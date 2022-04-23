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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى تقرير السباق

فيرشتابن يتقن معركة الإطارات ويطيح بلوكلير في السباق القصير في إيمولا

بالرغم من خسارته الصدارة عند الانطلاقة، إلّا أنّ ماكس فيرشتابن حافظ على إطاراته بشكلٍ جيّد ليتمكّن من التغلّب على غريمه شارل لوكلير ويُحقّق الفوز بالسباق القصير ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

فيرشتابن يتقن معركة الإطارات ويطيح بلوكلير في السباق القصير في إيمولا

اختار الجميع خوض السباق على إطارات "سوفت" ما عدا كيفن ماغنوسن، وميك شوماخر ونيكولاس لاتيفي الذين آثروا الاعتماد على إطارات "ميديوم" والتعويل على معاناة منافسيهم في اللفّات الأخيرة.

وقدّم فيرشتابن انطلاقة ضعيفة وهو ما سمح للوكلير بانتزاع الصدارة، بينما حاول نوريس الإطاحة بسائق ريد بُل إلى المركز الثالث لكنّه تشبّث، في حين قفز زميله بيريز إلى المركز الخامس.

لكنّ القتال لم يمتدّ سوى نصف لفّة، حيث جمع احتكاكٌ بين بيير غاسلي وجو غوان يو، حيث التفّت سيارة الأخير واصطدمت بالحاجز الجانبي ما ألحق ضررًا كبيرًا بقسمها الخلفي، بينما ثُقب الإطار الأماميّ الأيمن وتضرّر جناح سيارة غاسلي، لكنّه تمكّن من المواصلة وتغييرهما.

نتيجة لذلك تمّ إقحام سيارة الأمان فورًا من أجل إبعاد سيارة ألفا روميو المتضرّرة.

واستؤنف السباق مع بداية اللفّة الرابعة، حيث أتقن لوكلير إعادة الانطلاقة وبقيت معظم المراكز ثابتة.

وشرع ثنائيّ الصدارة في الابتعاد عن نوريس خلفهما، في ظلّ بقاء الفارق بينهما ثانية تقريبًا.

في الأثناء تمكّن بيريز من تجاوز ماغنوسن نحو المركز الرابع وبدأ باللحاق بنوريس، وبالفعل لحق به في غضون لفّتين وتمكّن من تجاوزه خاطفًا المركز الثالث، لكنّه كان حينها على بُعد 6 ثوانٍ عن زميله.

في ذات الوقت كان ساينز بصدد تحقيق تقدّمٍ جيّد هو الآخر، حيث تجاوز ألونسو، وماغنوسن وأتبعهما بريكاردو وبدأ باللحاق بنوريس مع بقاء 7 لفّات على النهاية.

بالعودة إلى الصدارة، فقد بدأ فيرشتابن بتقليص الفارق قليلًا مع لوكلير بعد أن وصل إلى 1.5 ثانية، ودخل الهولندي ضمن مجال "دي آر اس" مع بقاء خمس لفّات على النهاية، وقال له مهندسه: "لوكلير يُعاني من تحبّب إطاره الأمامي الأيمن".

وكانت معاناة لوكلير واضحة على إطاراته حيث بدأت سيارته تنزلق، ونجح فيرشتابن بالفعل في تجاوزه مع بداية اللفّة ما قبل الأخيرة.

وتمكّن الهولندي من الابتعاد سريعًا إثر ذلك ليعبر خطّ النهاية أوّلًا بفارق قرابة ثلاث ثوانٍ عن لوكلير الذي تمكّن من التشبّث بالرغم من تقليص بيريز الفارق معه سريعًا.

وحلّ ساينز الإبن رابعًا ليُعوّض خيبة أمل الأمس، بينما سيجمع الصفّ الثالث على شبكة الانطلاق ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو.

أمّا فالتيري بوتاس فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا ليحلّ سابعًا أمام ماغنوسن الذي لم تنجح استراتيجيّة إطارات "ميديوم" معه، بينما أكمل فرناندو ألونسو وميك شوماخر ترتيب العشرة الأوائل.

وكان سباق مرسيدس خافتًا للغاية، حيث اكتفى جورج راسل ولويس هاميلتون بالمركزين الـ 11 والـ 14.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 21 30:39.567      
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 30:42.542 2.975 2.975  
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 30:44.288 4.721 1.746  
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 30:57.145 17.578 12.857  
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 31:04.128 24.561 6.983  
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 31:07.307 27.740 3.179  
7 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 21 31:07.700 28.133 0.393  
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 21 31:10.279 30.712 2.579  
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 31:11.845 32.278 1.566  
10 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 31:13.340 33.773 1.495  
11 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 21 31:15.851 36.284 2.511  
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 21 31:17.865 38.298 2.014  
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 21 31:19.744 40.177 1.879  
14 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 31:21.026 41.459 1.282  
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 21 31:22.477 42.910 1.451  
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 21 31:23.084 43.517 0.607  
17 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 21 31:23.361 43.794 0.277  
18 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 21 31:28.438 48.871 5.077  
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 21 31:31.584 52.017 3.146  
  24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 0
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