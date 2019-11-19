فيرشتابن: منصة تتويج غاسلي في البرازيل "مذهلة"

بدأ غاسلي موسم 2019 إلى جانب فيرشتابن مع ريد بُل، لكنه عانى خلال النصف الأول بالمقارنة مع زميله، لتتم إعادته إلى صفوف تورو روسو خلال العطلة الصيفية، واستبداله بآليكسندر ألبون ضمن الفريق الأساسي.

ومنذ عودته إلى الفريق الرديف، قدم غاسلي أداءً قوياً، حيث نال ثناء كريستيان هورنر على قيادته "الاستثنائية" كما كان على طريق تحقيق مركز أفضل بقية سائقي الوسط قبل النهاية الفوضوية لسباق إنترلاغوس، والتي دفعته حتى المركز الثاني.

من جهته، أوضح هاميلتون أن منصة تتويج غاسلي كانت أمراً "رائعاً بالفعل"، وذلك بعد أن باءت محاولاته بتجاوز سائق تورو روسو بالفعل.

حيث قال بطل العالم ست مرات: "خاصة بعد ما مرّ به في مسيرته، مشاركته مع فريق وانتقاله لفريق آخر".

وأكمل: "تحقيق ذلك بعد كل هذا، لهو أمر رائع بالفعل".

فيرشتابن الذي تفوق بشكل واضح على غاسلي خلال النصف الأول للموسم، أوضح أن الأخير قدم "سباقاً رائعاً" في البرازيل.

وكان الفرنسي قد تأهل سابعاً وانطلق سادساً، قبل أن يتقدم إلى صدارة سائقي الوسط طوال السباق، ومن ثم تقدم حتى المركز الثاني عقب حادثة هاميلتون وأليكسندر ألبون في اللفة ما قبل الأخيرة.

"كيف أقيم منصة تتويج بيير؟ مذهلة" قال فيرشتابن.

وأكمل: "أفضل البقية نتيجة جيدة بطبيعة الحال، ومن ثم تحاول البقاء بعيداً عن المشاكل وأخطاء الآخرين وتستفيد من ذلك".

وتابع: "من الرائع رؤية بيير هنا. وهذه هي منصة التتويج الثانية لفريق تورو روسو هذا الموسم، لذا أعتقد أنهم مسرورون للغاية بذلك".

واستكمل: "لطالما كنت أعلم أنه سائق سريع جداً. لم تسر بداية الموسم بالطريقة التي تناسبه، أعتقد أن بيير سائق قوي جداً، خاصة بعد أن عاد مرة أخرى إلى تورو روسو".

وأردف: "لقد قدم بالفعل قبل هذا السباق نتائج طيبة. لذا، هذا بالفعل يعتبر محفزاً أكبر له".

من جهته، كشف غاسلي أنه كان "ليشتعل غضباً" لو نجح هاميلتون بتجاوزه قبل خط النهاية، بالرغم من أنه كان ليبقى ضمن منصة التتويج.

فقال: "ترى منصتك أمامك، ومن ثم تجد بطل عالم خلفك يضغطك بقوة إلى الحدود القصوى".

وأكمل: "حاولت الدفاع بأفضل ما بوسعي، ومع الخروج من المنعطف الأخير كنتُ أضغط الدواسة إلى الحدود القصوى آملاً أن يمنحني المحرك كامل طاقته".

واختتم: "كنت أضغط زر التجاوز، وكنتُ أرى جانحه الأمامي قريباً بالفعل، وكنتُ أفكر ’رجاءً، لا تتجاوزني على خط النهاية!’".