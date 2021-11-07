فيرشتابن يُحقّق الفوز في المكسيك ويُوسّع صدارته أمام هاميلتون

بالرغم من انطلاقه ثالثًا بعد خيبة أمل التصفيات بالأمس، غادر فيرشتابن المنعطف الأوّل من سباق المكسيك في الصدارة ولم يلتفت خلفه منذ ذلك الحين.

إذ سيطر الهولندي على السباق طوال فترة ما بعد ظهر الأحد ليضمن فوزه التاسع هذا الموسم والـ 19 في مسيرته في الفورمولا واحد.

واكتفى هاميلتون بالمركز الثاني وتمحور سباقه حول الدفاع أمام البطل المحلي سيرجيو بيريز الذي أشعل الاحتفالات بصعوده إلى منصّة التتويج.

وفي حين أنّ الأخير ضغط عليه بقوّة، فإنّ صعوبة التجاوز على الحلبة المكسيكيّة حالت دون تحقيق ريد بُل للثنائيّة.

وذهب المركز الرابع إلى بيير غاسلي الذي خاض سباقًا قويًا لكن وحيدًا في المركز الرابع، ليضمن نقاطًا وفيرة لصالح فريقه ألفا تاوري.

وحصلت فيراري على دفعة قويّة ضمن معركتها مع مكلارين بحلول سائقَيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، وهو ما ساعد الحصان الجامح على التقدّم إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وحلّ سيباستيان فيتيل سابعًا أمام كيمي رايكونن، بينما أكمل فرناندو ألونسو ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

مثلما كان متوقّعًا فقد حصل فيرشتابن على عامل سحبٍ مثالي بانطلاقه ثالثًا وتمكّن من التقدّم إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام هاميلتون.

في المقابل تراجع بوتاس إلى المركز الثالث عند تلك المرحلة، لكنّ متاعبه لم تتوقّف، حيث احتكّ به دانيال ريكاردو الذي كان على الجهة المتّسخة من المسار ما تسبّب في التفاف بوتاس من جهة وكسر الجناح الأمامي لريكاردو.

وأجرى بوتاس توقّفًا في نهاية اللفّة الأولى لتغيير إطاراته والانتقال إلى "هارد" كونه كان في المركز الأخير في جميع الأحوال، كما أنّه استغلّ دخول سيارة الأمان نتيجة حادث بين ميك شوماخر ويوكي تسونودا.

واعتبرت إدارة السباق ما وقع حادثة تسابق عاديّة ولم توجّه أيّة عقوبات.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة الرابعة، وأتقنها فيرشتابن بشكلٍ رائع ليُحافظ على الصدارة أمام هاميلتون وبيريز وغاسلي ولوكلير وساينز عند تلك المرحلة.

وسرعان ما بدأ فيرشتابن في الابتعاد وحيدًا في الأمام، حيث قال هاميلتون بعد بضع لفّات: "إنّه سريع".

بالتزامن مع ذلك تلقى فيرشتابن بعض التوصيات من مهندسه بعدم الإفراط في الضغط وتذكّر أهميّة الفترة الثانية من عمر السباق مثل الجولة الماضية.

واتّسع الفارق بشكلٍ ملحوظ بين فيرشتابن وهاميلتون، لتشرع مرسيدس في حثّ سائقها على توسيع الفارق مع بيريز الذي كان خلفه بثانيتين، بينما كانت ريد بُل بصدد حثّ بيريز على الاقتراب من البريطاني.

وبالنظر إلى اقتراب بيريز منه فقد اختارت مرسيدس الإقدام على إجراء توقّف هاميلتون، لكنّه علق في لفّة خروجه خلف لوكلير.

نتيجة لذلك قرّرت ريد بُل ترك سائقَيها على الحلبة ومحاولة توسيع فارق عمر الإطارات بينهما وبين هاميلتون.

وكان هاميلتون أسرع بثانيتين من فيرشتابن بعد ذلك بلفّتين، ما ترك بيريز في الصدارة لكن من دون توقّف.

وأصبح بيريز في تلك اللحظة أوّل مكسيكي يتصدّر سباق فورمولا واحد.

وأبقت ريد بُل على بيريز على الحلبة لخمس لفّات إضافيّة حتّى نهاية اللفّة الـ 41 ليعود وأمامه 30 لفّة لتقليص فارق 9.8 ثانية مع هاميلتون.

في المقابل وبعد أن علق طوال النصف الأوّل من السباق خلف ريكاردو، كان بوتاس يُمنّي النفس بتجاوزه عبر التوقّف للمرّة الثانية خلفه، لكنّ فريق مرسيدس واجه مشكلة في تثبيت إطاره الأماميّ الأيسر ما تسبّب في خسارته لقرابة 10 ثوانٍ.

بالعودة إلى معركة هاميلتون وبيريز، فقد قلّص الأخير الفارق بشكلٍ مثير ليصل إلى 1.5 ثانية مع بقاء 13 لفّة على النهاية، حيث تذمّر هاميلتون عبر اللاسلكي قائلًا حينها: "لقد انتهت الإطارات، حرارتها ترتفع بشكلٍ مفرط".

وألهب ذلك حماس الجماهير المكسيكيّة التي كانت تهتف في كلّ مرّة يعبر فيها بيريز أمامها وهو بصدد الاقتراب من هاميلتون.

وفي حين أنّه تواجد ضمن مجال "دي آر اس" خلفه عندما كانا بصدد الاقتراب من نوريس المتأخّر بلفّة، إلّا أنّ الفارق بينهما عاد ليرتفع قليلًا إلى أن تقلّص مجدّدًا مع آخر لفّتين.

لكنّ هاميلتون تمكّن من الحفاظ على مركزه الثاني وتحقيق نقاطٍ ثمينة والحدّ من الضرر، مستفيدًا كذلك من تحقيق زميله بوتاس لأسرع لفّة ليحرم فيرشتابن منها من دون أن يكسبها هو بالنظر إلى تواجده في المركز الـ 15.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق المحرّك عدد اللفّات الفارق 1 33 ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 71 - 2 44 لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 71 16.555 3 11 سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 71 17.752 4 10 بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 71 1:03.845 5 16 شارل لوكلير فيراري فيراري 71 1:21.037 6 55 كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 70 1 لفّة 7 5 سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 70 1 لفّة 8 7 كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 70 1 لفّة 9 14 فرناندو ألونسو ألبين رينو 70 1 لفّة 10 4 لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 70 1 لفّة 11 99 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 70 1 لفّة 12 3 دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 70 1 لفّة 13 31 إستيبان أوكون ألبين رينو 70 1 لفّة 14 18 لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 69 2 لفّةs 15 77 فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 69 2 لفّةs 16 63 جورج راسل ويليامز مرسيدس 69 2 لفّةs 17 6 نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 69 2 لفّةs 18 9 نيكيتا مازيبين هاس فيراري 68 3 لفّةs 19 انسحب 47 ميك شوماخر هاس فيراري 0 20 انسحب 22 يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 0