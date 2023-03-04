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فيرشتابن يحسم الجدل ويضمن حجز ريد بُل للصفّ الأوّل أمام فيراري في تصفيات البحرين

بدأ ماكس فيرشتابن حامل لقب البطولة حملة الدفاع عن لقبه بأفضل شكلٍ ممكنٍ عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2023 بعد تفوّقه على زميله سيرجيو بيريز وثنائيّ فيراري.

فيرشتابن يحسم الجدل ويضمن حجز ريد بُل للصفّ الأوّل أمام فيراري في تصفيات البحرين

بعد أشهرٍ من الانتظار، جاءت لحظة الحقيقة لمعرفة ما سيكون عليه وضع المنافسة في الأمام، حيث أطلق الجميع العنان لمحرّكاتهم مع انطلاق منافسات القسم الثالث الحاسم.

وقدّم فيرشتابن لفّة صاروخيّة في تمكّن من خلالها من كسر عتبة الـ 90 ثانية عبر تسجيله 1:29.897 دقيقة في ظلّ تفوّقه في المقطع الأوّل، بينما كان لوكلير مباشرة خلفه بفارق 0.103 ثانية، بينما ارتكب ساينز خطأ مكلفًا تركه على بُعد قرابة نصف ثانية.

ودخلت المجموعة الثانية المقتصرة على لفّة وحيدة بعد ذلك بقيادة ألونسو وثنائيّ مرسيدس، لكنّهم كانوا أبطأ بأربعة أعشار.

وفي حين عاد ثنائيّ ريد بُل وساينز إلى الحلبة، فإنّ لوكلير غادر سيارته وآثر عدم العودة.

وبالفعل تمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه وضمان قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:29.708 دقيقة، في حين تقدّم زميله سيرجيو بيريز على لوكلير ليضمن حجز ريد بُل للصفّ الأوّل.

أمّا ساينز فقد تمكّن من تحسين زمنه هو الآخر ليُصبح رابعًا ويحجز هو وزميله لوكلير الصفّ الثاني.

وسينطلق ألونسو من الخانة الخامسة بعد أن أكمل التصفيات على بُعد 0.628 ثانية عن فيرشتابن، لكنّه تفوّق بشكلٍ حاسم بـ 0.004 و0.048 ثانية على كلٍ من جورج راسل ولويس هاميلتون ليضمن انطلاقه أمامهما.

أمّا لانس سترول متحدي الصعاب فسينطلق من المركز الثامن أمام إستيبان أوكون، في حين قدّم العائد إلى البطولة نيكو هلكنبرغ أداءً مذهلًا وصل من خلاله إلى القسم الثالث من التصفيات وسينطلق عاشرًا على متن سيارة هاس.

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن 15 1:29.708     217.184
2 11 Mexico سيرجيو بيريز 15 1:29.846 0.138 0.138 216.851
3 16 Monaco شارل لوكلير 17 1:30.000 0.292 0.154 216.480
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 18 1:30.154 0.446 0.154 216.110
5 14 Spain فرناندو ألونسو 15 1:30.336 0.628 0.182 215.674
6 63 United Kingdom جورج راسل 15 1:30.340 0.632 0.004 215.665
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون 15 1:30.384 0.676 0.044 215.560
8 18 Canada لانس سترول 18 1:30.836 1.128 0.452 214.487
9 31 France إستيبان أوكون 15 1:30.984 1.276 0.148 214.138
10 27 Germany نيكو هلكنبرغ 17        

القسم الأوّل

لفت شارل لوكلير الأنظار عندما بدأ لفّته السريعة الأولى، حيث طار جزءٌ من جنيّح الإطار الأماميّ الأيمن على سيارته على الخطّ المستقيم، قبل أن يُغلق مكابحه بقوّة في المنعطف الأوّل، على الأرجح نتيجة تأثّر سيارته بانكسار ذلك الجزء، ويفقد جزءًا آخر كذلك هناك.

وفي حين أنّ مهندسه قال له بأنّ بوسعه المواصلة والضغط في اللفّة الأخرى، فإنّ إدارة السباق قرّرت رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد الأشلاء.

واستؤنفت الحصّة مع تبقي 13 دقيقة ونصف، حيث دخل الجميع هذه المرّة على إطارات "سوفت".

وكانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار، حيث تمّ شطب زمن لانس سترول وهو ما تركه عرضة للخطر.

وعاد جميع السائقين ما عدا ساينز في الدقائق الختاميّة وكان تحسّن المسار واضحًا في ظلّ تمكّن أغلب السائقين من تسجيل أزمنة أسرع مع تقاربٍ شديدٍ للغاية.

إذ غطّت 1.188 ثانية السائقين الـ 20، وكانت المعركة على آخر المراكز العابرة على أشدّها.

وبشكلٍ مثيرٍ فقد سجّل لاندو نوريس ولوغان سارجنت زمنين متطابقين، لكن بالنظر إلى تسجيل سائق مكلارين زمنه قبل الأمريكي، فقد كان آخر العابرين إلى القسم الثاني في المركز الـ 15 بينما كان سارجنت أوّل الخارجين.

كما خرج كيفن ماغنوسن بالرغم من أداء زميله نيكو هلكنبرغ اللافت، وسينطلق الدنماركي أمام أوسكار بياستري ونيك دي فريز، بينما شُطبت لفّة بيير غاسلي الأخيرة وهو ما كان يعني تراجعه من المركز الـ 17 إلى الأخير.

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 6 1:30.993     214.117
2 63 United Kingdom جورج راسل 6 1:31.057 0.064 0.064 213.967
3 16 Monaco شارل لوكلير 8 1:31.094 0.101 0.037 213.880
4 14 Spain فرناندو ألونسو 6 1:31.158 0.165 0.064 213.730
5 18 Canada لانس سترول 6 1:31.184 0.191 0.026 213.669
6 27 Germany نيكو هلكنبرغ 8 1:31.204 0.211 0.020 213.622
7 1 Netherlands ماكس فيرشتابن 6 1:31.295 0.302 0.091 213.409
8 22 Japan يوكي تسونودا 9 1:31.400 0.407 0.105 213.164
9 23 Thailand ألكسندر ألبون 6 1:31.461 0.468 0.061 213.021
10 11 Mexico سيرجيو بيريز 6 1:31.479 0.486 0.018 212.980
11 77 Finland فالتيري بوتاس 6 1:31.504 0.511 0.025 212.921
12 31 France إستيبان أوكون 6 1:31.508 0.515 0.004 212.912
13 44 United Kingdom لويس هاميلتون 6 1:31.543 0.550 0.035 212.831
14 24 China غوانيو جو 6 1:31.615 0.622 0.072 212.663
15 4 United Kingdom لاندو نوريس 7 1:31.652 0.659 0.037 212.578
16 2 United States لوجان سارجينت 6 1:31.652 0.659 0.000 212.578
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن 6 1:31.892 0.899 0.240 212.022
18 81 Australia أوسكار بياستري 7 1:32.101 1.108 0.209 211.541
19 21 Netherlands نيك دي فريز 9 1:32.121 1.128 0.020 211.495
20 10 France بيير غاسلي 6 1:32.181 1.188 0.060 211.358

القسم الثاني

دخل سائقا فيراري على إطارات "سوفت" مستعملة على عكس بقيّة سائقي الصدارة، وهو ما تسبّب في تأخّرهما نسبيًا.

في الأثناء أطلقت ريد بُل العنان لسيارتيها، حيث تمكّن فيرشتابن من كسر زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي بتسجيله 1:30.503 دقيقة وتقدّمه برُبع ثانية على زميله بيريز.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة ما عدا ثنائيّ ريد بُل وكذلك أليكسندر ألبون، ونجح راسل، وهاميلتون، وساينز وألونسو في الفصل بين ثنائيّ ريد بُل في مرحلة أولى، قبل أن يتقدّم لوكلير إلى الصدارة بتسجيله 1:30.282 دقيقة.

وكان تقارب الأداء حاضرًا مُجدّدًا في ظلّ تغطية أقلّ من ثانية للعشرة الأوائل.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس وثنائيّ الفا روميو فالتيري بوتاس وجو غوانيو.

وسينطلق يوكي تسونودا من المركز الـ 14 أمام ألبون الذي حاول استخراج الأفضل من سيارة ويليامز وانتهى به المطاف في المركز الـ 15.

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير 14 1:30.282     215.803
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن 9 1:30.503 0.221 0.221 215.276
3 63 United Kingdom جورج راسل 12 1:30.507 0.225 0.004 215.267
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون 12 1:30.513 0.231 0.006 215.253
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 12 1:30.515 0.233 0.002 215.248
6 14 Spain فرناندو ألونسو 12 1:30.645 0.363 0.130 214.939
7 11 Mexico سيرجيو بيريز 9 1:30.746 0.464 0.101 214.700
8 27 Germany نيكو هلكنبرغ 14 1:30.809 0.527 0.063 214.551
9 31 France إستيبان أوكون 12 1:30.914 0.632 0.105 214.303
10 18 Canada لانس سترول 12 1:31.127 0.845 0.213 213.802
11 4 United Kingdom لاندو نوريس 13 1:31.381 1.099 0.254 213.208
12 77 Finland فالتيري بوتاس 12 1:31.443 1.161 0.062 213.063
13 24 China غوانيو جو 12 1:31.473 1.191 0.030 212.993
14 22 Japan يوكي تسونودا 15 1:32.510 2.228 1.037 210.606
15 23 Thailand ألكسندر ألبون 8        
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