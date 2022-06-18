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فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة

أحرز ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة كندا الكبرى بعد سيطرته بشكلٍ مطلق على مجريات التجارب التأهيليّة، في الوقت الذي أحدث فيه فرناندو ألونسو المفاجأة بضمانه المركز الثاني على شبكة الانطلاق.

مروان الوافي
من قبل:
فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة

بالرغم من جفاف معظم خطّ التسابق على الحلبة، إلّا أنّ العديد من الأجزاء كانت لا تزال مبلّلة وهو ما دفع الجميع لاستخدام إطارات "انترميديت".

وحلّق فيرشتابن من دون عناء في الأمام ليتقدّم إلى الصدارة منذ المحاولة الأولى بـ 1:22.701 دقيقة متقدّمًا بأكثر من ثانية عن أقرب ملاحقيه كارلوس ساينز الإبن.

لكنّ الهولندي لم يُحسّن زمنه في محاولته الثانية وهو ما سمح لبقيّة السائقين بالاقتراب منه.

ودخل معظم السائقين حينها للانتقال إلى إطارات جديدة، حيث عاد أغلبهم على إطارات "انترميديت"، في حين أقدم راسل وحيدًا على المجازفة والعودة على إطارات "سوفت".

لكنّ مجازفة البريطاني لم تنجح بعد انزلاقه في المقطع الأوّل المبلّل واصطدام قسمه الخلفي بحاجز الإطارات بشكلٍ خفيف، لكنّه تمكّن من المواصلة

في الأثناء حسّن فيرشتابن زمنه في الصدارة بأكثر من ثانية مُسجّلًا 1:21.620، ومع بدء السائقين لفّاتهم الأخيرة فقد كان فيرشتابن وساينز متكفائين مع نهاية المقطع الثاني، لكنّ ساينز ضيّع كلّ شيء في المقطع الثالث، ليضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل.

وتمكّن فرناندو ألونسو من إحداث المفاجأة عبر خطفه المركز الثاني في اللحظات الأخيرة، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.645 ثانية عن فيرشتابن.

وسينطلق ساينز ثالثًا أمام لويس هاميلتون، لكنّه كان أبطأ بـ 1.592 ثانية من فيرشتابن، حيث تقدّم على ثنائيّ هاس اللامع في هذه التصفيات كيفن ماغنوسن وميك شوماخر.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون، في حين انتهى المطاف براسل ثامنًا بعد مغامرته الفاشلة، لكنّه سينطلق أمام دانيال ريكاردو وجو غوانيو.

القسم الأوّل

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة دفعة واحدة من أجل الحصول على أكثر لفّات ممكنة والتعوّد على الأجواء وتحسين الوتيرة بشكلٍ تدريجي في ظلّ الأجواء الممطرة الغزيرة.

وقال أثناء محاولته لويس هاميلتون: "لا يُمكنني رؤية الكثير أمامي".

واختارت مرسيدس على عكس الجميع إرسال سائقَيها على إطارات "فول ويت" مستعملة عوضًا عن جديدة، لكنّ ذلك لم يحل دون تقديم راسل لوتيرة قويّة.

وسأل مهندس فيرشتابه سائقه عن المعوّق الأكبر، فأجاب الهولندي: "أن أحصل على مساحة خالية نظيفة للضغط".

وارتكب ساينز خطأ في المنعطف الثالث وتراجع إلى الخلف قليلًا، ولدى عودته إلى المسار فقد كان في طريق إستيبان أوكون الذي تذمّر بشأن ذلك، وبعد ملاحظة المراقبين لذلك فقد قرّروا عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة.

وانتهى القسم بخروج بعض الأسماء غير المتوقّعة بعد أدائها اللافت في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة.

إذ كان بيير غاسلي أوّل الخارجين رفقة ثنائيّ أستون مارتن سيباستيان فيتيل ولانس سترول، بينما ذهب المركز الـ 19 إلى نيكولاس لاتيفي وسيكسب أربعتهم مركزًا بعد تطبيق عقوبة لوكلير، في حين اكتفى يوكي تسونودا بأربع لفّات في المجمل بالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال.

وكان فيتيل غاضبًا عند إعلامه بخروجه، حيث قال: "ما هذا يا رجل، كان الوضع مختلفًا جدًا عن هذا الصباح، لا تماسك على الإطلاق".

القسم الثاني

تنوّعت خيارات السائقين في ظلّ دخول البعض على إطارات "فول ويت" وآخرين مباشرة على إطارات "انترميديت".

وسرعان ما قال هاميلتون: "الوضع قريبٌ جدًا من الانتقال"، حيث أجابه مهندسه بأن يُكمل لفّة على إطارات "فول ويت" ومن ثمّ يرى.

وانزلق أليكسندر ألبون في مرحلة أولى في المقطع الثاني واصطدم بشكلٍ طفيف بحواجز "تيك برو" متسبّبًا في بعض الأعلام الصفراء لكنّه تمكّن من الرجوع إلى الخلف والمواصلة من دون الكثير من الضرر.

لكن لم تمض سوى لحظات قليلة قبل انزلاق سيرجيو بيريز واصطدامه بالحواجز المقابلة عند المنعطف الثالث، وبالنظر إلى عدم قدرته على الرجوع إلى الخلف فقد تقرّر رفع العلم الأحمر، وانتهت بذلك حصّة المكسيكي.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا مع بقاء تسع دقائق على النهاية، حيث قال هاميلتون لدى دخوله: "هناك خطٌ جافٌ أكثر بدأ بالظهور".

وانطلقت حينها سلسلة من التحسينات المتواصلة على الأزمنة، لكنّ أحدًا لم يكن قادرًا على مجاراة فيرشتابن الذي كان يُحلّق بشكلٍ متواصل.

وسينطلق فالتيري بوتاس من المركز الـ 11 أمام أليكسندر ألبون، بينما سيتواجد سيرجيو بيريز في المركز الـ 13 أمام لاندو نوريس، في حين لم يُشارك لوكلير في هذا القسم، وسينطلق من المركز الـ 19 بعد تطبيق عقوبته.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:21.299   193.109
2 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:21.944 0.645 191.589
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:22.096 0.797 191.234
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:22.891 1.592 189.400
5 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:22.960 1.661 189.243
6 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:23.356 2.057 188.343
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:23.529 2.230 187.953
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:23.557 2.258 187.890
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:23.749 2.450 187.460
10 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:24.030 2.731 186.833
11 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:26.788 5.489 180.895
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:26.858 5.559 180.750
13 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:33.127 11.828 168.582
14 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس      
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:34.492 13.193 166.147
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:34.512 13.213 166.112
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:35.532 14.233 164.338
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:35.660 14.361 164.118
19 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري      
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:36.575 15.276 162.563
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