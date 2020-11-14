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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الثالثة الممطرة

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فيرشتابن يتقدّم على لوكلير في التجارب الثالثة الممطرة
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حافظ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على صدارته مرّة أخرى خلال التجارب الحرّة الثالثة الممطرة ضمن جائزة تركيا الكبرى، لكنّ الجميع عانى من الانزلاقات في كلّ أرجاء الحلبة.

بعد أن كان الجميع يمنّي النفس ببقاء طبقة المطاط التي تشكّلت بالأمس من أجل رفع مستويات التماسك على الحلبة، جاءت الأمطار لتبخّر كلّ ذلك.

واضطرّ السائقون لاستخدام إطارات "انترميديت" في بداية الحصّة، بالرغم من أنّ أغلب السائقين لم يدخلوا أصلًا في المراحل الأولى، قبل أن يبدأوا بالدخول تباعًا.

وكانت الانزلاقات في كلّ حدبٍ وصوب نتيجة لذلك، بل وصل الحدّ إلى بعض الاحتكاكات، حيث لمس الإطار الأماميّ الأيمن لسيارة لوكلير الإطار الخلفيّ اليسر لسيارة إستيبان أوكون ما تسبّب في انزلاق الأخير، لكن من دون ضرر.

وقال لوكلير بعد المزيد من الانزلاقات الأخرى: "لا يُمكن القيادة في هذا الوضع، الإطارات باردة جدًا".

بدوره قال كفيات غاضبًا: "لا يوجد ما يُمكنني فعله للإطارات، إنّها باردة جدًا".

وحاول السائقون الانتقال إلى إطارات "فول ويت" في محاولة للتعامل مع الوضع، لكنّ شيئًا لم يتحسّن، وتواصل انزلاق السائقين في كلّ مكان، وكاد لوكلير أن يتعرّض لحادث، وفصلت بينه وبين الحاجز الجانبيّ للمسار مسافة قصيرة.

وقال لوكلير بعد ذلك بقليل: "الوضع صعبٌ جدًا، لكن لو تكرّرت هذه الظروف في السباق فيجب أن نكون متجهّزين، لهذا السبب أريد القيادة".

وازدادت غزارة الأمطار إثر ذلك ما دفع الجميع للعودة إلى خطّ الحظائر.

وحاول البعض العودة لاحقًا، لكن من دون فائدة تذرك.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن بتوقيت وقدره 1:48.485 دقيقة، وتقدّم بفارقٍ قارب الثانية على لوكلير سائق فيراري.

أمّا أليكسندر ألبون فقد وضع سيارة ريد بُل الثانية في المركز الثالث وكان أبطأ بـ 1.5 ثانية من زميله.

وفي حين تواجد إستيبان أوكون في المركز الرابع، إلّا أنّه كان بعيدًا بحوالَي 5 ثوانٍ ونصف عن الصدارة، وتقدّم بفارقٍ طفيف على لاندو نوريس.

وحلّ سيباستيان فيتيل سادسًا أمام سيرجيو بيريز، بينما اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن ولانس سترول.

من جانبه لم يدخل هاميلتون إلى الحلبة في البداية، واكتفى بثلاث لفّات في المجمل وأنهى الحصّة في المركز الأخير.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 6 1:48.485     177.137
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 9 1:49.430 0.945 0.945 175.608
3 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 5 1:50.059 1.574 0.629 174.604
4 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 9 1:53.897 5.412 3.838 168.720
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 7 1:53.995 5.510 0.098 168.575
6 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 14 1:54.490 6.005 0.495 167.846
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 6 1:55.577 7.092 1.087 166.268
8 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 4 1:55.666 7.181 0.089 166.140
9 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 4 1:55.878 7.393 0.212 165.836
10 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 5 1:56.824 8.339 0.946 164.493
11 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 6 1:58.475 9.990 1.651 162.201
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 7 1:59.548 11.063 1.073 160.745
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 10 2:02.325 13.840 2.777 157.096
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 7 2:02.473 13.988 0.148 156.906
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 5 2:04.748 16.263 2.275 154.044
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 12 2:06.351 17.866 1.603 152.090
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 8 2:09.368 20.883 3.017 148.543
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1        
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1        
20 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 3        
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الكاتب مروان الوافي

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