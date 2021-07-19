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فيرشتابن يخرج من المستشفى بعد حادثته في بريطانيا

أكمل ماكس فيرشتابن جميع الإجراءات الطبية في المستشفى، وذلك بعد أن دخل عقب حادثته العنيفة التي جمعته مع لويس هاميلتون في بداية سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

فيرشتابن يخرج من المستشفى بعد حادثته في بريطانيا

ارتطم سائق ريد بُل بحائط الإطارات على سرعة عالية في منعطف كوبس، خلال اللفة الأولى وذلك بعد ارتطامه مع منافسه لويس هاميلتون.

وكان هاميلتون قد اتجه إلى الجهة الداخلية من المنعطف، وكان فيرشتابن من الجهة الخارجية. وعندما ارتطما ببعضهما البعض خرج إطار سيارة ريد بُل الخلفي من مكانه واتجهت السيارة مباشرة نحو حائط الإطارات.

وقدرت قوّة الحادث بـ 51 جي. 

وبينما استطاع فيرشتابن الخروج من سيارته المتضررة بشدة، لكنه بدا غير متماسك وكان يستند على المارشلز.

وتمكن الهولندي من المشي إلى سيارة الإسعاف ليتم أخذه إلى المركز الطبي لحلبة سيلفرستون لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد تحليل أوليّ من قبل الأطباء، تم اتخاذ القرار بنقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات المعمّقة.

وضمن بيان أصدره فريقه ريد بُل، جاء ما يلي: "بعد تقييم أطباء الحلبة في مركز سيلفرستون الطبي، تم نقل ماكس فيرشتابن إلى المستشفى المحليّ للمزيد من الفحوصات. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات حال حصولها".

من جهته، كشف يوس فيرشتابن والد ماكس أن ابنه شعر بدوار بعد الحادثة، وأنه عانى من آلام في كتفه.

حيث قال ضمن معرض كلامه مع مجلة "زيغو سبورت": "شعر ماكس بدوار، وهو في المستشفى لإجراء تصوير طبقي محوري. ما عدا ذلك، هو بخير. شعر كذلك لبعض الآلام في كتفه وهناك بعض الكدمات كذلك. لكن نعم، إنه حادث سيء".

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وأوضح يوس فيرشتابن أنه نظر إلى لقطات الإعادة للحادثة مع ابنه، وكلاهما يعتقدان أنه ترك مساحة كافية للبريطاني.

حيث قال يوس: "نظرت إلى الحادثة مع ماكس لنرى بالضبط ما حصل. وقال ماكس أنه منحه مساحة كافية، وكان نصف سيارته تقريباً أمامه. لكنه (هاميلتون) دفع بمقدمة سيارته التي ارتطمت بإطار ماكس الخلفي. وهذا ما يعني أنك (هاميلتون) على خطأ".

وأكمل: "أن تحصل على عشر ثوانٍ فقط لقاء ذلك، أعتقد أنه أمر سخيف حقاً… خاصة ضمن منعطف كهذا. إنه حُكمٌ غير صحيح".

تحديث: مساء يوم الأحد، نشر فيرشتابن تغريدة مفادها أنه مُنح الإذن الطبي للخروج من المستشفى.

 

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