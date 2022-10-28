فيرشتابن يتوقّع "الكثير من الحوادث" عندما تتخلى الفورمولا واحد عن بطانيات الإطارات

تدرس الفورمولا واحد فكرة حظر بطانيات الإطارات منذ الانتقال إلى إطارات الـ 18 إنشًا، وكان من المفترض أن يتمّ تطبيق ذلك بدءًا من موسم 2021 قبل أن تُجبر جائحة كورونا البطولة على تأجيل قوانين السيارات الجديدة إلى موسم 2022.

واختارت البطولة عدم حظر البطانيات بالكامل لموسم 2021 في 2019، حيث تمّ اعتماد خفضٍ تدريجي للتحمية.

ويُسمح للفرق حاليًا ببلوغ 70 درجة مئويّة كحدٍ أقصى بدلًا من 100 في العام الماضي، على أن يتراجع المستوى الأقصى إلى 50 في العام المقبل قبل حظر البطانيات بشكلٍ كامل في 2024.

واختبر السائقون إطارات بيريللي لموسم 2023 بمستوى حرارة 50 درجة مئويّة في التجارب الحرّة الثانية في أوستن نهاية الأسبوع المقبل، حيث قال فيرشتابن أنّ ذلك "لم يكن ممتعًا".

وعندما سُئل حول ذلك في المكسيك، أجاب: "أجل، لم تكن تجربة ممتعة. قدت الإطارات بدرجة 50 مئويّة، وكدت أن أنزلق في خطّ الحظائر أصلًا".

وأضاف: "بالطبع، كما كانت لديّ أقسى تركيبة، لكن أعتقد بأنّ هناك المزيد وراء ذلك. طالما أنّ لدينا البطانيّات، فلماذا لا نستخدمها بأقصى طاقتها طالما أنّها متاحة في جميع الأحوال".

وأكمل: "إمّا أن تستخدم كامل البطانيّات أو لا شيء، لا يوجد حلٌ وسط، لأنّ البطانيّات لدينا بالفعل، لن نشتري أخرى جديدة".

وأردف: "أعتقد بأنّه ستكون هناك الكثير من الحوادث. أعلم ذلك بالفعل بالمقارنة مع الوضع الحالي. لكن أجل، سيكون الوضع صعبًا".

ثمّ تابع: "كما أنّ تآكل إطاراتك سيكون مختلفًا بالكامل لأنّ الإطارات باردة للغاية. تنزلق في كلّ مكان في اللفّات الأولى. ضغط إطاراتك سيرتفع بشكلٍ جنوني، لذا ستتآكل الإطارات أكثر. لا أستمتع بذلك في الوقت الحاضر، وكانت تلك ردّة فعل الكثير من السائقين وعلينا إيجاد حل".