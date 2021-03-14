فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

مثلما كان متوقّعًا فإنّ الساعة الأخيرة من عمر التجارب وفّرت الظروف المثاليّة لمحاكاة التصفيات عبر درجات حرارة منخفضة رحيمة بالإطارات على مدار اللفّة، إلى جانب تحسّن مستويات التماسك.

كما أنّ الموثوقيّة كانت عالية كذلك في المجمل، حيث أكملت جميع الفرق أكثر من 100 لفّة.

وبشكلٍ غير متوقّع فقد عرفت معركة الصدارة منافسة خالصة بين محرّكات هوندا وتحديدًا بين فيرشتابن وتسونودا من فريقَي ريد بُل وألفا تاوري على التوالي.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب فيرشتابن الذي سجّل الزمن الأسرع في كامل التجارب والبالغ 1:28.960 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بفارق 0.093 ثانية على تسونودا، وفي حين أنّه حاول إكمال محاولة أخرى على إطارات جديدة، إلّا أنّ نيكيتا مازيبين سائق هاس لم يلحظ قدومه عند المنعطف الأوّل وتسبّب في تعطيله.

ووضع كارلوس ساينز الإبن سيارة فيراري في المركز الثالث مستخدمًا إطارات "سي4"، بالرغم من أنّه كان أبطأ بستّة أعشارٍ من فيرشتابن.

وعرفت نهاية الحصّة - لدى عودة السائقين إلى خطّ الحظائر مناوشة بين ساينز وكيمي رايكونن عندما أقدم الأوّل على تجاوزه بشكلٍ مفاجئ وخرجا معًا عن المسار.

وتقدّم الإسباني على رايكونن سائق ألفا روميو الذي أكمل برنامجًا ضخمًا تجاوز الـ 160 لفّة، بينما تواجد لويس هاميلتون في المركز الخامس.

وتواصلت عصبيّة سيارة مرسيدس هذا اليوم، إذ أثناء بدء البريطاني للفّة سريعة على إطارات "سي4" جديدة، فقد التفّت سيارته عند الخروج من المنعطف الأخير.

وأكمل البريطاني يومه بفارق ثانية عن الصدارة، وحلّ أمام جورج راسل سائق ويليامز الذي كان ثاني أكثر السائقين نشاطًا برصيد 156 لفّة.

وذهب المركز السابع إلى دانيال ريكاردو سائق مكلارين، وتقدّم الأسترالي على سيرجيو بيريز الذي قاد سيارة ريد بُل في الفترة الصباحيّة.

أمّا فرناندو ألونسو فقد حلّ تاسعًا متقدّمًا على شارل لوكلير الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وبالرغم من إكماله لـ 56 لفّة، إلّا أنّ المشاكل واصلت اعتراض طريق سيباستيان فيتيل حيث واجه مشكلة في الشاحن التوربيني على وحدة طاقة مرسيدس وتواجد في المركز الـ 17 أمام زميله لانس سترول الذي تذيّل الترتيب.

نتيجة اليوم: