فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير بعد فوضى الأعلام الحمراء في إيمولا

واجه السائقون وضعًا صعبًا في القسم الثالث الحاسم كون نصف المسار كان مبلّلًا والنصف الآخر جاف تقريبًا بشكلٍ كامل، حيث قال لوكلير: "المسار جافٌ أكثر ممّا توقّعت"، وذلك قبل وصوله إلى الجزء المبلّل.

وخرج ماكس فيرشتابن عن المسار أثناء لفّة خروجه، وقال لاحقًا: "تفقّدوا الأرضيّة".

لكنّ كيفن ماغنوسن انزلق أثناء بداية لفّته السريعة وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر. لكنّه أفلت من الاصطدام بالحاجز وبالتالي تمكّن من المواصلة، وهو ما أثار فرحة طاقم فريقه هاس في المرآب.

ورُفع العلم الأحمر بالطبع، وكان الزمن المتبقي في الحصّة 8:51 دقيقة حينها، ولم يكن أيّ سائقٍ قد سجّل أيّ زمنٍ بعد.

ولدى استئناف الحصّة فقد دخل الجميع وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ دائم، خاصة مع إمكانيّة تزايدة حدّة الأمطار.

وعاد العلم الأحمر مجدّدًا مع بقاء 3 دقائق على النهاية وذلك بعد أن أوقف فالتيري بوتاس سيارته إلى جانب المسار نتيجة مشكلة تقنيّة، وكان فيرشتابن حينها في الصدارة أمام لوكلير.

واستؤنفت الحصّة مجدّدًا بدخول فيرشتابن ولوكلير إلى الحلبة، ووقعت بينهما منافسة بالخروج من خطّ الحظائر.

لكن أثناء بدئهما للفتيهما السريعتين، انزلق لاندو نوريس وفقد السيطرة على سيارته مصطدمًا بالحاجز المقابل ما تسبّب في رفع العلم الأحمر مجدّدًا.

وبالنظر إلى تبقي أقلّ من دقيقة فقد كانت تلك نهاية الحصّة، ليضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير.

وسيبدأ نوريس سباقه القصير من المركز الثالث أمام كيفن ماغنوسن الذي قدّم لفّة مدهشة على سيارة هاس.

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا أمام دانيال ريكاردو، في حين كان سيرجيو بيريز من بين أكثر الخاسرين باقتصاره على المركز السابع أمام بوتاس.

وذهب المركز التاسع إلى سيباستيان فيتيل، في حين انتهى المطاف بكارلوس ساينز الإبن عاشرًا بعد حادثه في القسم الثاني.

القسم الأوّل

كانت معظم الحلبة قد جفّت مع انطلاق مجريات التصفيات، وفي حين أنّ أغلب السائقين دخلوا على إطارات "انترميديت"، إلّا آنّ البعض الآخر دخل مباشرة على إطارات "سوفت"، وسرعان ما قال هاميلتون: "هناك خطٌ جافٌ على الحلبة".

نتيجة لذلك انتقل الجميع إلى إطارات "سوفت"، وهو ما أضاع منهم بعض الوقت.

في الأثناء اشتعلت ألسنة اللهب في المكابح الخلفيّة اليمنى على سيارة ويليامز الخاصة بأليكسندر ألبون، وانفجرت المكابح بعد ذلك بلحظات لتنتشر الأشلاء على المسار وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 12 دقيقة، حيث دخل الجميع وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر في ظلّ تعوّد السائقين على مستويات التماسك وإطارات الطقس الجاف للمرّة الأولى.

وبالكاد أفلت هاميلتون من الخروج مبكّرًا في النهاية، حيث تواجد في المركز الـ 15 وكان آخر العابرين.

في المقابل واجه فريق ألفا تاوري حصّة صعبة على أرضه، حيث خرج يوكي تسونودا وبيير غاسلي لينطلقا من المركزن الـ 16 والـ 17 تواليًا.

وبالرغم من التفاف سيارته فقد تمكّن نيكولاس لاتيفي من التواجد في المركز الـ 18 أمام إستيبان أوكون، في حين تذيّل ألبون الترتيب.

القسم الثاني

حثّت فيراري سائقَيها على إكمال لفّتيهما سريعًا بالنظر إلى اقتراب وصول الأمطار مجدّدًا.

لكن بعد أن تواجد ثانيًا إثر لفّته الأولى خلف فيرشتابن، طلب مهندس ساينز من سائقه مواصلة الضغط، لكنّ الإسباني أفرط في ذلك وفقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته في المنعطف الأخير ليصطدم بالحاجز المقابل. وقال الإسباني: "أنا آسفٌ يا شباب".

وتسبّب الحادث في رفع العلم الأحمر بالطبع من أجل إبعاد سيارة فيراري، وسيكون عزاؤه حصوله على فرصة للتقدّم في السباق القصير من أجل ضمان مركز انطلاقٍ أفضل في السباق الرئيسي يوم الأحد.

واستؤنفت الحصّة إثر ذلك، لكن بالنظر إلى تهاطل الأمطار فقد اختار جميع السائقين البقاء في خطّ الحظائر بالنظر إلى عدم قدرتهم على تحسين أزمنتهم، بالرغم من أنّ بعض العابرين دخلوا للتعوّد قليلًا على الظروف قبل القسم الثالث الحاسم.

وانتهى القسم بخروج جورج راسل ولويس هاميلتون بعد تواجدهما في المركزين الـ 11 والـ 13 تواليًا، بينما توسّطهما ميك شوماخر.

وسينطلق جو غوانيو من المركز الـ 14، بينما أكمل لانس سترول ترتيب الـ 15 الأوائل.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير: