فيرشتابن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائيّ مرسيدس وسط أداء باهت لفيراري في المكسيك

قفز بيريز إلى الصدارة مبكّرًا وهو ما ألهب حماس الجماهير المحلية. لكنّ زميله فيرشتابن انتظر حتّى القسم الثالث ليُطلق العنان لسيارته ريد بُل ويُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 78 ثانية عبر تسجيله 1:17.947 دقيقة.

وفي حين أنّ هاميلتون كان ثالثًا خلف راسل بفارق طفيف، إلّا أنّ إدارة السباق قامت بشطب لفّته لتجاوزه حدود المسار في المنعطف الثالث.

وقال البريطاني في لفّة عودته إلى خطّ الحظائر: "لديّ مشاكل في استجابة المحرّك يا رجل".

وفي حين أنّ ساينز كان على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة بالرغم من انزلاقة طفيفة في لفّته، كانت محاولة لوكلير الأولى كارثيّة بعد أن كان أبطأ بحوالي تسعة أعشارٍ.

وعاد السائقون للمحاولات الأخيرة، لكنّهم كانوا متفرّقين، وهو ما زاد من الإثارة والانتظار، ففي حين حسّن بيريز زمنه قليلًا، إلّا أنّه بقي ثالثًا، بينما قدّم فيرشتابن لفّة صاروخيّة أخرى في الأمام مُسجّلًا 1:17.775 دقيقة.

وكان راسل بصدد تقديم لفّة قويّة وكان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط، لكنّه ارتكب خطأً في الثالث وتجاوز حدود المسار ما أهدر الفرصة.

وضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل أمام راسل بأفضليّة 0.304 ثانية، بينما عوّض هاميلتون في محاولته الأخيرة ليتواجد في المركز الثالث بفارق 0.005 ثانية عن زميله.

وسينطلق بيريز من الخانة الرابعة، بينما كان أداء فيراري كارثيًا ليكتفي ساينز بالمركز الخامس ولوكلير بالسابع، وتمكّن بوتاس من التواجد بينهما.

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون وهو ما يعد بمعركة حامية بين الفريقين.

القسم الأوّل

مثّل الزحام مشكلة كبرى بالنسبة لمعظم السائقين في القسم الأوّل مع تواجد جميع السيارات على الحلبة دفعة واحدة.

وأثّر الزحام على لفّتي سائقي مرسيدس اللذين يبدوان في أقرب مستوى لهما من الصدارة هذا الموسم على صعيد الوتيرة.

في الأثناء كانت المعركة على أشدّها خلف الفرق الثلاثة الكبرى وذلك في ظلّ وجود ثانية فقط تغطي السائقين الـ 14 المتبقين.

وانتهى القسم بخروج ميك شوماخر على إثر شطب أسرع أزمنته بسبب تجاوزه حدود المسار.

وسجّل سيباستيان فيتيل زمنًا مطابًا لزمن شوماخر وهو ما وضعه في المركز الـ 17، حيث قال محبطًا عند إعلامه بخروجه: "السيارة بطيئة جدًا يا رجل".

وسينطلق الألماني أمام زميله لانس سترول، لتكون هذه نتيجة محبطة للغاية للحظيرة البريطانيّة بعد الأداء القويّ نهاية الأسبوع الماضي في أوستن.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ أمام زميله نيكولاس لاتيفي في ظلّ وجود ثلاثة أعشارٍ من الثانية بينهما، وسيكسب كلٌ منهما مركزًا بعد تطبيق عقوبة سترول.

القسم الثاني

اختار ثنائيّ مرسيدس الدخول على إطارات "سوفت" جديدة في بداية القسم، وهو ما دفع هاميلتون وراسل إلى الصدارة عبر أداء صاروخي في المقطع الأوسط المتعرّج.

في الأثناء واصل فالتيري بوتاس تقديم وتيرة قويّة هو الآخر على متن سيارة ألفا روميو.

أمّا سائقو ريد بُل وفيراري فقد استخدموا إطارات "سوفت" مستعملة في الطلعة الأولى، وهو ما تركهم خلف مرسيدس.

وعاد الجميع إثر ذلك، حيث قفز بيريز إلى المركز الثالث ملهبًا حماس الجماهير المحليّة.

وحسّن العديد من السائقين أزمنتهم حينها في ظلّ تقاربٍ شديد في الأمام عبر تغطية 0.014 ثانية للأربعة الأوائل، بينما اختار لوكلير إلغاء محاولته التي كانت سريعة بعد أن تأكّد من ضمان عبوره.

وسينطلق دانيال ريكاردو من المركز الـ 11 أما جو غوانيو الذي قال: "لقد حاولت، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا"، بينما تذمّر يوكي تسونودا من موقعه على المسار (على صعيد الزحام) بعد أن انتهى به المطاف في المركز الـ 13 أمام زميله بيير غاسلي، بينما حلّ كيفن ماغنوسن في المركز الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق: