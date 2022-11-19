فيرشتابن يختتم موسم 2022 بقطب انطلاق أوّل صاروخي في أبوظبي
ضمن ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تفوّقه على زميله سيرجيو بيريز وشارل لوكلير سائق فيراري.
بالرغم من أدائها القويّ في التجارب، لم تكن مرسيدس طرفًا في المعركة على قطب الانطلاق الأوّل بالوصول إلى القسم الثالث.
وتمكّن فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع مُسجّلًا 1:23.988 دقيقة، في الوقت الذي أضاع فيه زميله بيريز بعض الوقت في المنعطف الأخير في محاولته الأولى، بينما كان سائقا فيراري على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية.
ونجح فيرشتابن في تحسين زمنه في المحاولة الأخيرة مُسجّلًا دقيقة واحدة و23.824 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السابعة هذا الموسم، بينما ضمن زميله بيريز حجز ريد بُل للصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا.
وبالكاد تفوّق المكسيكي على غريمه شارل لوكلير ضمن معركتهما على المركز الثاني في بطولة السائقين.
وذهب المركز الرابع إلى كارلوس ساينز الإبن، في حين اكتفى سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل بالمركزين الخامس والسادس على التوالي على بُعد 0.684 ثانية عن المركز الأوّل.
وتواجد لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة سابعًا أمام إستيبان أوكون، بينما سينطلق سيباستيان فيتيل من المركز التاسع في آخر سباقاته في الفورمولا واحد أمام الأسترالي دانيال ريكاردو.
القسم الأوّل
لم يُضع ثنائيّ ريد بُل الكثير من الوقت وسرعان ما بسط سيطرته في الأمام، وكانا فيرشتابن وبيريز الوحيدين القادرين على كسر حاجز الـ 85 ثانية في تلك المرحلة.
واشتكى فيرشتابن من أنّ مسند رأسه منكسرٌ، بالرغم من أنّ ذلك لم يُؤثّر على أدائه.
وتمتّعت ريد بُل بأفضليّة كبيرة أمام ثنائيّ فيراري، في حين لم يكن أداء مرسيدس بالمستوى المتوقّع.
في حين أنّ الجميع عاد من أجل إتمام محاولة أخرى، اختار سائقا فريقا فيراري الاكتفاء باللفّة الأولى فقط.
وتذمّر جورج راسل من تواجد سيارة ريد بُل في منتصف المسار حيث اضطرّ هو وزميله هاميلتون لتفاديها والتخلي عن المحاولة الأخيرة.
وانتهى القسم بخروج كيفن ماغنوسن بعد أسبوعٍ واحدٍ من تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في البرازيل.
وسينطلق بيير غاسلي في سباقه الأخير مع ألفا تاوري من المركز الـ 17 أمام فالتيري بوتاس الذي عانى لتقديم لفّة تنافسيّة وحلّ في المركز الـ 18.
أمّا الصفّ الأخير فسيجمع كلًا من أليكسندر ألبون وزميله نيكولاس لاتيفي.
القسم الثاني
اختار سائقو مرسيدس وفيراري الدخول على إطارات مستعملة، بينما دخل سائقا ريد بُل على إطارات جديدة.
وقدّم بيريز بالفعل لفّة قويّة جدًا ليتواجد على الصدارة، في الوقت الذي تذمّر فيه زميله فيرشتابن من مواجهته لضعفٍ في التماسك.
وأكمل هاميلتون محاولة أخرى على إطارات جديدة بعد ذلك وأكملها على بُعد 0.355 ثانية عن بيريز، وعندما أعلمه مهندسه بالفارق فقد كان البريطاني متفاجئًا للغاية.
في الأثناء تواصلت مشاكل فيتيل على صعيد الزحام مع سائقَي ريد بُل بالتحديد، حيث قال: "ما هذا، ثلاث مرّات على التوالي، لقد خسرت عُشرًا من الثانية بسهولة في المنعطف الأخير".
وانتهى القسم بخروج فرناندو ألونسو، حيث كان الإسباني على بُعد 0.028 ثانية عن آخر المراكز العابرة، وعندما اعتذر منه مهندسه عند إعلامه بعدم عبوره، فقد قال بطل العالم مرّتين: "لا بأس".
وذهب المركز الـ 12 إلى يومي تسونودا، بينما سينطلق ميك شوماخر من المركز الـ 13 ضمن آخر سباقاته مع هاس.
وسيصطّف لانس سترول في المركز الـ 14 أمام جو غوانيو سائق ألفا روميو.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|معدّل السرعة كم/س
|1
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|1:23.824
|226.803
|2
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|1:24.052
|0.228
|226.188
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|1:24.092
|0.268
|226.080
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|1:24.242
|0.418
|225.678
|5
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:24.508
|0.684
|224.968
|6
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:24.511
|0.687
|224.960
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|1:24.769
|0.945
|224.275
|8
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|1:24.830
|1.006
|224.114
|9
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|1:24.961
|1.137
|223.768
|10
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|1:25.096
|1.272
|223.413
|11
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|1:25.219
|1.395
|223.091
|12
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|1:25.225
|1.401
|223.075
|13
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|1:25.045
|1.221
|223.547
|14
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|1:25.359
|1.535
|222.725
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|1:25.408
|1.584
|222.597
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|
هاس
|فيراري
|1:25.834
|2.010
|221.492
|17
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|1:25.859
|2.035
|221.428
|18
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|1:25.892
|2.068
|221.343
|19
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|1:26.028
|2.204
|220.993
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|1:26.054
|2.230
|220.926
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