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فيرشتابن يُجدد عقده مع ريد بُل حتّى موسم 2023

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فيرشتابن يُجدد عقده مع ريد بُل حتّى موسم 2023
من قبل:
, محرر
07-01-2020

أكّدت ريد بُل بقاء سائقها ماكس فيرشتابن ضمن صفوف الفريق حتّى موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد

كان موسم 2020 آخر عام في عقد صاحب الـ 22 عامًا، قبل أن يوقّع مع الحظيرة النمساوية صفقة جديدة يبقى بموجبها ضمن صفوف الفريق لثلاثة أعوام إضافية بعد هذا الموسم.

وتعقيبًا على تجديد عقده قال فيرشتابن: "أنا سعيد للغاية بتمديد شراكتي مع الفريق. ريد بُل آمنت بي ومنحتني الفرصة لانطلاق مسيرتي في الفورمولا واحد، الأمر الذي سأظل دومًا ممتنًا له".

وأضاف: "لقد توطدت علاقتي بالفريق عامًا تلو الآخر، إذ وإلى جانب شغف الجميع والأداء على الحلبة، فمن الممتع كذلك العمل مع مجموعة رائعة من الأشخاص كهذه".

وتابع: "قدوم هوندا والتقدّم الذي حققناه على مدار الأشهر الـ 12 الأخيرة منحاني دافعًا إضافيًا وثقة أنّ بوسعنا تحقيق الفوز سويًا. أحترم طريقة عمل ريد بُل وهوندا معًا من جميع الجوانب، فالجميع يقومون بكلّ ما في استطاعتهم لبلوغ النجاح".

وأكمل: "أرغب بتحقيق الفوز مع ريد بُل إذ أنّ هدفنا بالطّبع هو المنافسة على لقب بطولة العالم سويًا".

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هذا ولم ينافس فيرشتابن بعد بشكل صريح على بطولة العالم مع ريد بُل، إذ سبق وأشار إلى رغبته برؤية الفريق يستهلّ موسم 2020 على نحوٍ قوي من أجل أن يلتزم مع الفريق على المدى الطويل.

مع ذلك، وعقب إعلان فيراري تمديد عقد نجمها الصاعد شارل لوكلير لعدّة سنوات مع القلعة الحمراء، أخرج فيرشتابن نفسه رسميًا كذلك من سوق السائقين لموسم 2021 الذي تدخل فيه الفورمولا واحد حقبة جديدة مع حزمة كبيرة من التغييرات على القوانين.

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن تجديد عقد الهولندي: "إنها أخبار رائعة للفريق أن يُمدد شراكته مع ماكس حتّى 2023".

وأردف: "مع وجود تحدّي تغييرات القوانين لموسم 2021 في الأفق القريب، فإنّ تواصل الشراكة لأكبر عدد ممكن من السنوات سيمثّل عاملًا هامًا".

واختتم: "برهن ماكس على كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، إذ يثق في الشراكة التي تجمعنا مع هوندا، ونحن مسرورون بتمديد علاقته معنا".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

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