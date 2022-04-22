فيرشتابن يدعم تغييرات صيغة الحصص الإعلاميّة في عطلة نهاية الأسبوع

على إثر محادثات بين أعضاء جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى في ما يتعلّق ببعض المخاوف من الجدل الجديد لالتزامات السائقين الإعلاميّة، اقترح فيرشتابن ضرورة إدخال تغييرات.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الجمعيّة راسلت "فيا" والفورمولا واحد لتشرح ما لم يتمّ تحبيذه في الصيغة الجديدة وما تعتقد بأنّه يُمكن تغييره لجعل الوضع أفضل للجميع.

ويُعتقد بأنّ السائقين يشعرون بإمكانيّة تحسين الأمور من خلال التخلّص من حاجتهم لتكرار إجاباتهم على ذات الأسئلة من قبل الأطقم التلفزيّة، إلى جانب طريقة عمل الجدول الزمني الحالي قبل انطلاق الأحداث على المسار.

ويتعلّق ذلك بتغيير المقاربة من يوم الخميس إلى الجمعة، وهو ما كان يُنوى منه المساعدة على ضغط الوقت على الحلبة، لكن لا يبدو بأنّه أحدث أيّ تغيير كبير.

وكانت الفورمولا واحد و"فيا" قد تخلّتا عن يوم الأنشطة الإعلاميّة الرسمي يوم الخميس لموسم 2022 وتمّ نقل المؤتمرات الصحفيّة الرسميّة إلى صباح الجمعة في محاولة لتشكيل صيغة أقصر بثلاثة أيّام.

لكنّ انشغال السائقين تواصل أيّام الخميس من خلال التزامات أخرى، وأصبحوا الآن في مواجهة يوم طويلٍ جدًا يوم الجمعة من خلال المؤتمرات الصحفيّة الجديدة صباحًا وتأخّر مواعيد الحصص.

كما أنّ توقيت المؤتمرات الصحفيّة تبيّن أنّه غير مثالي بالنسبة لوسائل الإعلام، التي باتت تحصل على محتوى أقلّ بالمقارنة مع ما كانت تحصل عليه أيّام الخميس، كما أنّ الكثير من التعليقات المتحصّل عليها صباح الجمعة تفقد معناها سريعًا بالنظر إلى إقامة الحصص مباشرة بعد وقتٍ قصيرٍ منها.

وبحديثه اليوم الجمعة ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، قال فيرشتابن: "أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بكيفيّة إجرائنا للمؤتمرات الصحفيّة والأنشطة الإعلاميّة. أعتقد بأنّ الوضع كان أفضل في السابق".

وأكمل: "أصبح يوم الخميس طويلًا جدًا الآن، والذي يلم يعد يُعتبر يومًا رسميًا (في عطلة نهاية الأسبوع). لكنّ قدر أنشطتنا بقي هو ذاته أيّام الخميس، بل ربّما أكثر، وأكثر يوم الجمعة حيث عليك المجيء مبكّرًا".

وأردف: "المجيء مبكّرًا ليس مشكلة، لكنّ اليوم بأكمله أطول. لذا بزيادة السباقات فإنّك ترغب بتقصير عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "لكن في الحقيقة الآن مع زيادة السباقات فإنّنا أصبحنا نواجه عطلة نهاية أسبوع أطول، نمضي المزيد من الأيّام في الحلبة في القيام ببعض الأمور. لذا أجل هناك حاجة للتغيير بكلّ تأكيد.

وقال فيرشتابن أنّ أحد مصادر إحباطه هي طريقة حاجة السائقين لمواجهة ذات الأسئلة من قبل أطقم تلفزيّة مختلفة.

وقال: "نجري هذا المؤتمر الصحفي، ومن ثمّ نخرج وعلينا الحديث إلى كلّ وسيلة إعلاميّة وحدها".

وأكمل: "لكنّهم جميعًا يسألون ذات السؤال. لذا عليك تكرار إجابتك ستّ أو سبع مرّات. تُحاول الإبقاء على الإجابة مثيرة للاهتمام وصياغتها بطريقة مختلفة، لكنّك تقول ذات الأمر في النهاية".

وقال جورج راسل مدير جمعيّة السائقين أنّ رغبتهم في التغييرات ليست بشكلٍ مواجهة، لكنّها مقاربة بنّاءة لجعل الفورمولا واحد أفضل للجميع.