فيرشتابن يتلقى كأس البطولة في حفل توزيع جوائز "فيا"

عرف الحفل تلقي فيرشتابن، ووصيفه شارل لوكلير، وسيرجيو بيريز صاحب المركز الثالث وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للكؤوس الكبرى خلال الحفل.

وقبيل تلقيه للكأس، قال فيرشتابن خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لـ "فيا" أنّ هناك "عواطف مختلفة للغاية" لتلقيه للقبه الثاني بالمقارنة مع الأوّل العام الماضي.

وقال الهولندي: "تسعى وراء هذا الهدف الوحيد طوال حياتك، وهو أن تُصبح بطلًا للعالم في الفورمولا واحد".

وأضاف: "دائمًا ما يكون الفوز الأوّل عاطفيًا للغاية حالم تُحقّقه. لكنّ هذا العام كان مختلفًا للغاية. أعتقد بأنّنا كنّا أكثر تنافسيّة بكثير هذا العام، وأعتقد بأنّ طريقة أداء الفريق بأكمله سمحت لنا بالفوز بلقبي السائقين والصانعين".

وأكمل: "حققنا الكثير من الانتصارات كفريق، سأقول بأنّ هذا اللقب أفضل ويمنحنا شعورًا أفضل. لكنّ اللقب الأوّل يبقى عاطفيًا أكثر على الدوام".

وعلى إثر خطاب هورنر لدى تلقيه كأس البطولة، والذي أشار فيه إلى تمكّن الراحل ديتريتش ماتشيتز من رؤية فيرشتابن يُحرز اللقب قبل وفاته وذلك بالرغم من حالة الإرباك التي شابت ذلك في سباق اليابان، قال محمد بن سليّم رئيس "فيا": "أوّلًا تستحقون اللقب يا كريستيان، سواءً لقب السائقين أو لقب ماكس. وبذكرك لديتريتش، فقد قدت برعاية من ريد بُل في بطولتي الأخيرة".

وأضاف: "وفي ما يخصّ اليابان، فقد قلت بأنّ ما حدث كان مثيرًا للجدل. لكن كلّا. تمّ لوم فيا على بعض النقاط، لكنّ فيا لم تكن من وضعت القوانين، بل كانت الفرق، وكنّا نحن من يُطبّقها".

لكنّ ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد تحدّث مازحًا: "حسنًا يا شباب، حافظوا على تركيزكم!"، بينما قال بن سليّم: "الوضع واضحٌ للغاية بالنسبة لي حيال فيا، لذا شكرًا جزيلًا لكم".