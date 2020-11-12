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فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

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فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

قال ماكس فيرشتابن أنّه يحبّذ "أن يطير رأسه" في المنعطف الثامن الشهير من حلبة إسطنبول بارك عوضًا عن وضع وسادة لرقبته من أجل التعامل مع قوى الجاذبيّة القاسية التي من المتوقّع أن يُواجهها سائقو الفورمولا واحد.

سيعود المنعطف الثامن ثلاثيّ الرؤوس الشهير على حلبة إسطنبول إلى الواجهة نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة تركيا الكبرى، حيث تعتبره شريحة واسعة الأحد أفضل المنعطفات في الفورمولا واحد على الإطلاق.

ومع توليد السيارات الحاليّة لمستويات ارتكازيّة عالية بالمقارنة مع سيارات 2011 التي كانت آخر من تتسابق على الحلبة، يتحضّر سائقو الفورمولا واحد لتحدٍ جسدي ضخم ضمن منعطف سيعبرونه بأقصى سرعة.

وقال جورج راسل سائق ويليامز: "علمت أنّه سيكون قاسيًا علينا نحن السائقين".

وأضاف: "بالنظر إلى السرعات الحاليّة لسيارات الفورمولا واحد الحديثة، فمن المفترض أن نعبره بأقصى سرعة، وبالنسبة للسباق فسنعبره بأقصى سرعة في النصف الثاني (عندما تكون السيارة أخفّ)".

ثمّ تابع: "لا أذكر مدّة عبور المنعطف، لكنّك تواجه قوّة 4 إلى 5 جي وهو ما يُعادل تقريبًا 45 إلى 50 كلغ على رقبتك وعليك تحمّل ذلك لستّ ثوانٍ. ستكون مهمّة شاقة".

وفي حين أنّ بعض السائقين يملكون خيار استخدام بعض الوسائد في قمرة القيادة من أجل المساعدة على إراحة الرقبة، قال فيرشتابن أنّه لن يفعل ذلك بأيّ حالٍ من الأحوال.

وقال الهولندي أنّ السخرية التي واجهها من والده يوش بعد استخدامه للوسائد في تجاربه الأولى في الفورمولا 3 تدفعه لعدم المجازفة بتكرار ذلك مجدّدًا.

وقال الهولندي مازحًا: "أذكر تجاري الأولى في الفورمولا 3. لم يكن بوسعي الإبقاء على رقبتي مستقيمة ليومٍ كامل. لذا كان عليّ استخدام وسادة، وكان والدي يضحك عليّ لفعلي ذلك".

وأضاف: "رفضت استخدام الوسائد منذ ذلك اليوم. أحبّذ أن يطير رأسي على استخدام وسادة. وسينطبق الأمر ذاته على عطلة نهاية هذا الأسبوع".

لكن في المقابل لا يُمانع زميله أليكسندر ألبون في استخدام وسادة صغيرة، حيث شعر بأنّ تعليقات فيرشتابن كانت قاسية.

وقال: "أحبّذ أن لا يطير رأسي. أميل إلى استخدام الوسادة أكثر من فيرشتابن".

أمّا إستيبان أوكون فقد قال: "سيفرض المنعطف الثامن تحديًا. سيقتل الجانب الأيسر من الرقبة على الأرجح. طلب منّي مهندسي استخدام وسادة إن أردت ذلك، لن أستخدمها مبدئيًا، وسنرى".

بدوره قال زميله دانيال ريكاردو: "سألني مهندسي ذات السؤال فضحكت عليه، لذا سنرى إن كانت ثقتي ستغدر بي".

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