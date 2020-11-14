فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الثالثة الممطرة

بعد أن كان الجميع يمنّي النفس ببقاء طبقة المطاط التي تشكّلت بالأمس من أجل رفع مستويات التماسك على الحلبة، جاءت الأمطار لتبخّر كلّ ذلك.

واضطرّ السائقون لاستخدام إطارات "انترميديت" في بداية الحصّة، بالرغم من أنّ أغلب السائقين لم يدخلوا أصلًا في المراحل الأولى، قبل أن يبدأوا بالدخول تباعًا.

وكانت الانزلاقات في كلّ حدبٍ وصوب نتيجة لذلك، بل وصل الحدّ إلى بعض الاحتكاكات، حيث لمس الإطار الأماميّ الأيمن لسيارة لوكلير الإطار الخلفيّ اليسر لسيارة إستيبان أوكون ما تسبّب في انزلاق الأخير، لكن من دون ضرر.

وقال لوكلير بعد المزيد من الانزلاقات الأخرى: "لا يُمكن القيادة في هذا الوضع، الإطارات باردة جدًا".

بدوره قال كفيات غاضبًا: "لا يوجد ما يُمكنني فعله للإطارات، إنّها باردة جدًا".

وحاول السائقون الانتقال إلى إطارات "فول ويت" في محاولة للتعامل مع الوضع، لكنّ شيئًا لم يتحسّن، وتواصل انزلاق السائقين في كلّ مكان، وكاد لوكلير أن يتعرّض لحادث، وفصلت بينه وبين الحاجز الجانبيّ للمسار مسافة قصيرة.

وقال لوكلير بعد ذلك بقليل: "الوضع صعبٌ جدًا، لكن لو تكرّرت هذه الظروف في السباق فيجب أن نكون متجهّزين، لهذا السبب أريد القيادة".

وازدادت غزارة الأمطار إثر ذلك ما دفع الجميع للعودة إلى خطّ الحظائر.

وحاول البعض العودة لاحقًا، لكن من دون فائدة تذرك.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن بتوقيت وقدره 1:48.485 دقيقة، وتقدّم بفارقٍ قارب الثانية على لوكلير سائق فيراري.

أمّا أليكسندر ألبون فقد وضع سيارة ريد بُل الثانية في المركز الثالث وكان أبطأ بـ 1.5 ثانية من زميله.

وفي حين تواجد إستيبان أوكون في المركز الرابع، إلّا أنّه كان بعيدًا بحوالَي 5 ثوانٍ ونصف عن الصدارة، وتقدّم بفارقٍ طفيف على لاندو نوريس.

وحلّ سيباستيان فيتيل سادسًا أمام سيرجيو بيريز، بينما اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن ولانس سترول.

من جانبه لم يدخل هاميلتون إلى الحلبة في البداية، واكتفى بثلاث لفّات في المجمل وأنهى الحصّة في المركز الأخير.

نتيجة الحصّة: