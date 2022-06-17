فيرشتابن يُحافظ على الصدارة أمام لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في مونتريال

اختار لوكلير مجدّدًا استراتيجيّة بديلة عبر التواجد على إطارات "سوفت" وتبعه في تلك الاستراتيجيّة ثنائيّ ألبين.

ومجدّدًا كان فيرشتابن قادرًا على تقديم وتيرة قويّة مبكّرة على متن سيارة ريد بُل وبأريحيّة، وذلك بالتزامن مع تفاقم مشاكل ارتدادات وقفزات فيراري، حيث قال ساينز متذمّرًا عدّة مرّات: "القفزات سيّئة جدًا يا شباب، وهي أسوأ من الحصّة الأولى".

وفي حين أنّ الكفّة كانت متوازنة نسبيًا بين ريد بُل وفيراري في أوّل مقطعين، فإنّ الحظيرة النمساويّة كانت تكسب الأفضليّة في المقطع الثالث السريع.

بالتزامن مع ذلك تواصلت متاعب فالتيري بوتاس أيّام الجمعة، حيث عانى من مشكلة أثناء خفض الغيارات، وبقي حبيس المرآب لفترة طويلة، وحتى لدى عودته في مناسبتين فقد تواصلت المشكلة وعاد مباشرة إلى خطّ الحظائر في كلٍ منهما.

وعاد فيرشتابن لتحسين زمنه إثر ذلك مُسجّلًا 1:14.127 دقيقة، لكنّ لوكلير تمكّن من التواجد خلفه بـ 0.081 ثانية.

ونجح ساينز في الحلول ثالثًا في ظلّ غياب سيرجيو بيريز الذي عانى بشكلٍ كبيرٍ لمجاراة زميله فيرشتابن للحصّة الثانية على التوالي وتواجد خارج العشرة الأوائل هذه المرّة.

وذهب المركز الرابع بشكلٍ مثيرٍ إلى الألماني سيباستيان فيتيل بفارق حوالي ثُلث ثانية عن الصدارة، لكنّه اشتكى بعد لفّته السريعة قائلًا: "هناك شيء ما انفصل عن السيارة بالتأكيد".

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا لصالح ألبين وذلك بعد تقدّمه على بيير غاسلي، في حين كان المركز السابع من نصيب جورج راسل الذي تقدّم على ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

وتواصلت متاعب لويس هاميلتون، فبعد تأخّر دخوله إلى الحلبة في بداية الحصّة، قال البريطاني في نهايتها: "هذه السيارة غير قابلة للقيادة يا رجل".

نتيجة الحصّة: