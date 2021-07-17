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فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون

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ضمن الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة بريطانيا الكبرى التي شهدت عمل الجميع على محاكاة المسافات الطويلة تحضيرًا لسباقَي السبت والأحد.

فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون

بالنظر إلى أنّ بقيّة المنافسات لعطلة نهاية هذا الأسبوع تتمحور حول المسافات الطويلة، فلم يسعَ أحد وراء لفّة مجدٍ بكميّة وقود قليلة.

بل عمل الجميع على محاكاة المسافات الطويلة واختبار خيارات الإطارات المتاحة كلّها خاصة في ظلّ تمتّع الجميع بحريّة اختيار الإطارات لسباق التصفيات القصير.

وتذمّر جورج راسل من سرعة الرياح بالقول: "يبدو أنّ هناك هبات رياح أقوى هذا اليوم".

وحذّرت مرسيدس سائقَيها من العبور على الحفف الجانبيّة عند مخرج المنعطف التاسع بعد الاشتباه في تعرّض سيارة فالتيري بوتاس لبعض الضرر.

كما أظهرت مقاطع الفيديو تشكّل شرخٍ على الإطار الأماميّ الأيمن على سيارة سيرجيو بيريز، حيث كان المكسيكي يستخدم إطارات "ميديوم".

وذهبت الصدارة في النهاية إلى الهولندي فيرشتابن الذي اختبر إطارات "ميديوم" في البداية قبل أن ينتقل إلى "هارد" في المراحل الأخيرة.

وسجّل الهولندي أسرع زمن في الحصّة وبلغ 1:29.902 دقيقة وتقدّم بـ 0.375 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري الذي اختبر إطارات "ميديوم" هو الآخر.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا لكنّه اختبر إطارات "سوفت" وقد يُجازف بمحاولة خوض السباق عليها.

أمّا إستيبان أوكون فقد تواجد في المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

وتقدّم لاندو نوريس على زميله في مكلارين دانيال ريكاردو ليحلّ سادسًا.

في المقابل اكتفى لويس هاميلتون الذي سينطلق أوّلًا في السباق القصير بالمركز الثامن مباشرة أمام زميله بوتاس، وأكمل البريطاني محاكاته في البداية على إطارات "هارد" قبل أن يُجري طلعة قصيرة على "سوفت".

وأكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألفا تاوري وتقدّم بفارقٍ طفيف على صاحب الأرض والجمهور جورج راسل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:29.902     235.896
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:30.277 0.375 0.375 234.916
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 29 1:30.507 0.605 0.230 234.319
4 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 31 1:30.707 0.805 0.200 233.803
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 27 1:30.800 0.898 0.093 233.563
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:31.030 1.128 0.230 232.973
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:31.034 1.132 0.004 232.963
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:31.131 1.229 0.097 232.715
9 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:31.180 1.278 0.049 232.590
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 31 1:31.188 1.286 0.008 232.570
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:31.237 1.335 0.049 232.445
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 29 1:31.263 1.361 0.026 232.378
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:31.289 1.387 0.026 232.312
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:31.328 1.426 0.039 232.213
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:31.337 1.435 0.009 232.190
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 32 1:31.404 1.502 0.067 232.020
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 34 1:31.593 1.691 0.189 231.541
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 31 1:32.041 2.139 0.448 230.414
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 31 1:32.474 2.572 0.433 229.335
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 28 1:34.017 4.115 1.543 225.571
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