فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

بعد نجاحه للمرّة الأولى هذا الموسم بكسر احتكار السهام الفضية على التجارب التأهيلية، تمكّن فيرشتابن من الحفاظ على صدارته من دون منافسةٍ تُذكر، إذ لم يتمكّن ثنائي مرسيدس من الاقتراب منه أو تهديد موقعه خلال مجريات السباق.

وهذا هو الفوز العاشر في مسيرة فيرشتابن والثاني له هذا الموسم (بعد فوزه في بريطانيا)، ليُشكّل هذا الفوز الأوّل لسيارة غير مرسيدس في أبوظبي منذ العام 2014.

وقد حلّ فالتيري بوتاس في المركز الثاني أمام زميله بالفريق لويس هاميلتون.

أليكسندر ألبون جاء في المركز الرابع حيث حاول جاهدًا الاقتراب من هاميلتون خلال اللّفات الأخير، بيد أنه فشل في مهمته، إلّا أنه تقدّم على ثنائي مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز، إذ حسمت مكلارين المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين بشكلٍ مؤقت، حيث سيتمّ التحقيق في حادثة إبطاء ساينز من سرعته أكثر من اللزوم عند دخوله لمنطقة الصيانة.

المركز السابع كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي اعتمد استراتيجية مختلفة عن بقية السائقين ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تفوّق على بيير غاسلي وإستيبان أوكون الذي خطف المركز التاسع من لانس سترول خلال اللّفة الأخيرة. وقد اكتفى سائق ريسينغ بوينت بالمركز العاشر.

مجريات السباق

تمكّن فيرشتابن من الحفاظ على مركزه حيث وسّع الفارق إلى أكثر من ثانيتَين من بوتاس خلال اللّفات الأولى من السباق. إذ وفي حين لم تحدث تغييرات كبيرة، بيد أنّ سيارة الأمان دخلت الحلبة في اللّفة العاشرة بسبب توقف سيارة سيرجيو بيريز على المسار. وقال المكسيكي "لقد فقدت المحرك مجددًا".

ونتيجةً لذلك، أجرى العديد من السائقين توقفاتهم بما في ذلك ثنائي مرسيدس من خلال الانتقال إلى الإطارات القاسية حيث قال هاميلتون "لا يبدو بأنّ هذه الاستراتيجية صحيحة".

وبعد سلسلة التوقفات كان فيرشتابن في الصدارة، أمام بوتاس، هاميلتون، ألبون، وريكاردو – إذ كان الأخير السائق الوحيد ضمن الخمسة الأوائل الذي لم يتوقف شأنه شأن ثنائي فيراري.

ومع انطلاق السباق من جديد، استطاع كارلوس ساينز التقدّم إلى المركز السابع بعد تجاوزه للوكلير وفيتيل، إذ كان يتواجد مباشرةً خلف زميله بالفريق نوريس.

وتراجع السائق المونغاسكي بشكلٍ كبير نحو الصفوف الخلفية إذ وجد نفسه في المركز الـ 12 ما دفعه للقول "سنخسر الكثير لو بقينا على الحلبة لخمس لفاتٍ إضافيّة" - حيث تمّ استدعائه بعدها إلى منطقة الصيانة نهاية اللّفة 23 من أجل تغيير الإطارات.

وبحلول اللّفة 25، أخبر فيرشتابن فريقه بأنّ إطاراته القاسية لن تكون قادرة على الصمود حتى النهاية. في الوقت الذي قام فيه غاسلي سلسلة من التجاوزات الجريئة على سترول وفيتيل كي يتقدّم إلى المركز الثامن.

وحاول ألبون في اللّفات الأخيرة إغلاق الفارق مع هاميلتون ولكن الوقت لم يسعفه، في حين نجح أوكون في تجاوز سترول في اللّفة الأخيرة وخطف منه المركز التاسع.

ترتيب سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2020