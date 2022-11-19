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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يختتم موسم 2022 بقطب انطلاق أوّل صاروخي في أبوظبي

ضمن ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تفوّقه على زميله سيرجيو بيريز وشارل لوكلير سائق فيراري.

فيرشتابن يختتم موسم 2022 بقطب انطلاق أوّل صاروخي في أبوظبي

بالرغم من أدائها القويّ في التجارب، لم تكن مرسيدس طرفًا في المعركة على قطب الانطلاق الأوّل بالوصول إلى القسم الثالث.

وتمكّن فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع مُسجّلًا 1:23.988 دقيقة، في الوقت الذي أضاع فيه زميله بيريز بعض الوقت في المنعطف الأخير في محاولته الأولى، بينما كان سائقا فيراري على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

ونجح فيرشتابن في تحسين زمنه في المحاولة الأخيرة مُسجّلًا دقيقة واحدة و23.824 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السابعة هذا الموسم، بينما ضمن زميله بيريز حجز ريد بُل للصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا.

وبالكاد تفوّق المكسيكي على غريمه شارل لوكلير ضمن معركتهما على المركز الثاني في بطولة السائقين.

وذهب المركز الرابع إلى كارلوس ساينز الإبن، في حين اكتفى سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل بالمركزين الخامس والسادس على التوالي على بُعد 0.684 ثانية عن المركز الأوّل.

وتواجد لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة سابعًا أمام إستيبان أوكون، بينما سينطلق سيباستيان فيتيل من المركز التاسع في آخر سباقاته في الفورمولا واحد أمام الأسترالي دانيال ريكاردو.

القسم الأوّل

لم يُضع ثنائيّ ريد بُل الكثير من الوقت وسرعان ما بسط سيطرته في الأمام، وكانا فيرشتابن وبيريز الوحيدين القادرين على كسر حاجز الـ 85 ثانية في تلك المرحلة.

واشتكى فيرشتابن من أنّ مسند رأسه منكسرٌ، بالرغم من أنّ ذلك لم يُؤثّر على أدائه.

وتمتّعت ريد بُل بأفضليّة كبيرة أمام ثنائيّ فيراري، في حين لم يكن أداء مرسيدس بالمستوى المتوقّع.

في حين أنّ الجميع عاد من أجل إتمام محاولة أخرى، اختار سائقا فريقا فيراري الاكتفاء باللفّة الأولى فقط.

وتذمّر جورج راسل من تواجد سيارة ريد بُل في منتصف المسار حيث اضطرّ هو وزميله هاميلتون لتفاديها والتخلي عن المحاولة الأخيرة.

وانتهى القسم بخروج كيفن ماغنوسن بعد أسبوعٍ واحدٍ من تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في البرازيل.

وسينطلق بيير غاسلي في سباقه الأخير مع ألفا تاوري من المركز الـ 17 أمام فالتيري بوتاس الذي عانى لتقديم لفّة تنافسيّة وحلّ في المركز الـ 18.

أمّا الصفّ الأخير فسيجمع كلًا من أليكسندر ألبون وزميله نيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

اختار سائقو مرسيدس وفيراري الدخول على إطارات مستعملة، بينما دخل سائقا ريد بُل على إطارات جديدة.

وقدّم بيريز بالفعل لفّة قويّة جدًا ليتواجد على الصدارة، في الوقت الذي تذمّر فيه زميله فيرشتابن من مواجهته لضعفٍ في التماسك.

وأكمل هاميلتون محاولة أخرى على إطارات جديدة بعد ذلك وأكملها على بُعد 0.355 ثانية عن بيريز، وعندما أعلمه مهندسه بالفارق فقد كان البريطاني متفاجئًا للغاية.

في الأثناء تواصلت مشاكل فيتيل على صعيد الزحام مع سائقَي ريد بُل بالتحديد، حيث قال: "ما هذا، ثلاث مرّات على التوالي، لقد خسرت عُشرًا من الثانية بسهولة في المنعطف الأخير".

وانتهى القسم بخروج فرناندو ألونسو، حيث كان الإسباني على بُعد 0.028 ثانية عن آخر المراكز العابرة، وعندما اعتذر منه مهندسه عند إعلامه بعدم عبوره، فقد قال بطل العالم مرّتين: "لا بأس".

وذهب المركز الـ 12 إلى يومي تسونودا، بينما سينطلق ميك شوماخر من المركز الـ 13 ضمن آخر سباقاته مع هاس.

وسيصطّف لانس سترول في المركز الـ 14 أمام جو غوانيو سائق ألفا روميو.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:23.824   226.803
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:24.052 0.228 226.188
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:24.092 0.268 226.080
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:24.242 0.418 225.678
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:24.508 0.684 224.968
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:24.511 0.687 224.960
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:24.769 0.945 224.275
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:24.830 1.006 224.114
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:24.961 1.137 223.768
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:25.096 1.272 223.413
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:25.219 1.395 223.091
12 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:25.225 1.401 223.075
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:25.045 1.221 223.547
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:25.359 1.535 222.725
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:25.408 1.584 222.597
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن
هاس
 فيراري 1:25.834 2.010 221.492
17 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:25.859 2.035 221.428
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:25.892 2.068 221.343
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:26.028 2.204 220.993
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:26.054 2.230 220.926
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