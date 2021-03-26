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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

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حافظ ماكس فيرشتابن على صدارته مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة البحرين الكبرى بعد أن تقدّم بأقلّ من عشرٍ من الثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين في ظلّ معاناة الجميع من ضعف مستويات التماسك.

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

بالنظر إلى أنّ التجارب التأهيليّة والسباق يُقامان في ذات وقت التجارب الحرّة الثانية – بعد غروب الشمس – فقد سارع الجميع لاستغلال هذه الحصّة للتجهيز للتصفيات والسباق.

واستخدم الجميع إطارات "ميديوم" أو "هارد" في اللفّات الأولى، وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ تدريجي، لكنّ مرسيدس عادت لتفرض نفسها في المركز الأوّل حينها.

في الأثناء تعرّض كيمي رايكونن لحادث عند الخروج من المنعطف الثاني بعد أن انزلقت سيارته على الحفف واصطدم بالجدار الجانبيّ ما كسر جناحه الأماميّ.

وانتقل السائقون في الرُبع الثاني من الحصّة إلى إطارات "سوفت"، لكنّ المشهد اختلط حينها في ظلّ تذبذب في قدرة السائقين على استخراج المزيد من الأداء من التركيبة الحمراء، إلى جانب صعوبة جمع أفضل المقاطع الشخصيّة في لفّة واحدة.

وذهب المركز الأوّل مجدّدًا إلى فيرشتابن عبر التوقيت الأسرع البالغ 1:30.847 دقيقة، لكنّ الهولندي لم يتمتّع بقدر الأفضليّة التي حظي بها في الحصّة الأولى، كما أنّ أقرب منافسيه لم يكن مألوفًا.

إذ وضع نوريس سيارة مكلارين في المركز الثاني على بُعد 0.095 ثانية عن الصدارة، في ظلّ مواصلته أداءه اللافت.

وحلّ لويس هاميلتون ثالثًا بفارق أكثر من عُشرين من الثانية عن الصدارة، ففي حين كان البريطاني سريعًا إلّا أنّه لم ينجح في جمع كامل أفضل مقاطعه في ذات اللفّة.

وبشكلٍ لافت فقد نجح كارلوس ساينز الإبن في تقديم لفّة نظيفة وضعته في المركز الرابع على بُعد حوالَي ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن فيرشتابن، بينما أكمل فالتيري بوتاس ترتيب الخمسة الأوائل، وقال الفنلندي خلال محاكاته للسباق لاحقًا: "الشعور مروّعٌ هنا، لا تماسك".

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين الثانية، وتقدّم الأسترالي على الياباني يوكي تسونودا الذي واصل إثارة الإعجاب ونجح في التفوّق على زميله بيير غاسلي.

ومجدّدًا لم يتمكّن سيرجيو بيريز من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن واقتصر على المركز العاشر.

وعلى صعيد محاكاة السباق فيُمكن القول بأنّ فيرشتابن تمتّع بالوتيرة الأسرع أمام ثنائيّ مرسيدس، بالرغم من أنّ أداء الإطارات بدا أنّه يتراجع سريعًا.

وكانت معاناة مرسيدس واضحة بشكلٍ لافت في ظلّ انزلاق سائقَيها في كلّ مكان، لدرجة أن بوتاس قال في النهاية: "من المستحيل قيادتها".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:30.847     214.461
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 25 1:30.942 0.095 0.095 214.237
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:31.082 0.235 0.140 213.908
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:31.127 0.280 0.045 213.802
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 23 1:31.218 0.371 0.091 213.589
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 22 1:31.230 0.383 0.012 213.561
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري
 هوندا 23 1:31.294 0.447 0.064 213.411
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 1:31.393 0.546 0.099 213.180
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:31.483 0.636 0.090 212.970
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 23 1:31.503 0.656 0.020 212.924
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:31.601 0.754 0.098 212.696
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:31.612 0.765 0.011 212.670
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:31.740 0.893 0.128 212.374
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:31.769 0.922 0.029 212.306
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:31.770 0.923 0.001 212.304
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 15 1:31.862 1.015 0.092 212.092
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 28 1:32.331 1.484 0.469 211.014
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:33.297 2.450 0.966 208.829
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 28 1:33.400 2.553 0.103 208.599
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 19 1:33.449 2.602 0.049 208.490
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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