقًا ما سيحدث لاحقًا في السباق".

وأكمل: "أردت التأكّد من أنّ لدينا الإطارات المناسبة في الظروف المناسبة كذلك".

وجاء ذلك بالرغم من تذمّر فيرشتابن من بعض المشاكل في تنزيل الغيارات، وهي مسألة أصبحت تحت السيطرة عبر بعض التغييرات على الأزرار في مقوده.

وقال الهولندي حول ذلك: "كلّا لم تكن مسألة كبيرة، بعض الأشياء البسيطة. دائمًا ما تُحاول دوزنة كلّ شيء، لذا أعتقد بأنّه كان من السهل التحكّم في الأمر".

في الأثناء تحسّر بيريز على انطلاقته الضعيفة، التي تسبّبت في خسارته المركز الثاني لصالح لوكلير في المنعطف الأوّل، مُعتبرًا ذلك عاملًا حاسمًا في عدم قدرته على منافسة فيرشتابن.

وقال المكسيكي: "أخرجتني الانطلاقة من المنافسة على الفوز. لكن تعلّق الأمر بتقليل الضرر. والحلول في المركز الثاني كان أقصى ما يُمكنني تحقيقه اليوم".

وأردف: "لكنّ الموسم طويل. أعتقد بأنّني أقترب من ماكس كلّ حصّة".