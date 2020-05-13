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فيرشتابن يتوقع تفوق ساينز على ريكاردو لنيل مكان فيتيل في فيراري

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13-05-2020

لا يتوقع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أن يحلّ زميله السابق دانيال ريكاردو بديلاً عن سيباستيان فيتيل الذي سيرحل عن الحصان الجامح نهاية 2020، بل يتوقع أن ينال كارلوس ساينز الابن ذلك المقعد.

أعلنت فيراري صباح يوم أمس الثلاثاء عن رحيل سائقها فيتيل نهاية موسم 2020 الجاري بقرار مشترك من الطرفين، وذلك بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

تسبب هذا القرار بإطلاق سوق انتقالات السائقين مبكراً، نظراً لأن أحد أهم المقاعد بات شاغراً.

وعلق فيرشتابن على هذه اﻷخبار عبر حصة أسئلة وأجوبة له على منصة "إنستاغرام" مع دايفيد كولتارد سائق الفورمولا واحد السابق.

حيث قال: "كانت التكهنات حيال الأمر تحوم منذ فترة، من سيكمل مع فيراري ومن سيرحل، اليوم لم تعد تلك  تكهنات. أعتقد كذلك أننا وسريعاً جداً سنعلم هوية البديل".

وأكمل: "بالتأكيد ليس أنا، هذا مؤكد. أنا باقٍ في ريد بُل. رأيت بعض اﻷسئلة حيال إمكانية انتقالي إلى فيراري، لكنني لن أنتقل".

وتابع: "هذا واقع الحال. شخص آخر سيحصل على الفرصة للقيادة مع فيراري، بالتأكيد إنه فريق رائع وأنا واثق أن القرار الصائب سيتخذ حيال هوية السائق الجديد. دعونا ننتظر ونرى ما سيحصل".

وبرز كارلوس ساينز سائق مكلارين كأبرز المرشحين لنيل المقعد إلى جانب شارل لوكلير لموسم 2021. وكان فيرشتابن قد زامل اﻹسبانيّ في تورو روسو وكذلك ريكاردو في ريد بُل.

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وحين سُئِل من قبل كولتارد حيال رأيه في أي من السائقين سينال المقعد، أجاب فيرشتابن: "اسمٌ بنكهة إيطالية أو شخص باسم إسباني"، في إشارة إلى كل من ريكاردو وساينز على التوالي.

وأكمل: "أعتقد أن الخيار لن يكون لصالح الاسم ذي النكهة اﻹيطالية. دعونا نرى. في نهاية المطاف إنه مجرد تخمين. علينا الانتظار لنرى".

ويبدو أن ساينز في قائمة الاحتمالات الممكنة للقيادة مع فيراري، وبينما لم يتم الاتفاق على كامل التفاصيل بعد، لكن من المتوقع اﻹعلان عن صفقة الانتقال قريباً هذا اﻷسبوع.

 
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