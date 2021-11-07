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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير السباق

فيرشتابن يُحقّق الفوز في المكسيك ويُوسّع صدارته أمام هاميلتون

أحرز ماكس فيرشتابن فوزًا جديدًا على حلبة هيرمانوس رودريغيز بعد سيطرته على سباق جائزة المكسيك الكبرى منذ الانطلاقة ليُوسّع الفارق مع غريمه لويس هاميلتون في صدارة ترتيب البطولة.

فيرشتابن يُحقّق الفوز في المكسيك ويُوسّع صدارته أمام هاميلتون

بالرغم من انطلاقه ثالثًا بعد خيبة أمل التصفيات بالأمس، غادر فيرشتابن المنعطف الأوّل من سباق المكسيك في الصدارة ولم يلتفت خلفه منذ ذلك الحين.

إذ سيطر الهولندي على السباق طوال فترة ما بعد ظهر الأحد ليضمن فوزه التاسع هذا الموسم والـ 19 في مسيرته في الفورمولا واحد.

واكتفى هاميلتون بالمركز الثاني وتمحور سباقه حول الدفاع أمام البطل المحلي سيرجيو بيريز الذي أشعل الاحتفالات بصعوده إلى منصّة التتويج.

وفي حين أنّ الأخير ضغط عليه بقوّة، فإنّ صعوبة التجاوز على الحلبة المكسيكيّة حالت دون تحقيق ريد بُل للثنائيّة.

وذهب المركز الرابع إلى بيير غاسلي الذي خاض سباقًا قويًا لكن وحيدًا في المركز الرابع، ليضمن نقاطًا وفيرة لصالح فريقه ألفا تاوري.

وحصلت فيراري على دفعة قويّة ضمن معركتها مع مكلارين بحلول سائقَيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، وهو ما ساعد الحصان الجامح على التقدّم إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وحلّ سيباستيان فيتيل سابعًا أمام كيمي رايكونن، بينما أكمل فرناندو ألونسو ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

مثلما كان متوقّعًا فقد حصل فيرشتابن على عامل سحبٍ مثالي بانطلاقه ثالثًا وتمكّن من التقدّم إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام هاميلتون.

في المقابل تراجع بوتاس إلى المركز الثالث عند تلك المرحلة، لكنّ متاعبه لم تتوقّف، حيث احتكّ به دانيال ريكاردو الذي كان على الجهة المتّسخة من المسار ما تسبّب في التفاف بوتاس من جهة وكسر الجناح الأمامي لريكاردو.

وأجرى بوتاس توقّفًا في نهاية اللفّة الأولى لتغيير إطاراته والانتقال إلى "هارد" كونه كان في المركز الأخير في جميع الأحوال، كما أنّه استغلّ دخول سيارة الأمان نتيجة حادث بين ميك شوماخر ويوكي تسونودا.

واعتبرت إدارة السباق ما وقع حادثة تسابق عاديّة ولم توجّه أيّة عقوبات.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة الرابعة، وأتقنها فيرشتابن بشكلٍ رائع ليُحافظ على الصدارة أمام هاميلتون وبيريز وغاسلي ولوكلير وساينز عند تلك المرحلة.

وسرعان ما بدأ فيرشتابن في الابتعاد وحيدًا في الأمام، حيث قال هاميلتون بعد بضع لفّات: "إنّه سريع".

بالتزامن مع ذلك تلقى فيرشتابن بعض التوصيات من مهندسه بعدم الإفراط في الضغط وتذكّر أهميّة الفترة الثانية من عمر السباق مثل الجولة الماضية.

واتّسع الفارق بشكلٍ ملحوظ بين فيرشتابن وهاميلتون، لتشرع مرسيدس في حثّ سائقها على توسيع الفارق مع بيريز الذي كان خلفه بثانيتين، بينما كانت ريد بُل بصدد حثّ بيريز على الاقتراب من البريطاني.

وبالنظر إلى اقتراب بيريز منه فقد اختارت مرسيدس الإقدام على إجراء توقّف هاميلتون، لكنّه علق في لفّة خروجه خلف لوكلير.

نتيجة لذلك قرّرت ريد بُل ترك سائقَيها على الحلبة ومحاولة توسيع فارق عمر الإطارات بينهما وبين هاميلتون.

وكان هاميلتون أسرع بثانيتين من فيرشتابن بعد ذلك بلفّتين، ما ترك بيريز في الصدارة لكن من دون توقّف.

وأصبح بيريز في تلك اللحظة أوّل مكسيكي يتصدّر سباق فورمولا واحد.

وأبقت ريد بُل على بيريز على الحلبة لخمس لفّات إضافيّة حتّى نهاية اللفّة الـ 41 ليعود وأمامه 30 لفّة لتقليص فارق 9.8 ثانية مع هاميلتون.

في المقابل وبعد أن علق طوال النصف الأوّل من السباق خلف ريكاردو، كان بوتاس يُمنّي النفس بتجاوزه عبر التوقّف للمرّة الثانية خلفه، لكنّ فريق مرسيدس واجه مشكلة في تثبيت إطاره الأماميّ الأيسر ما تسبّب في خسارته لقرابة 10 ثوانٍ.

بالعودة إلى معركة هاميلتون وبيريز، فقد قلّص الأخير الفارق بشكلٍ مثير ليصل إلى 1.5 ثانية مع بقاء 13 لفّة على النهاية، حيث تذمّر هاميلتون عبر اللاسلكي قائلًا حينها: "لقد انتهت الإطارات، حرارتها ترتفع بشكلٍ مفرط".

وألهب ذلك حماس الجماهير المكسيكيّة التي كانت تهتف في كلّ مرّة يعبر فيها بيريز أمامها وهو بصدد الاقتراب من هاميلتون.

وفي حين أنّه تواجد ضمن مجال "دي آر اس" خلفه عندما كانا بصدد الاقتراب من نوريس المتأخّر بلفّة، إلّا أنّ الفارق بينهما عاد ليرتفع قليلًا إلى أن تقلّص مجدّدًا مع آخر لفّتين.

لكنّ هاميلتون تمكّن من الحفاظ على مركزه الثاني وتحقيق نقاطٍ ثمينة والحدّ من الضرر، مستفيدًا كذلك من تحقيق زميله بوتاس لأسرع لفّة ليحرم فيرشتابن منها من دون أن يكسبها هو بالنظر إلى تواجده في المركز الـ 15.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق المحرّك عدد اللفّات الفارق
1   33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 71 -
2   44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 71 16.555
3   11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 71 17.752
4   10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 71 1:03.845
5   16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 71 1:21.037
6   55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 70 1 لفّة
7   5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 70 1 لفّة
8   7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 70 1 لفّة
9   14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 70 1 لفّة
10   4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 70 1 لفّة
11   99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 70 1 لفّة
12   3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 70 1 لفّة
13   31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 70 1 لفّة
14   18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 69 2 لفّةs
15   77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 69 2 لفّةs
16   63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 69 2 لفّةs
17   6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 69 2 لفّةs
18   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 68 3 لفّةs
19 انسحب 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 0  
20 انسحب 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 0  
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