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فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / تقرير التجارب

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

من قبل:

سجّل ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في تجارب البحرين الشتويّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد مع نهاية اليوم الثالث والأخير قبل التوجّه إلى الجولة الافتتاحيّة على حلبة الصخير بعد أسبوعين.

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

مثلما كان متوقّعًا فإنّ الساعة الأخيرة من عمر التجارب وفّرت الظروف المثاليّة لمحاكاة التصفيات عبر درجات حرارة منخفضة رحيمة بالإطارات على مدار اللفّة، إلى جانب تحسّن مستويات التماسك.

كما أنّ الموثوقيّة كانت عالية كذلك في المجمل، حيث أكملت جميع الفرق أكثر من 100 لفّة.

وبشكلٍ غير متوقّع فقد عرفت معركة الصدارة منافسة خالصة بين محرّكات هوندا وتحديدًا بين فيرشتابن وتسونودا من فريقَي ريد بُل وألفا تاوري على التوالي.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب فيرشتابن الذي سجّل الزمن الأسرع في كامل التجارب والبالغ 1:28.960 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بفارق 0.093 ثانية على تسونودا، وفي حين أنّه حاول إكمال محاولة أخرى على إطارات جديدة، إلّا أنّ نيكيتا مازيبين سائق هاس لم يلحظ قدومه عند المنعطف الأوّل وتسبّب في تعطيله.

ووضع كارلوس ساينز الإبن سيارة فيراري في المركز الثالث مستخدمًا إطارات "سي4"، بالرغم من أنّه كان أبطأ بستّة أعشارٍ من فيرشتابن.

وعرفت نهاية الحصّة - لدى عودة السائقين إلى خطّ الحظائر مناوشة بين ساينز وكيمي رايكونن عندما أقدم الأوّل على تجاوزه بشكلٍ مفاجئ وخرجا معًا عن المسار.

وتقدّم الإسباني على رايكونن سائق ألفا روميو الذي أكمل برنامجًا ضخمًا تجاوز الـ 160 لفّة، بينما تواجد لويس هاميلتون في المركز الخامس.

وتواصلت عصبيّة سيارة مرسيدس هذا اليوم، إذ أثناء بدء البريطاني للفّة سريعة على إطارات "سي4" جديدة، فقد التفّت سيارته عند الخروج من المنعطف الأخير.

وأكمل البريطاني يومه بفارق ثانية عن الصدارة، وحلّ أمام جورج راسل سائق ويليامز الذي كان ثاني أكثر السائقين نشاطًا برصيد 156 لفّة.

وذهب المركز السابع إلى دانيال ريكاردو سائق مكلارين، وتقدّم الأسترالي على سيرجيو بيريز الذي قاد سيارة ريد بُل في الفترة الصباحيّة.

أمّا فرناندو ألونسو فقد حلّ تاسعًا متقدّمًا على شارل لوكلير الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وبالرغم من إكماله لـ 56 لفّة، إلّا أنّ المشاكل واصلت اعتراض طريق سيباستيان فيتيل حيث واجه مشكلة في الشاحن التوربيني على وحدة طاقة مرسيدس وتواجد في المركز الـ 17 أمام زميله لانس سترول الذي تذيّل الترتيب.

نتيجة اليوم:

المركز السائق الهيكل عدد اللفّات التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 64 1:28.960  
2 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 91 1:29.053 0.093
3 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 79 1:29.611 0.651
4 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 166 1:29.766 0.806
5 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 54 1:30.025 1.065
6 United Kingdom جورج راسل ويليامز 158 1:30.117 1.157
7 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 76 1:30.144 1.184
8 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 49 1:30.187 1.227
9 Spain فرناندو ألونسو ألبين 78 1:30.318 1.358
10 Monaco شارل لوكلير فيراري 80 1:30.486 1.526
11 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 56 1:30.661 1.701
12 France بيير غاسلي ألفا تاوري 76 1:30.828 1.868
13 France إستيبان أوكون ألبين 61 1:31.310 2.350
14 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 67 1:31.531 2.571
15 Germany ميك شوماخر هاس 78 1:32.053 3.093
16 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 86 1:32.406 3.446
17 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 56 1:35.041 6.081
18 Canada لانس سترول أستون مارتن 80 1:36.100 7.140
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الكاتب مروان الوافي

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