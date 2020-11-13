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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

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فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
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واصل ماكس فيرشتابن صدارته لترتيب عطلة نهاية الأسبوع ضمن جائزة تركيا الكبرى، وذلك ظلّ تحسّن مستويات التماسك، في الوقت الذي حقّقت فيه مرسيدس بعض التقدّم بالمقارنة مع الحصّة الأولى.

بدا الوضع أفضل في بداية هذه الحصّة، حيث تواجد جميع السائقين تقريبًا على الحلبة منذ البداية، وهو ما كان يعني بدء بروز خط تسابق يُوفّر تماسكًا أفضل تدريجيًا للسائقين.

لكنّ إطارات "هارد" واصلت فرض تحديات كبيرة على السائقين وتواصلت الانزلاقات على المسار، حيث قال رومان غروجان سائق هاس على إثر انزلاقه: "لا أريد استخدام هذه التركيبة بعد الآن".

في ذات الوقت كان السائقون المستخدمون لإطارات "ميديوم" بصدد تحسين أزمنتهم بشكلٍ متواصل في ظلّ تحسّن مستويات التماسك من جهة، وكسبهم للمزيد من الثقة للضغط من جهة أخرى.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى استخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة الطلعات القصيرة، لكنّها تطلّبت الكثير من اللفّات لتحميتها قبل أن تبدأ بتوفير التماسك.

وبالفعل تحسّنت الأزمنة كثيرًا بالمقارنة مع الحصّة الأولى، ومجدّدًا ذهبت الصدارة إلى الهولندي ماكس فيرشتابن عبر توقيت وقدره 1:28.330 دقيقة، أي أنّه كان أسرع بقرابة 7 ثوانٍ من زمنه من الحصّة الأولى.

وواصل شارل لوكلير أداءه اللافت ليتواجد في المركز الثاني لصالح فيراري على بُعد 0.401 ثانية عن فيرشتابن.

في الأثناء حقّقت مرسيدس تقدّمًا في هذه الحصّة، ليتواجد سائقاها فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ولم يكن أليكسندر ألبون قادرًا على مجاراة زميله فيرشتابن، واكتفى سائق ريد بُل الثاني بالمركز الخامس.

بالتوازي مع ذلك واصل فريق ألفا تاوري أداءه الجيّد، حيث تواجد سائقا دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين السادس والسابع على التوالي.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد وضع سيارة فيراري الثانية في المركز الثامن، وتمكّن من التفوّق على لانس سترول ولاندو نوريس اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد كانت الوتيرة متقاربة نسبيًا بين الكثير من السائقين، وهو ما يعد بأداء لافت في السباق.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 37 1:28.330     217.556
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 45 1:28.731 0.401 0.401 216.573
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 43 1:28.905 0.575 0.174 216.149
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 39 1:29.180 0.850 0.275 215.483
5 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 42 1:29.363 1.033 0.183 215.042
6 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 43 1:29.689 1.359 0.326 214.260
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 43 1:29.944 1.614 0.255 213.652
8 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 41 1:30.022 1.692 0.078 213.467
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 38 1:30.297 1.967 0.275 212.817
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 39 1:30.907 2.577 0.610 211.389
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 38 1:31.104 2.774 0.197 210.932
12 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 36 1:31.380 3.050 0.276 210.295
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 39 1:31.493 3.163 0.113 210.035
14 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 40 1:31.498 3.168 0.005 210.024
15 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 35 1:31.660 3.330 0.162 209.653
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 43 1:31.932 3.602 0.272 209.032
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 39 1:32.302 3.972 0.370 208.194
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 33 1:32.570 4.240 0.268 207.592
19 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 37 1:32.807 4.477 0.237 207.061
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 40 1:33.488 5.158 0.681 205.553
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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