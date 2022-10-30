فيرشتابن يُتقن لعبة الإطارات ليفوز في المكسيك وينفرد بالرقم القياسي

بالرغم من انطلاقه من المركز الأوّل إلّا أنّ فيرشتابن كان تحت تهديد لويس هاميلتون طوال الفترة الأولى، لكنّ استراتيجيّة الإطارات وحفاظه عليها خلال الفترة الثانية حسما المعركة لصالحه ليُحقّق الفوز الـ 14 له هذا الموسم وينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسمٍ واحد بعد أن كان متعادلًا مع مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل.

كما كان هذا الفوز الرابع لفيرشتابن على الأراضي المكسيكيّة.

وحلّ لويس هاميلتون ثانيًا ضمن سباقٍ جديدٍ كان فيه قريبًا من تحقيق الفوز الذي طال انتظاره لمرسيدس هذا الموسم، لكنّ اختيار إطارات "هارد" في الفترة الثانية لم يكن الخيار الموفّق.

وبالرغم من أنّه كان قريبًا من تهديد هاميلتون في بعض النقاط من السباق، حلّ سيرجيو بيريز ثالثًا مُحقّقًا منصّة تتويجٍ جديدة على أرضه.

وذهب المركز الرابع إلى جورج راسل الذي تذمّر هو الآخر مرارًا من قرار الانتقال إلى إطارات "هارد"، وكان عزاؤه إجراءه لوقفة صيانة متأخّرة وتحقيق نقطة أسرع لفّة.

أمّا فيراري فقد عانت من سباقٍ ضعيف للغاية مثلما كان متوقّعًا واكتفى كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير بالمركزين الخامس والسادس تواليًا بفارق دقيقة عن الفائز فيرشتابن.

واتّبع دانيال ريكاردو استراتيجيّة جريئة عبر إطالة الفترة الأولى على إطارات "ميديوم" والانتقال إلى "سوفت" عوضًا عن "هارد" ليُحقّق المركز السابع أمام إستيبان أوكون ولاندو نوريس، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

تنوّعت استراتيجيّات الإطارات بشكلٍ لافتٍ عبر تواجد ثنائيّ ريد بُل وفيراري على إطارات "سوفت" عند الانطلاقة ضمن العشرة الأوائل، بينما اختار البقيّة إطارات "ميديوم".

ومنحت الإطارات الألين فيرشتابن الأفضليّة عند الانطلاقة في مواجهة ثنائيّة مرسيدس بالرغم من كسب هاميلتون وراسل عامل السحب القويّ بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

في الأثناء تمكّن هاميلتون من الإطاحة بزميله راسل في المنعطف الثاني، بينما ألهب بيريز حماس جماهيره عندما انتزع المركز الثالث من راسل في المنعطف الخامس.

أمّا سائقا فيراري ساينز ولوكلير فقد كانا في المركزين الخامس والسادس تواليًا بينما تراجع بوتاس إلى المركز الثامن خلف ألونسو.

وفي حين أنّ فيرشتابن بدأ بالابتعاد قليلًا في اللفّات الأولى، إلّا أنّ هاميلتون عاد للضغط والإبقاء على الفارق في فلك 1.2 ثانية، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه ثلاثيّ الصدارة بالابتعاد في الأمام.

وبدأ ذلك فيرشتابن وهاميلتون في الابتعاد وحيدين في الأمام في ظلّ تقديمهما لوتيرة أسرع من الجميع، بينما بدأت وتيرة بيريز بالتراجع وبدأ راسل بالاقتراب منه.

وطلب مهندس فيرشتابن من سائقه محاولة بدء الابتعاد عن هاميلتون في اللفّة الـ 14، وذلك مع اقتراب موعد وقفات الصيانة الأولى.

لكنّ فيرشتابن قال بعد ذلك ببضع لفّات: "أعاني كثيرًا من اهتزاز السيارة، من الصعب العبور على الحفف الجانبيّة".

وبقي الفارق بين ثنائيّ الصدارة في فلك الثانيتين على مدار اللفّات التالية، إلى أن قال سائق ريد بُل في اللفّة الـ 22: "بدأت الإطارات تعاني كثيرًا"، قبل أن يُضيف في اللفّة التالية: "الإطار الأماميّ الأيسر لا ينعطف" في إشارة إلى تدهور حالته.

واختارت ريد بُل استدعاء بيريز في نهاية اللفّة الـ 23 من أجل محاولة تسليط الضغط على هاميلتون، لكنّ توقّفه كان بطيئًا بسبب مشكلة في نزع الإطار الخلفيّ الأيسر.

وبالرغم من أنّ هاميلتون بدأ بالاقتراب من فيرشتابن قائلًا أنّ "إطاراته في حالة جيّدة"، فقد اختارت ريد بُل الإبقاء على بطل العالم على الحلبة بشكلٍ غريب.

وتوقّف فيرشتابن أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 25 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" جديدة وعاد في هواءٍ نقي في المركز الثالث، بينما كان بيريز عالقًا خلف لوكلير بعد أن وصل إليه سريعًا إثر توقّفه قبل أن يتمكّن من تجاوزه في اللفّة الـ 27.

في الأثناء قال مهندس هاميلتون أنّه لا يزال يسير نحو بلوغ هدف لفّاته مع ستّ لفّات إضافيّة قبل توقّفه.

وتذمّر فيرشتابن إثر ذلك غاضبًا من وجود خطبٍ ما في غيارات علبة التروس، بينما تذمّر هاميلتون من بعض الانقطاعات في الطاقة من محرّكه.

لكنّ هاميلتون توقّف في اللفّة الـ 30 بشكلٍ غريب وانتقل إلى إطارات "هارد" التي بدا أنّ الجميع يُحاول تفاديها.

في الأثناء أجرى ساينز توقّفه وكان بطيئًا هو الآخر ما أضاع منه بعض الثواني، لكنّه تمكّن من العودة أمام زميله لوكلير الذي كان يُصارع بشكلٍ كبير للإبقاء على سيارته على المسار في ظلّ انزلاقها في كلّ مكان.

وبقي حينها راسل في الصدارة قائلًا: "الإطارات لا تزال في حالة جيّدة، دعونا نمدد بقاءنا"، قبل أن يقول بعد ذلك بقليل: "لننتقل إلى إطارات سوفت في النهاية"، حيث أخبره مهندسه بأنّه سيحتاج لإطالة هذه الفترة كثيرًا من أجل إنجاح ذلك.

وتوقّف راسل أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 34 لينتقل إلى إطارات "هارد" بالنظر إلى عدد اللفّات الكبير المتبقي على النهاية.

وأعاد ذلك فيرشتابن إلى الصدارة بفارق 7 ثوانٍ عن هاميلتون، بينما كان بيريز بصدد الاقتراب من الأخير.

وبدا أنّ استراتيجيّة إطارات "هارد" قد عادت بنتائج عكسيّة مثلما كان متوقّعًا، حيث تراجعت وتيرة هاميلتون وقال: "هذه الإطارات ليست جيّدة مثل التركيبة السابقة"، لكنّ مهندسه قال له: "لاحظنا تراجعًا في أداء إطارات ميديوم قرب نهاية عمرها، سيُعاني فيرشتابن عليها لاحقًا".

وفي حين واصل هاميلتون التذمّر من إطاراته، واصل مهندسه تطمينه بأنّها الأنسب.

وبعد أن كان متّجهًا لتحقيق المركز السابع بأريحيّة، تبخّرت آمال فرناندو ألونسو وبدأ بالتراجع مركزًا تلو الآخر بعد معاناته من مشكلة في وحدة طاقته، حيث قال الإسباني: "هذا لا يُصدّق، يا له من موسم!"، إلى أن خرج من السباق بعد أن أوقف سيارته قرب المسار ما أدّى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

وتمكّن المارشلز من إبعاد سيارة ألبين سريعًا وهو ما أدّى إلى استئناف السباق من دون أيّ تأثيرٍ إضافي.

وبقي الوضع على حاله إلى حين عبور فيرشتابن خطّ النهاية محقّقًا الفوز بأكثر من 15 ثانية عن هاميلتون.

نتيجة السباق: