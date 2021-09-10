فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

تخلت ريد بُل عن خدمات ألبون نهاية الموسم الماضي، بعد موسم ونصف كزميل لفيرشتابن، إذ آثر الفريق جلب سيرجيو بيريز كبديل له.

وقد عمل ألبون كسائق احتياطي لريد بُل خلال الموسم الجاري، لكنّه سيعود إلى منافسات الفورمولا واحد كسائق أساسي في 2022 بعدما وقّعت معه ويليامز ليحل مكان جورج راسل المنتقل إلى صفوف مرسيدس.

وأبدى فيرشتابن سعادته برؤية ألبون يعود إلى الفورمولا واحد بعد غيابه لموسم عن البطولة.

فقال: "لقد كان زميلي، إنّه شخص رائع ويعمل بجد، كما أنّه بالتأكيد يستحق مكانًا في الفورمولا واحد".

وأضاف: "كما أنّه يملك موهبة كبيرة، لذلك أنا متأكد تمامًا من أنه سيعود قويًا وسيحقق نتائج جيّدة".

هذا وعانى ألبون من أجل مُجاراة مستوى أداء فيرشتابن خلال زمالتهما في ريد بُل، حيث لم يسجّل سوى منصتي تتويج.

وأوضح فيرشتابن أنّه من "الصعب" عليه الحكم على كيف سيؤدي ألبون مع ويليامز بالمقارنة مع أدائه في ريد بُل، لكنّه يتفق على أنّ التايلندي ربما يستفيد من البيئة المختلفة بين الفريقين.

فقال: "لا أعلم كيف ينظر إلى الأمر. لكنه يعلم بأن لديه السرعة، ونحن جميعًا نعلم ذلك، فقد أظهرها منذ بدايته في الغو كارتينغ. لكن ربما يكون من الجيّد أن يعود في بيئة أقل ضغطًا، حيث أثق بأن سيؤدي بشكل جيّد".

وأكمل: "بالطبّع تكون بحاجة إلى الاعتياد على السيارة، جميعنا كذلك مع السيارات القوانين الجديدة، لكنّه سيقدم أداءً جيّدًا".