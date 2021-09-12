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فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا

تلقّى ماكس فيرشتابن عقوبة التراجع على شبكة انطلاق السباق المُقبل في روسيا، وذلك بعد التحقيق في الحادثة التي جمعته بغريمه على اللقب لويس هاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى اليوم الأحد.

فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا

سيتراجع سائق ريد بُل ثلاثة مراكز من مكان تأهّله في سباق جائزة روسيا الكبرى بعد أسبوعين، وذلك بعدما وجد أنه المخطئ في حادثة التصادم التي جمعته بهاميلتون عند المنعطف الأول على حلبة مونزا.

احتكّ الثنائي ببضعهما البعض بعد دفاع هاميلتون، الخارج من خط الحظائر أمام غريمه، عن خط تسابقه بالتوجه إلى المنعطف الثاني.

وقد خرج فيرشتابن عن المسار وصعد على حفف "النقانق"، بينما اصطدمت سيارته بسيارة هاميلتون، قبل أن ينسحبا على الفور.

وبالرُغم من أن كلا السائقين قد ألقى باللوم على الآخر في تلك الحادثة، لكنّ المراقبين وجدوا بأنّ فيرشتابن هو من يتحمل مسؤولية ما حصل، ولذلك وقّعوا عليه عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله في سباق روسيا المُقبل، كما تمّ وضع نقطتي عقوبة على رخصته.

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وجاء في بيان المراقبين: "رأى المراقبون أن موقعه (هاميلتون) كان منطقيًا وعليه فإنّ سائق السيارة رقم 33 هو من يتحمل كامل المسؤولية في تلك الحادثة".

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