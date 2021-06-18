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فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

يتوقّع الهولندي ماكس فيرشتابن خوض معركة حامية متقاربة مع ثنائيّ مرسيدس ضمن جائزة فرنسا الكبرى وذلك بعد تصدّره لمجريات الجمعة.

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

بعد اكتفائه بالمركز الثالث في التجارب الأولى اليوم الجمعة على حلبة بول ريكار، نجح سائق ريد بُل في اقتناص الصدارة في فترة ما بعد الظهر.

لكنّ الفارق بينه وبين فالتيري بوتاس سائق مرسيدس اقتصر على 0.008 ثانية فقط، وهو دفع فيرشتابن لتوقّع معركة حامية على قطب الانطلاق الأوّل والسباق، مؤكّدًا في ذات الوقت على أنّ الرياح القويّة صعّبت مهمّة الجميع.

وقال الهولندي حيال يومه: "أجل أعتقد بأنّنا تحسّنا بشكلٍ جيّد حتّى خلال الحصّة، بالطبع لم أكن سعيدًا بالكامل في التجارب الأولى، كما أنّ التجارب الثانية بدأت على نحو متوسّط وأعتقد بأنّ الشعور داخل السيارة أصبح أفضل بكثير على متن مجموعة الإطارات الثانية".

وأضاف: "لكن لا يزال الوضع صعبًا على هذه الحلبة، إنّها مفتوحة للغاية والرياح قويّة وليس من السهل إتقان لفّة نظيفة. أعتقد بأنّها كانت نهاية جيّدة لليوم في المجمل كي نكون تنافسيين غدًا".

وعندما سُئل عن المعركة مع مرسيدس وقدرته على التفوّق على ثنائيّها، أجاب: "من الصعب تحديد ذلك لكنّ اليوم الأوّل كان جيّدًا، أعني أنّك لا تعلم مطلقًا ما سيجده كلّ فريقه هذه الليلة، لكنّ محاكاة المسافات الطويلة كانت جيّدة اليوم، وأتوقّع أن تكون المعركة متقاربة للغاية مجدّدًا ولن تكون سهلة بالتأكيد".

وأكمل: "هناك هبّات رياح قويّة، يكون الشعور جيّدًا في لفّة ومن ثمّ يتغيّر في اللفّة التالية، لذا لن يكون من السهل تقييم السرعة وسط المنعطف، لكن على الجميع التعامل مع ذلك في النهاية. أنا متأكّدٌ من أنّنا سنتوصّل إلى حلٍ جيّد هنا".

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بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

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