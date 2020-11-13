فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
واصل ماكس فيرشتابن صدارته لترتيب عطلة نهاية الأسبوع ضمن جائزة تركيا الكبرى، وذلك ظلّ تحسّن مستويات التماسك، في الوقت الذي حقّقت فيه مرسيدس بعض التقدّم بالمقارنة مع الحصّة الأولى.
بدا الوضع أفضل في بداية هذه الحصّة، حيث تواجد جميع السائقين تقريبًا على الحلبة منذ البداية، وهو ما كان يعني بدء بروز خط تسابق يُوفّر تماسكًا أفضل تدريجيًا للسائقين.
لكنّ إطارات "هارد" واصلت فرض تحديات كبيرة على السائقين وتواصلت الانزلاقات على المسار، حيث قال رومان غروجان سائق هاس على إثر انزلاقه: "لا أريد استخدام هذه التركيبة بعد الآن".
في ذات الوقت كان السائقون المستخدمون لإطارات "ميديوم" بصدد تحسين أزمنتهم بشكلٍ متواصل في ظلّ تحسّن مستويات التماسك من جهة، وكسبهم للمزيد من الثقة للضغط من جهة أخرى.
وانتقل السائقون إثر ذلك إلى استخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة الطلعات القصيرة، لكنّها تطلّبت الكثير من اللفّات لتحميتها قبل أن تبدأ بتوفير التماسك.
وبالفعل تحسّنت الأزمنة كثيرًا بالمقارنة مع الحصّة الأولى، ومجدّدًا ذهبت الصدارة إلى الهولندي ماكس فيرشتابن عبر توقيت وقدره 1:28.330 دقيقة، أي أنّه كان أسرع بقرابة 7 ثوانٍ من زمنه من الحصّة الأولى.
وواصل شارل لوكلير أداءه اللافت ليتواجد في المركز الثاني لصالح فيراري على بُعد 0.401 ثانية عن فيرشتابن.
في الأثناء حقّقت مرسيدس تقدّمًا في هذه الحصّة، ليتواجد سائقاها فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع على التوالي.
ولم يكن أليكسندر ألبون قادرًا على مجاراة زميله فيرشتابن، واكتفى سائق ريد بُل الثاني بالمركز الخامس.
بالتوازي مع ذلك واصل فريق ألفا تاوري أداءه الجيّد، حيث تواجد سائقا دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين السادس والسابع على التوالي.
أمّا سيباستيان فيتيل فقد وضع سيارة فيراري الثانية في المركز الثامن، وتمكّن من التفوّق على لانس سترول ولاندو نوريس اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.
وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد كانت الوتيرة متقاربة نسبيًا بين الكثير من السائقين، وهو ما يعد بأداء لافت في السباق.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|37
|1:28.330
|217.556
|2
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|45
|1:28.731
|0.401
|0.401
|216.573
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|43
|1:28.905
|0.575
|0.174
|216.149
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|39
|1:29.180
|0.850
|0.275
|215.483
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|42
|1:29.363
|1.033
|0.183
|215.042
|6
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|43
|1:29.689
|1.359
|0.326
|214.260
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|43
|1:29.944
|1.614
|0.255
|213.652
|8
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|41
|1:30.022
|1.692
|0.078
|213.467
|9
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|38
|1:30.297
|1.967
|0.275
|212.817
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|39
|1:30.907
|2.577
|0.610
|211.389
|11
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|38
|1:31.104
|2.774
|0.197
|210.932
|12
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|36
|1:31.380
|3.050
|0.276
|210.295
|13
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|39
|1:31.493
|3.163
|0.113
|210.035
|14
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|40
|1:31.498
|3.168
|0.005
|210.024
|15
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|35
|1:31.660
|3.330
|0.162
|209.653
|16
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|43
|1:31.932
|3.602
|0.272
|209.032
|17
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|39
|1:32.302
|3.972
|0.370
|208.194
|18
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|33
|1:32.570
|4.240
|0.268
|207.592
|19
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|37
|1:32.807
|4.477
|0.237
|207.061
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|40
|1:33.488
|5.158
|0.681
|205.553
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة تركيا الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي