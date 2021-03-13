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فيرشتابن يثني على سيارة ريد بُل 2021

أثنى ماكس فيرشتابن على سيارة ريد بُل 2021 في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن العلامة النمساوية نجحت بالتخلص من أسوأ صفات سيارة الموسم الماضي، والتي كانت صعبة التنبؤ.

فيرشتابن يثني على سيارة ريد بُل 2021

عانى النجم الهولندي وزميله السابق أليكسندر ألبون في 2020 مع سيارة الفريق التي كانت تعاني بعض الشذوذات في أدائها الانسيابي، ما كان يعني سيارة "عصبية" على المسار ومن الصعب التنبؤ بطريقة التعامل الأمثل معها.

ومع سعي الفريق لحل هذه المشاكل خلال الفترة الشتوية، أثبتت السيارة الجديدة أنها أفضل من هذه الناحية، وذلك منذ اليوم الأول لتجارب البحرين الشتوية، لموسم 2021.

وتعقيباً على أداء السيارة بعد اليوم الأول، أوضح فيرشتابن أنه انطباعه الأولي جيد، مؤكداً تفاؤله حيالها.

فقال في تصريح لقناة "زيغوت سبورت" الهولندية: "بالطبع، عليك تعديل عدة أمور في السيارة بعد تجربتها للمرة الأولى، لكنّ الانطباع الأولي إيجابي للغاية".

وأكمل: "في مرحلة ما، كان لدي توازن جيد في السيارة وكانت قيادتها جميلة. لقد كانت.. ’سهلة التنبؤ’ إن صح التعبير!".

وأنهت ريد بُل اليوم الأول من التجارب الشتوية على أرض حلبة البحرين الدولية من دون أية مشاكل تذكر، لتكمل 139 لفة.

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وأشار فيرشتابن بالمقابل إلى عدم وجود أية شكوى لديه حتى الآن حيال السيارة.

فقال: "عندما تخوض يوماً جيداً كهذا، حينها يمكنك إكمال الكثير من اللفات، وهذا ما تريد القيام به على الدوام في التجارب الشتوية. خاصة على حلبة مثل البحرين كونها قاسية على الإطارات. وخاصة مثل اليوم الأول، لأنه كان حاراً مع الكثير من الرياح. لقد أكملنا الكثير من اللفات وهذا أمر إيجابي للغاية".

وتابع: "الهدف هو إكمال أكبر قدر ممكن من اللفات. لكننا كنا عادة نعاني لإكمال ما نريد نظراً لأننا كنا نواجه سابقاً بعض المشاكل الصغيرة هنا وهناك. لكن هذا لم يحصل حتى الآن".

واختتم: "من الصعب على الدوام التنبؤ بكيفية سير الموسم من التجارب الشتوية. لكننا خضنا أول يوم بشكل جيد، أكملنا العديد من اللفات من دون أية مشاكل وكانت السيارة جيدة. إنها بداية جيدة!".

يشار أن فيرشتابن سلّم دفة القيادة إلى سيرجيو بيريز زميله الجديد، حيث يخوض المكسيكي أول تجربة كاملة له على متن السيارة الجديدة منذ يوم التصوير في سيلفرستون خلال وقت سابق هذا الشهر.

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