فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

قرّرت الفورمولا واحد تغيير صيغة عطلة نهاية الأسبوع لـ 3 جوائز كبرى حيث تمّ اختبار الصيغة الجديدة للمرّة الأولى في سيلفرستون من خلال إقامة سباق تصفيات قصير (17 لفة) من أجل تحديد شبكة الانطلاق الرسمية لسباق يوم الأحد.

وعلى الرغم من أنّ لويس هاميلتون كان السائق الأسرع خلال حصة التجارب التأهيلية يوم أمس الجمعة (بالعادة تُقام يوم السبت) ما سمح له بالانطلاق من المركز الأوّل، بيد أنّ فيرشتابن الذي انطلق خلفه تمكّن من التغلّب عليه منذ البداية.

وقد خطف سائق ريد بُل الصدارة سريعًا قبيل الوصول إلى المنعطف الأوّل، بينما كان فرناندو ألونسو "بطل" اللّفة الأولى من خلال تقدمه إلى المركز الخامس عقب انطلاقه من المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق.

وفي اللّفة السادسة تمكّن لاندو نوريس من تجاوز ألونسو، بينما فقد سيرجيو بيريز السيطرة على سيارته وخرج عن حدود الحلبة إذ كان محظوظًا للغاية لعدم اصطدامه بالحواجز الجانبية. وتراجع السائق المكسيكي إلى المركز ما قبل الأخير.

حاول هاميلتون إغلاق الفارق مع فيرشتابن ولكن الأخير كان قادرًا على إبقاء البريطاني على بُعد 1.8 ثانية منه ليخطف الفوز بسباق قطب الانطلاق الأوّل.

وهذا هو "البول بوزيش" رقم 8 في مسيرته والـ 5 له هذا الموسم بعد انطلاقه أوّلاً في البحرين، فرنسا، ستيريا والنمسا.

وقال فيرشتابن "من الصعب التجاوز على هذه الحلبة ولكننا قدمنا انطلاقة جيدة وحاولنا الحفاظ على وتيرتنا بعد ذلك. أنا سعيدٌ بإضافة 3 نقاط إلى رصيدي حيث ستكون المعركة مثيرة في سباق الغد".

وسينطلق هاميلتون من المركز الثاني أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس، بينما سيتواجد شارل لوكلير بالمركز الرابع.

وقد حلّ فريق مكلارين بالمركزين الخامس والسادس مع نوريس ودانيال ريكاردو على الترتيب، فيما أنهى ألونسو السباق بالمركز السابع.

المركز الثامن كان من نصيب سائق أستون مارتن سيباستيان فيتيل، بينما أكمل جورج راسل وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

وسينطلق من المركز الـ 11 سائق فيراري الآخر كارلوس ساينز الإبن الذي كان أحد أبرز الخاسرين من الصيغة الجديدة، فيما حلّ بيير غاسلي من فريق ألفا تاوري بالمركز الـ 12.

كيمي رايكونن تقدّم عدّة مراكز في السباق منهيًا إياه بالمركز الـ 13، متقدمًا على لانس سترول وزميله في ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي.

يوكي تسونودا أتى بالمركز الـ 16 أمام نيكولا لاتيفي، فيما حلّ ثنائي هاس بالمركزين الأخيرين مع ميك شوماخر ونيكولا لاتيفي.

تجدر الإشارة إلى أنّ بيريز انسحب من السباق في اللّفات الأخيرة من السباق ما يعني انطلاقه من المركز الأخير بالسباق الرئيسي يوم غدٍ الأحد.