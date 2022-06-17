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فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة أمام لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في مونتريال

حافظ ماكس فيرشتابن على صدارته مع نهاية مجريات الجمعة بتقدّمه على غريمه شارل لوكلير في التجارب الحرّة الثانية من جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة أمام لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في مونتريال

اختار لوكلير مجدّدًا استراتيجيّة بديلة عبر التواجد على إطارات "سوفت" وتبعه في تلك الاستراتيجيّة ثنائيّ ألبين.

ومجدّدًا كان فيرشتابن قادرًا على تقديم وتيرة قويّة مبكّرة على متن سيارة ريد بُل وبأريحيّة، وذلك بالتزامن مع تفاقم مشاكل ارتدادات وقفزات فيراري، حيث قال ساينز متذمّرًا عدّة مرّات: "القفزات سيّئة جدًا يا شباب، وهي أسوأ من الحصّة الأولى".

وفي حين أنّ الكفّة كانت متوازنة نسبيًا بين ريد بُل وفيراري في أوّل مقطعين، فإنّ الحظيرة النمساويّة كانت تكسب الأفضليّة في المقطع الثالث السريع.

بالتزامن مع ذلك تواصلت متاعب فالتيري بوتاس أيّام الجمعة، حيث عانى من مشكلة أثناء خفض الغيارات، وبقي حبيس المرآب لفترة طويلة، وحتى لدى عودته في مناسبتين فقد تواصلت المشكلة وعاد مباشرة إلى خطّ الحظائر في كلٍ منهما.

وعاد فيرشتابن لتحسين زمنه إثر ذلك مُسجّلًا 1:14.127 دقيقة، لكنّ لوكلير تمكّن من التواجد خلفه بـ 0.081 ثانية.

ونجح ساينز في الحلول ثالثًا في ظلّ غياب سيرجيو بيريز الذي عانى بشكلٍ كبيرٍ لمجاراة زميله فيرشتابن للحصّة الثانية على التوالي وتواجد خارج العشرة الأوائل هذه المرّة.

وذهب المركز الرابع بشكلٍ مثيرٍ إلى الألماني سيباستيان فيتيل بفارق حوالي ثُلث ثانية عن الصدارة، لكنّه اشتكى بعد لفّته السريعة قائلًا: "هناك شيء ما انفصل عن السيارة بالتأكيد".

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا لصالح ألبين وذلك بعد تقدّمه على بيير غاسلي، في حين كان المركز السابع من نصيب جورج راسل الذي تقدّم على ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

وتواصلت متاعب لويس هاميلتون، فبعد تأخّر دخوله إلى الحلبة في بداية الحصّة، قال البريطاني في نهايتها: "هذه السيارة غير قابلة للقيادة يا رجل".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 33 1:14.127     211.793
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 32 1:14.208 0.081 0.081 211.562
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 32 1:14.352 0.225 0.144 211.152
4 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 35 1:14.442 0.315 0.090 210.897
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:14.543 0.416 0.101 210.611
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 34 1:14.879 0.752 0.336 209.666
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 31 1:14.971 0.844 0.092 209.408
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 30 1:14.987 0.860 0.016 209.364
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 31 1:15.033 0.906 0.046 209.235
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 32 1:15.119 0.992 0.086 208.996
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 29 1:15.167 1.040 0.048 208.862
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 34 1:15.396 1.269 0.229 208.228
13 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:15.421 1.294 0.025 208.159
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 34 1:15.499 1.372 0.078 207.944
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 35 1:15.516 1.389 0.017 207.897
16 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 31 1:15.526 1.399 0.010 207.870
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 37 1:15.567 1.440 0.041 207.757
18 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 30 1:16.171 2.044 0.604 206.109
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:16.509 2.382 0.338 205.199
20 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 3    
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