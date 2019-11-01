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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على فيتيل في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

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فيرشتابن يتقدّم على فيتيل في التجارب الحرّة الأولى في أوستن
من قبل:
01-11-2019

حقّق ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد متقدّمًا على سيباستيان فيتيل سائق فيراري، وذلك في حصّة طغى عليها اختبار جميع السائقين لإطارات 2020.

شهدت الدقائق الأولى من الحصّة حركة أكثر من المعتاد، وذلك نتيجة توفير بيريللي لإطارات إضافيّة لاختبارها ضمن برنامج تطويرها لإطارات موسم 2020.

نتيجة لذلك كانت برامج الفرق والسائقين مختلفة والأزمنة متباعدة على غير المعتاد.

كما تذمّر السائقون من كثرة المطبّات الحادة على الحلبة، حيث قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من المطبّات، من الخطير القيادة على الحلبة"، قبل أن يقول كيفن ماغنوسن: "هناك قفزة بعد المنعطف التاسع، ليس مجرّد مطبّ، بل قفزة".

وضمن مشاركته في هذه الحصّة على سيارة ويليامز ضمن ما تبدو عمليّة لتقييمه من أجل مقعد كوبتسا في العام المقبل، عانى نيكولاس لاتيفي من عطل في علبة التروس وعاد إلى خطّ الحظائر مبكّرًا.

لكنّ أغلب السائقين شرعوا في اتّباع برامج طبيعيّة في نصف الساعة الأخيرة من عمر الحصّة.

وانقسم الأداء مجدّدًا من خلال تفوّق فيراري في المقطع الأوسط المتضمّن للخطّ الخلفيّ السريع، بينما كانت ريد بُل أسرع في المقطعين الأوّل والثالث.

في المقابل صبّت مرسيدس، وتحديدًا عبر هاميلتون، أغلب تركيزها على تجربة الإطارات الاختباريّة غير المعلّمة لموسم 2020.

كما كانت إدارة السباق صارمة بشأن حدود المسار عند المنعطف ما قبل الأخير، حيث شُطبت عدّة أزمنة سائقين وعلى رأسهم شارل لوكلير في مرحلة أولى وهاميلتون قرب النهاية.

وقال سائق فيراري بعد ذلك بقليل: "لا أستطيع خفض نسب السرعة يا شباب، ألقوا نظرة على ذلك"، قبل أن يُجيبه مهندسه قائلًا: "نعتقد بأنّ ذلك بسبب المطبّات"، لكنّه تمكّن من مواصلة برنامجه بشكلٍ طبيعيّ.

ونجح فيرشتابن في ضمان الصدارة عبر توقيت وقدره 1:34.057 دقيقة وتقدّم بفارق 0.169 ثانية عن فيتيل.

أمّا أليكسندر ألبون فقد واصل وتيرته القويّة التي أظهرها في الفترة الأخيرة وحلّ ثالثًا على متن سيارة ريد بُل الثانية بفارق رُبع ثانية عن زميله المتصدّر.

لكنّ الترتيب كان مختلطًا خلف ثلاثيّ الصدارة بسبب شطب الأزمنة والبرامج المختلفة، نتيجة لذلك حلّ بيير غاسلي في المرتبة الرابعة لكن بفارقٍ قارب الثانية عن الصدارة، لكنّه نجح في التقدّم على كلٍ من دانيال ريكاردو ورومان غروجان.

في المقابل انتهى المطاف بلوكلير وهاميلتون في المركزين السابع والثامن على التوالي، وكانت أزمنتهما القانونيّة أبطأ بأكثر من 1.3 ثانية من فيرشتابن.

وتواجد لانس سترول في المركز التاسع على متن سيارة ريسينغ بوينت، بينما أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارة هاس الثانية.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 26 01:34.057     211.008
2 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 30 01:34.226 00.169 00.169 210.629
3 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 28 01:34.316 00.259 00.090 210.428
4 10 France بيير غاسلي تورو روسو 32 01:35.008 00.951 00.692 208.896
5 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 29 01:35.263 01.206 00.255 208.336
6 8 France رومان غروجان هاس 24 01:35.356 01.299 00.093 208.133
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 23 01:35.380 01.323 00.024 208.081
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 32 01:35.439 01.382 00.059 207.952
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 31 01:35.586 01.529 00.147 207.632
10 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 23 01:35.659 01.602 00.073 207.474
11 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 31 01:35.661 01.604 00.002 207.470
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 26 01:35.723 01.666 00.062 207.335
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 22 01:35.854 01.797 00.131 207.052
14 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 29 01:35.971 01.914 00.117 206.799
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 26 01:36.037 01.980 00.066 206.657
16 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 24 01:36.124 02.067 00.087 206.470
17 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 40 01:36.159 02.102 00.035 206.395
18 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 23 01:36.263 02.206 00.104 206.172
19 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 28 01:37.948 03.891 01.685 202.625
20 40 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 7 01:41.112 07.055 03.164 196.285
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الحدث جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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