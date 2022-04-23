فيرشتابن يتقن معركة الإطارات ويطيح بلوكلير في السباق القصير في إيمولا

اختار الجميع خوض السباق على إطارات "سوفت" ما عدا كيفن ماغنوسن، وميك شوماخر ونيكولاس لاتيفي الذين آثروا الاعتماد على إطارات "ميديوم" والتعويل على معاناة منافسيهم في اللفّات الأخيرة.

وقدّم فيرشتابن انطلاقة ضعيفة وهو ما سمح للوكلير بانتزاع الصدارة، بينما حاول نوريس الإطاحة بسائق ريد بُل إلى المركز الثالث لكنّه تشبّث، في حين قفز زميله بيريز إلى المركز الخامس.

لكنّ القتال لم يمتدّ سوى نصف لفّة، حيث جمع احتكاكٌ بين بيير غاسلي وجو غوان يو، حيث التفّت سيارة الأخير واصطدمت بالحاجز الجانبي ما ألحق ضررًا كبيرًا بقسمها الخلفي، بينما ثُقب الإطار الأماميّ الأيمن وتضرّر جناح سيارة غاسلي، لكنّه تمكّن من المواصلة وتغييرهما.

نتيجة لذلك تمّ إقحام سيارة الأمان فورًا من أجل إبعاد سيارة ألفا روميو المتضرّرة.

واستؤنف السباق مع بداية اللفّة الرابعة، حيث أتقن لوكلير إعادة الانطلاقة وبقيت معظم المراكز ثابتة.

وشرع ثنائيّ الصدارة في الابتعاد عن نوريس خلفهما، في ظلّ بقاء الفارق بينهما ثانية تقريبًا.

في الأثناء تمكّن بيريز من تجاوز ماغنوسن نحو المركز الرابع وبدأ باللحاق بنوريس، وبالفعل لحق به في غضون لفّتين وتمكّن من تجاوزه خاطفًا المركز الثالث، لكنّه كان حينها على بُعد 6 ثوانٍ عن زميله.

في ذات الوقت كان ساينز بصدد تحقيق تقدّمٍ جيّد هو الآخر، حيث تجاوز ألونسو، وماغنوسن وأتبعهما بريكاردو وبدأ باللحاق بنوريس مع بقاء 7 لفّات على النهاية.

بالعودة إلى الصدارة، فقد بدأ فيرشتابن بتقليص الفارق قليلًا مع لوكلير بعد أن وصل إلى 1.5 ثانية، ودخل الهولندي ضمن مجال "دي آر اس" مع بقاء خمس لفّات على النهاية، وقال له مهندسه: "لوكلير يُعاني من تحبّب إطاره الأمامي الأيمن".

وكانت معاناة لوكلير واضحة على إطاراته حيث بدأت سيارته تنزلق، ونجح فيرشتابن بالفعل في تجاوزه مع بداية اللفّة ما قبل الأخيرة.

وتمكّن الهولندي من الابتعاد سريعًا إثر ذلك ليعبر خطّ النهاية أوّلًا بفارق قرابة ثلاث ثوانٍ عن لوكلير الذي تمكّن من التشبّث بالرغم من تقليص بيريز الفارق معه سريعًا.

وحلّ ساينز الإبن رابعًا ليُعوّض خيبة أمل الأمس، بينما سيجمع الصفّ الثالث على شبكة الانطلاق ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو.

أمّا فالتيري بوتاس فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا ليحلّ سابعًا أمام ماغنوسن الذي لم تنجح استراتيجيّة إطارات "ميديوم" معه، بينما أكمل فرناندو ألونسو وميك شوماخر ترتيب العشرة الأوائل.

وكان سباق مرسيدس خافتًا للغاية، حيث اكتفى جورج راسل ولويس هاميلتون بالمركزين الـ 11 والـ 14.

نتيجة السباق: