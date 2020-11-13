فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

بدا الوضع أفضل في بداية هذه الحصّة، حيث تواجد جميع السائقين تقريبًا على الحلبة منذ البداية، وهو ما كان يعني بدء بروز خط تسابق يُوفّر تماسكًا أفضل تدريجيًا للسائقين.

لكنّ إطارات "هارد" واصلت فرض تحديات كبيرة على السائقين وتواصلت الانزلاقات على المسار، حيث قال رومان غروجان سائق هاس على إثر انزلاقه: "لا أريد استخدام هذه التركيبة بعد الآن".

في ذات الوقت كان السائقون المستخدمون لإطارات "ميديوم" بصدد تحسين أزمنتهم بشكلٍ متواصل في ظلّ تحسّن مستويات التماسك من جهة، وكسبهم للمزيد من الثقة للضغط من جهة أخرى.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى استخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة الطلعات القصيرة، لكنّها تطلّبت الكثير من اللفّات لتحميتها قبل أن تبدأ بتوفير التماسك.

وبالفعل تحسّنت الأزمنة كثيرًا بالمقارنة مع الحصّة الأولى، ومجدّدًا ذهبت الصدارة إلى الهولندي ماكس فيرشتابن عبر توقيت وقدره 1:28.330 دقيقة، أي أنّه كان أسرع بقرابة 7 ثوانٍ من زمنه من الحصّة الأولى.

وواصل شارل لوكلير أداءه اللافت ليتواجد في المركز الثاني لصالح فيراري على بُعد 0.401 ثانية عن فيرشتابن.

في الأثناء حقّقت مرسيدس تقدّمًا في هذه الحصّة، ليتواجد سائقاها فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ولم يكن أليكسندر ألبون قادرًا على مجاراة زميله فيرشتابن، واكتفى سائق ريد بُل الثاني بالمركز الخامس.

بالتوازي مع ذلك واصل فريق ألفا تاوري أداءه الجيّد، حيث تواجد سائقا دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين السادس والسابع على التوالي.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد وضع سيارة فيراري الثانية في المركز الثامن، وتمكّن من التفوّق على لانس سترول ولاندو نوريس اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد كانت الوتيرة متقاربة نسبيًا بين الكثير من السائقين، وهو ما يعد بأداء لافت في السباق.

نتيجة الحصّة: