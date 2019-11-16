فيرشتابن يحقق "البول بوزيشن" الثاني في مسيرته على حلبة إنترلاغوس

انطلق فيرشتابن من "البول بوزيشن" للمرّة الأولى خلال جائزة المجر الكبرى هذا الموسم، إذ ظهر كالسائق الأسرع منذ بداية التجارب التأهيلية للجولة الـ 20 من الموسم الجاري من خلال تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و7.508 ثانية.

وتفوّق سائق ريد بُل على سيباستيان فيتيل بفارق عشر من الثانية، بينما احتلّ لويس هاميلتون المركز الثالث أمام شارل لوكلير الذي سيتراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغييره لمحرك سيارته.

وقال فيرشتابن "أنا سعيدٌ جدًا بتحقيقي للمركز الأوّل. كانت السيارة جيدة جدًا. تغيّرت درجة الحرارة لذلك حاولنا التكيّف مع ذلك، ولكن ومنذ القسم الأوّل كانت السيارة سريعة إذ كان من الممتع للغاية قيادتها. سأحاول إنهاء المهمة في الغد".

فالتيري بوتاس اكتفى بالمركز الخامس، إذ أتى أمام أليسكندر ألبون الذي تأخّر بفارق 0.4 ثانية عن زميله فيرشتابن، فيما حلّ بيير غاسلي في المركز السابع.

ثنائي هاس تواجد خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية للمرّة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى مع تواجد رومان غروجان بالمركز السابع وزميله كيفن ماغنوسن عاشرًا حيث فصل بينهما سائق ألفا روميو كيمي رايكونن.

القسم الأوّل

تمكّن فيرشتابن من تصدّر القسم الأوّل من التجارب التأهيلية متقدمًا على شارل لوكلير، ولكن سائق مكلارين كارلوس ساينز كان أكبر الخاسرين حيث لم يستطع تسجيل أيّ زمن جرّاء تعرضه لمشكلة في محرك سيارته.

دانييل كفيات لم يتمكّن من التأهّل إلى القسم الثاني حيث سينطلق من المركز الـ 16، حيث انضمّ إليه لانس سترول وثنائي ويليامز بالإضافة إلى ساينز.

القسم الثاني

تواجد جميع السائقين في بداية القسم الثاني على إطارات "سوفت" باستثناء لوكلير الذي فضّل وضع إطارات "ميديوم"، مع العلِم بأنّ فيراري عانت في بداية سباق العام الماضي على هذه الإطارات.

ونجح فيرشتابن خلال الطلعات الأولى من تسجيل أسرع زمن بفارق 0.38 ثانية عن لوكلير، ولكن المفاجأة كانت بتواجد فيتيل على بُعد أكثر من نصف ثانية على الرغم من استخدامه لإطارات "سوفت".

ولم يتمكّن لاندو نوريس في هذه الحصة من تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة ليكون أوّل الخارجين في المركز 11، حيث انضمّ إليه ثنائي رينو دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ، بالإضافة إلى أنطونيو جيوفينازي وسيرجيو بيريز.

ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة البرازيل الكبرى 2019