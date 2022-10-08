فيرشتابن يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في اليابان
حافظ ماكس فيرشتابن على قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد بعد تلقيه لتأنيبٍ بشأن واقعته مع لاندو نوريس في التصفيات.
كان فيرشتابن تحت التحقيق حيال الحادثة الوشيكة التي كادت أن تجمع بينه وبين نوريس عند منعطف "130آر" في ظلّ تحضير السائقَين لبدء محاولة سريعة في القسم الثالث من التصفيات.
وأُجبر نوريس على الخروج على العشب لتفادي الاصطدام بفيرشتابن الذي كان يسير ببطء ويعمل على تحمية إطارات عندما بدا أنّه فقد السيطرة على سيارته لوهلة.
وقال نوريس أنّه يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة لقاء الواقعة، لكنّ المراقبين اختاروا عوضًا عن ذلك توجيه تأنيبٍ للهولندي.
ذلك يعني أنّه سيُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل لسباق الأحد في سوزوكا الذي سيكون قادرًا فيه على حسم لقبه الثاني على التوالي في حال فاز بالسباق وأحرز نقطة أسرع لفّة.
وكان فيرشتابن قد قال للمراقبين بأنّه كان على علمٍ بوجود نوريس خلفه، لكنّه قرّر التسارع في ذات الوقت الذي كان فيه نوريس بصدد محاولة تجاوزه.
وزعم فيرشتابن أنّه نتيجة ضعف حرارة إطاراته الخلفيّة فإنّ سيارته انزلقت ما تسبّب في فقدانه السيطرة عليها، وهو ما أدّى إلى اضطرار نوريس لتفاديه.
نوريس يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة لقاء حادثتهما الوشيكة في تصفيات سوزوكا
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