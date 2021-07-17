فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون

بالنظر إلى أنّ بقيّة المنافسات لعطلة نهاية هذا الأسبوع تتمحور حول المسافات الطويلة، فلم يسعَ أحد وراء لفّة مجدٍ بكميّة وقود قليلة.

بل عمل الجميع على محاكاة المسافات الطويلة واختبار خيارات الإطارات المتاحة كلّها خاصة في ظلّ تمتّع الجميع بحريّة اختيار الإطارات لسباق التصفيات القصير.

وتذمّر جورج راسل من سرعة الرياح بالقول: "يبدو أنّ هناك هبات رياح أقوى هذا اليوم".

وحذّرت مرسيدس سائقَيها من العبور على الحفف الجانبيّة عند مخرج المنعطف التاسع بعد الاشتباه في تعرّض سيارة فالتيري بوتاس لبعض الضرر.

كما أظهرت مقاطع الفيديو تشكّل شرخٍ على الإطار الأماميّ الأيمن على سيارة سيرجيو بيريز، حيث كان المكسيكي يستخدم إطارات "ميديوم".

وذهبت الصدارة في النهاية إلى الهولندي فيرشتابن الذي اختبر إطارات "ميديوم" في البداية قبل أن ينتقل إلى "هارد" في المراحل الأخيرة.

وسجّل الهولندي أسرع زمن في الحصّة وبلغ 1:29.902 دقيقة وتقدّم بـ 0.375 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري الذي اختبر إطارات "ميديوم" هو الآخر.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا لكنّه اختبر إطارات "سوفت" وقد يُجازف بمحاولة خوض السباق عليها.

أمّا إستيبان أوكون فقد تواجد في المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

وتقدّم لاندو نوريس على زميله في مكلارين دانيال ريكاردو ليحلّ سادسًا.

في المقابل اكتفى لويس هاميلتون الذي سينطلق أوّلًا في السباق القصير بالمركز الثامن مباشرة أمام زميله بوتاس، وأكمل البريطاني محاكاته في البداية على إطارات "هارد" قبل أن يُجري طلعة قصيرة على "سوفت".

وأكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألفا تاوري وتقدّم بفارقٍ طفيف على صاحب الأرض والجمهور جورج راسل.

نتيجة الحصّة: