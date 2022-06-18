فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة

بالرغم من جفاف معظم خطّ التسابق على الحلبة، إلّا أنّ العديد من الأجزاء كانت لا تزال مبلّلة وهو ما دفع الجميع لاستخدام إطارات "انترميديت".

وحلّق فيرشتابن من دون عناء في الأمام ليتقدّم إلى الصدارة منذ المحاولة الأولى بـ 1:22.701 دقيقة متقدّمًا بأكثر من ثانية عن أقرب ملاحقيه كارلوس ساينز الإبن.

لكنّ الهولندي لم يُحسّن زمنه في محاولته الثانية وهو ما سمح لبقيّة السائقين بالاقتراب منه.

ودخل معظم السائقين حينها للانتقال إلى إطارات جديدة، حيث عاد أغلبهم على إطارات "انترميديت"، في حين أقدم راسل وحيدًا على المجازفة والعودة على إطارات "سوفت".

لكنّ مجازفة البريطاني لم تنجح بعد انزلاقه في المقطع الأوّل المبلّل واصطدام قسمه الخلفي بحاجز الإطارات بشكلٍ خفيف، لكنّه تمكّن من المواصلة

في الأثناء حسّن فيرشتابن زمنه في الصدارة بأكثر من ثانية مُسجّلًا 1:21.620، ومع بدء السائقين لفّاتهم الأخيرة فقد كان فيرشتابن وساينز متكفائين مع نهاية المقطع الثاني، لكنّ ساينز ضيّع كلّ شيء في المقطع الثالث، ليضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل.

وتمكّن فرناندو ألونسو من إحداث المفاجأة عبر خطفه المركز الثاني في اللحظات الأخيرة، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.645 ثانية عن فيرشتابن.

وسينطلق ساينز ثالثًا أمام لويس هاميلتون، لكنّه كان أبطأ بـ 1.592 ثانية من فيرشتابن، حيث تقدّم على ثنائيّ هاس اللامع في هذه التصفيات كيفن ماغنوسن وميك شوماخر.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون، في حين انتهى المطاف براسل ثامنًا بعد مغامرته الفاشلة، لكنّه سينطلق أمام دانيال ريكاردو وجو غوانيو.

القسم الأوّل

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة دفعة واحدة من أجل الحصول على أكثر لفّات ممكنة والتعوّد على الأجواء وتحسين الوتيرة بشكلٍ تدريجي في ظلّ الأجواء الممطرة الغزيرة.

وقال أثناء محاولته لويس هاميلتون: "لا يُمكنني رؤية الكثير أمامي".

واختارت مرسيدس على عكس الجميع إرسال سائقَيها على إطارات "فول ويت" مستعملة عوضًا عن جديدة، لكنّ ذلك لم يحل دون تقديم راسل لوتيرة قويّة.

وسأل مهندس فيرشتابه سائقه عن المعوّق الأكبر، فأجاب الهولندي: "أن أحصل على مساحة خالية نظيفة للضغط".

وارتكب ساينز خطأ في المنعطف الثالث وتراجع إلى الخلف قليلًا، ولدى عودته إلى المسار فقد كان في طريق إستيبان أوكون الذي تذمّر بشأن ذلك، وبعد ملاحظة المراقبين لذلك فقد قرّروا عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة.

وانتهى القسم بخروج بعض الأسماء غير المتوقّعة بعد أدائها اللافت في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة.

إذ كان بيير غاسلي أوّل الخارجين رفقة ثنائيّ أستون مارتن سيباستيان فيتيل ولانس سترول، بينما ذهب المركز الـ 19 إلى نيكولاس لاتيفي وسيكسب أربعتهم مركزًا بعد تطبيق عقوبة لوكلير، في حين اكتفى يوكي تسونودا بأربع لفّات في المجمل بالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال.

وكان فيتيل غاضبًا عند إعلامه بخروجه، حيث قال: "ما هذا يا رجل، كان الوضع مختلفًا جدًا عن هذا الصباح، لا تماسك على الإطلاق".

القسم الثاني

تنوّعت خيارات السائقين في ظلّ دخول البعض على إطارات "فول ويت" وآخرين مباشرة على إطارات "انترميديت".

وسرعان ما قال هاميلتون: "الوضع قريبٌ جدًا من الانتقال"، حيث أجابه مهندسه بأن يُكمل لفّة على إطارات "فول ويت" ومن ثمّ يرى.

وانزلق أليكسندر ألبون في مرحلة أولى في المقطع الثاني واصطدم بشكلٍ طفيف بحواجز "تيك برو" متسبّبًا في بعض الأعلام الصفراء لكنّه تمكّن من الرجوع إلى الخلف والمواصلة من دون الكثير من الضرر.

لكن لم تمض سوى لحظات قليلة قبل انزلاق سيرجيو بيريز واصطدامه بالحواجز المقابلة عند المنعطف الثالث، وبالنظر إلى عدم قدرته على الرجوع إلى الخلف فقد تقرّر رفع العلم الأحمر، وانتهت بذلك حصّة المكسيكي.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا مع بقاء تسع دقائق على النهاية، حيث قال هاميلتون لدى دخوله: "هناك خطٌ جافٌ أكثر بدأ بالظهور".

وانطلقت حينها سلسلة من التحسينات المتواصلة على الأزمنة، لكنّ أحدًا لم يكن قادرًا على مجاراة فيرشتابن الذي كان يُحلّق بشكلٍ متواصل.

وسينطلق فالتيري بوتاس من المركز الـ 11 أمام أليكسندر ألبون، بينما سيتواجد سيرجيو بيريز في المركز الـ 13 أمام لاندو نوريس، في حين لم يُشارك لوكلير في هذا القسم، وسينطلق من المركز الـ 19 بعد تطبيق عقوبته.

ترتيب شبكة الانطلاق: