فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ويخرج منتصرًا أمام لوكلير في ميامي

بعد أن اقتنص المركز الثاني عند الانطلاقة، لم يتطلّب الأمر من فيرشتابن الكثير من اللفّات قبل أن يهجم على غريمه لوكلير بعد معاناة الأخير مبكّرًا مع إطاراته لينتزع منه الصدارة ويبدأ بالابتعاد بوتيرة قويّة.

وبالرغم من دراما سيارة الأمان المتأخّرة نسبيًا والتي أعادت لوكلير إلى دائرة المنافسة، إلّا أنّ فيرشتابن صمد وتمكّن من تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد انتصارَيه السابقين في السعوديّة وإيمولا.

بدوره صمد كارلوس ساينز الإبن ليُحقّق منصّة تتويجه الثانية ويتجاوز سلسلة الخيبات في السباقَين الماضيين، حيث تقدّم على سيرجيو بيريز الذي واجه بعض الدراما على محرّكه في منتصف السباق، وبالرغم من حصوله على إطارات جديدة على عكس منافسيه خلال فترة سيارة الأمان، إلّا أنّ ذلك لم يسمح له بالتقدّم.

وكان جورج راسل أكبر الرابحين من سيارة الأمان، حيث أخّر توقّفه تحسّبًا لسيارة أمان وهو ما وقع بالفعل وسمح له بإجراء وقفة صيانة شبه مجانيّة.

وتقدّم البريطاني على زميله لويس هاميلتون بعد أن تجاوزه على المسار، بينما ارتكب فالتيري بوتاس خطأً مُكلفًا ليخسر مركزين لصالح ثُنائيّ مرسيدس ويحلّ سابعًا أمام إستيبان أوكون.

وذهب المركز التاسع إلى فرناندو ألونسو، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

واجه ثنائيّ فريق أستون مارتن مشكلة في نظام الوقود قبل التوجّه إلى شبكة الانطلاق، وهو ما تسبّب في انطلاقهما من خطّ الحظائر.

واختار الجميع الانطلق على إطارات "ميديوم" ما عدا ثنائيّ أستون مارتن، وراسل وثنائيّ ويليامز.

وتمكّن لوكلير من الحفاظ على الصدارة عند الانطلاقة، في حين تمكّن فيرشتابن من الإطاحة بساينز عبر حشر سيارته على الخطّ الخارجي من المنعطف الأوّل للتمتّع بالخطّ الداخلي في المنعطف الثاني.

في الأثناء خسر لويس هاميلتون مركزين متراجعًا إلى المرتبة الثامنة، ووقع الأمر ذاته مع زميله راسل.

وتبيّن أنّ ألونسو قد لمس هاميلتون عند المنعطفات الأوّلى لكنّ فريقه مرسيدس أكّد له أنّ سيارته بخير بالرغم من مواصلة تذمّره.

وتمكّن البريطاني بالرغم من ذلك من التقدّم على ألونسو في مرحلة أولى قبل أن يُتبعه ببيير غاسلي في اللفّة السادسة ليستعيد مركزه السادس.

أمّا في الأمام فقد بدأ لوكلير وفيرشتابن بالابتعاد قليلًا عن ساينز وبيريز خلفهما، في ظلّ ضغط الأخير على الإسباني.

وقال مهندس فيرشتابن في اللفّة السابعة: "بدأنا نرى بعض الضرر على الإطار الأماميّ الأيسر لسيارة لوكلير"، وبالفعل دخل الهولندي ضمن مجال "دي آر اس" مع سائق فيراري حينها.

ونجح فيرشتابن في الإطاحة بلوكلير في بداية اللفّة التاسعة منتزعًا صدارة السباق.

وقال مهندس ساينز في الأثناء: "سنُمدّد هذه الفترة قدر المستطاع".

لكنّ لوكلير ارتكب خطأً عند الكبح للمنعطف ما قبل الأخير في اللفّة الـ 12 ليخسر ثانية لصالح فيرشتابن.

وقال مهندس لوكلير في اللفّة الـ 15: "سننتقل إلى الخطّة ب، وإطارات هارد مثل المتوقّع".

وفي حين أنّ بيريز بدأ بالضغط بقوّة على ساينز، إلّا أنّه تذمّر فجأة من فقدانه للطاقة، وبالرغم من خسارته للكثير من الوقت، إلّا أنّ مهندسه واصل العناد في مرحلة أولى، بالرغم من أنّ الفارق بينه وبين ساينز اتّسع فجأة إلى 7 ثوان، قبل أن يمنحه مجموعة من التعليمات بشأن إعدادات لمجابهة المشاكل.

بالتزامن مع ذلك بدأ زميله فيرشتابن بتوسيع الفارق في الأمام، أمّا لوكلير فقد قال متذمّرًا: "قيادة السيارة صعبة جدًا".

وكان سائق فيراري أوّل من يجري توقّفه بين رباعي الصدارة في نهاية اللفّة الـ 24، حيث عاد في المركز الرابع أمام بوتاس.

واستدعت ريد بُل فيرشتابن بعد ذلك بلفّتين، وبالنظر إلى مدى سرعته فقد عاد سائق ريد بُل أمام زميله بيريز في المركز الثاني، ليتّسع الفارق بينه وبين لوكلير إلى 7.5 ثانية.

وأجرى ساينز وبيريز توقّفيهما في اللفّة التالية، لكنّ توقّف ساينز كان بطيئًا جدًا وخسر حوالي 3 ثوانٍ لصالح بيريز.

ويُمكن القول أنّ السباق هدأ في المجمل في الأمام بعد تلك المرحلة في ظلّ الفوارق الواسعة بين رباعيّ الصدارة، وبدت المعركة مقتصرة على نقطة أسرع لفّة حينها.

أمّا خلف سائقي ريد بُل وفيراري فقد وصل راسل إلى المركز الخامس من دون توقّف، حيث قال لمهندسه: "لماذا لا نبقى على الحلبة بانتظار فترة سيارة أمان افتراضيّة أو سيارة أمان"، فأكّد له مهندسه ذلك.

وكان ذلك ما حدث بالضبط بعد ذلك بلفّات قليلة، حيث جمعت حادثة بين بيير غاسلي ولاندو نوريس، حيث كان الأوّل ينزلق في كلّ مكان وعاد إلى المسار وكان نوريس قادمًا بسرعة وبدأ بتجاوزه، لكنّ غاسلي تحرّك قليلًا إلى اليسار ولمسه ودفعه بقوّة إلى الجدار.

وفي حين تمّ الاقتصار في مرحلة أولى على نظام سيارة الأمان الافتراضيّة، حيث استغلّه راسل لإجراء توقّفه والعودة في المركز السابع، فقد قرّرت إدارة السباق إدخال سيارة الأمان إثر ذلك.

واستغلّ بيريز موقعه على المسار وحجم الفارق بينه وبين بوتاس خلفه ليُجري وقفة سيارة أمان منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" جديدة وكان الوحيد المتوقّف ضمن ركب الصدارة.

واستؤنف السباق مع بقاء 11 لفّة على النهاية، حيث حافظ فيرشتابن على الصدارة أمام لوكلير، في حين بالكاد تشبّث ساينز أمام بيريز.

وبقي لوكلير قريبًا من فيرشتابن حينها في ظلّ ابتعادهما مجدّدًا في الأمام، بينما واصل بيريز تسليط الضغط على ساينز.

أمّا خلف أربعتهم، فقد ارتكب بوتاس خطأً واحتك بشكلٍ طفيف بالجدار الجانبي، ما سمح لثنائيّ مرسيدس بتجاوزه، بينما تمكّن راسل من تجاوز هاميلتون بعد معركة مثيرة بينهما.

وأقدم بيريز على انغماسٍ متأخّرٍ من الجهة الداخليّة للمنعطف الأوّل على ساينز مع بقاء 6 لفّات على النهاية، وكادت أن تقع حادثة بينهما، لكنّ بيريز أغلق مكابحه بقوّة وهو ما سمح لساينز باستعادة المركز الثالث.

وبعد ضغط قويٍ من لوكلير، بدأ فيرشتابن بتسريع وتيرته تدريجيًا والخروج من مجال "دي آر اس" مع دخول السباق لفّاته الأخيرة.

في الأثناء جمعت حادثة بين ميك شوماخر وسيباستيان فيتيل مع بقاء 4 لفّات على النهاية، و بالرغم من قدرة كلٍ منهما على المواصلة حتّى خطّ الحظائر، فقد تناثرت الكثير من الأشلاء على المسار.

واستمرّ الوضع على حاله إلى حين عبور فيرشتابن خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز، ومعه نقطة أسرع لفّة.

نتيجة السباق: