فيرشتابن يحسم الجدل ويضمن حجز ريد بُل للصفّ الأوّل أمام فيراري في تصفيات البحرين

بعد أشهرٍ من الانتظار، جاءت لحظة الحقيقة لمعرفة ما سيكون عليه وضع المنافسة في الأمام، حيث أطلق الجميع العنان لمحرّكاتهم مع انطلاق منافسات القسم الثالث الحاسم.

وقدّم فيرشتابن لفّة صاروخيّة في تمكّن من خلالها من كسر عتبة الـ 90 ثانية عبر تسجيله 1:29.897 دقيقة في ظلّ تفوّقه في المقطع الأوّل، بينما كان لوكلير مباشرة خلفه بفارق 0.103 ثانية، بينما ارتكب ساينز خطأ مكلفًا تركه على بُعد قرابة نصف ثانية.

ودخلت المجموعة الثانية المقتصرة على لفّة وحيدة بعد ذلك بقيادة ألونسو وثنائيّ مرسيدس، لكنّهم كانوا أبطأ بأربعة أعشار.

وفي حين عاد ثنائيّ ريد بُل وساينز إلى الحلبة، فإنّ لوكلير غادر سيارته وآثر عدم العودة.

وبالفعل تمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه وضمان قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:29.708 دقيقة، في حين تقدّم زميله سيرجيو بيريز على لوكلير ليضمن حجز ريد بُل للصفّ الأوّل.

أمّا ساينز فقد تمكّن من تحسين زمنه هو الآخر ليُصبح رابعًا ويحجز هو وزميله لوكلير الصفّ الثاني.

وسينطلق ألونسو من الخانة الخامسة بعد أن أكمل التصفيات على بُعد 0.628 ثانية عن فيرشتابن، لكنّه تفوّق بشكلٍ حاسم بـ 0.004 و0.048 ثانية على كلٍ من جورج راسل ولويس هاميلتون ليضمن انطلاقه أمامهما.

أمّا لانس سترول متحدي الصعاب فسينطلق من المركز الثامن أمام إستيبان أوكون، في حين قدّم العائد إلى البطولة نيكو هلكنبرغ أداءً مذهلًا وصل من خلاله إلى القسم الثالث من التصفيات وسينطلق عاشرًا على متن سيارة هاس.

القسم الأوّل

لفت شارل لوكلير الأنظار عندما بدأ لفّته السريعة الأولى، حيث طار جزءٌ من جنيّح الإطار الأماميّ الأيمن على سيارته على الخطّ المستقيم، قبل أن يُغلق مكابحه بقوّة في المنعطف الأوّل، على الأرجح نتيجة تأثّر سيارته بانكسار ذلك الجزء، ويفقد جزءًا آخر كذلك هناك.

وفي حين أنّ مهندسه قال له بأنّ بوسعه المواصلة والضغط في اللفّة الأخرى، فإنّ إدارة السباق قرّرت رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد الأشلاء.

واستؤنفت الحصّة مع تبقي 13 دقيقة ونصف، حيث دخل الجميع هذه المرّة على إطارات "سوفت".

وكانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار، حيث تمّ شطب زمن لانس سترول وهو ما تركه عرضة للخطر.

وعاد جميع السائقين ما عدا ساينز في الدقائق الختاميّة وكان تحسّن المسار واضحًا في ظلّ تمكّن أغلب السائقين من تسجيل أزمنة أسرع مع تقاربٍ شديدٍ للغاية.

إذ غطّت 1.188 ثانية السائقين الـ 20، وكانت المعركة على آخر المراكز العابرة على أشدّها.

وبشكلٍ مثيرٍ فقد سجّل لاندو نوريس ولوغان سارجنت زمنين متطابقين، لكن بالنظر إلى تسجيل سائق مكلارين زمنه قبل الأمريكي، فقد كان آخر العابرين إلى القسم الثاني في المركز الـ 15 بينما كان سارجنت أوّل الخارجين.

كما خرج كيفن ماغنوسن بالرغم من أداء زميله نيكو هلكنبرغ اللافت، وسينطلق الدنماركي أمام أوسكار بياستري ونيك دي فريز، بينما شُطبت لفّة بيير غاسلي الأخيرة وهو ما كان يعني تراجعه من المركز الـ 17 إلى الأخير.

القسم الثاني

دخل سائقا فيراري على إطارات "سوفت" مستعملة على عكس بقيّة سائقي الصدارة، وهو ما تسبّب في تأخّرهما نسبيًا.

في الأثناء أطلقت ريد بُل العنان لسيارتيها، حيث تمكّن فيرشتابن من كسر زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي بتسجيله 1:30.503 دقيقة وتقدّمه برُبع ثانية على زميله بيريز.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة ما عدا ثنائيّ ريد بُل وكذلك أليكسندر ألبون، ونجح راسل، وهاميلتون، وساينز وألونسو في الفصل بين ثنائيّ ريد بُل في مرحلة أولى، قبل أن يتقدّم لوكلير إلى الصدارة بتسجيله 1:30.282 دقيقة.

وكان تقارب الأداء حاضرًا مُجدّدًا في ظلّ تغطية أقلّ من ثانية للعشرة الأوائل.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس وثنائيّ الفا روميو فالتيري بوتاس وجو غوانيو.

وسينطلق يوكي تسونودا من المركز الـ 14 أمام ألبون الذي حاول استخراج الأفضل من سيارة ويليامز وانتهى به المطاف في المركز الـ 15.