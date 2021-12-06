فيرشتابن يتلقى عقوبة 10 ثوانٍ لقاء حادثته مع هاميلتون

كان فيرشتابن وهاميلتون طرفين في العديد من الوقائع مساء الأحد في كورنيش جدّة.

وتلقى فيرشتابن عقوبة 5 ثوانٍ لخروجه عن المسار وكسبه أفضليّة دائمة ضمن معركته مع هاميلتون، لكنّ الثنائيّ اصطدما ببعضهما عندما أبطأ فيرشتابن لإرجاع المركز لهاميلتون.

ووصف هاميلتون الخطوة بـ "المفاجئة"، لكنّه حصل على الصدارة لاحقًا وتوجّه لتحقيق الفوز، وهو ما تركهما متعادلَين على صعيد النقاط بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختاميّة.

وأكّد المراقبون تحقيقهم في الحادثة بعد السباق، وأعلنوا في ساعة متأخّرة عن توجيه عقوبة 10 ثوانٍ لفيرشتابن لتسبّبه في الحادثة، لكنّ هذه العقوبة لم تؤثّر على مركزه الثاني.

وقال المراقبون أنّ فيرشتابن "أبطأ سرعته بشكلٍ كبير عند المنعطف الـ 26" لكن كان "من الواضح أنّ أيًا من السائقَين لم يرغ بالتواجد في الصدارة قبل نقطة التدقيق الخاصة بنظام دي آر س".

وقال فيرشتابن للمراقبين أنّه لم يفهم سبب عدم تجاوز هاميلتون له، بينما قال هاميلتون أنّه لم يكن على علمٍ بأنّ فيرشتابن بصدد إرجاع المركز له.

لكنّ المعلومة الحاسمة بالنسبة للمراقبين كانت كبح فيرشتابن المفاجئ الذي نتج عنه تباطؤ بقوّة 2.4 جي، وهو ما اعتبروه "كبحًا غير طبيعي وبالتالي وضع أغلب اللوم عليه لقاء الحادثة".