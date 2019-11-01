فيرشتابن يتقدّم على فيتيل في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

شهدت الدقائق الأولى من الحصّة حركة أكثر من المعتاد، وذلك نتيجة توفير بيريللي لإطارات إضافيّة لاختبارها ضمن برنامج تطويرها لإطارات موسم 2020.

نتيجة لذلك كانت برامج الفرق والسائقين مختلفة والأزمنة متباعدة على غير المعتاد.

كما تذمّر السائقون من كثرة المطبّات الحادة على الحلبة، حيث قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من المطبّات، من الخطير القيادة على الحلبة"، قبل أن يقول كيفن ماغنوسن: "هناك قفزة بعد المنعطف التاسع، ليس مجرّد مطبّ، بل قفزة".

وضمن مشاركته في هذه الحصّة على سيارة ويليامز ضمن ما تبدو عمليّة لتقييمه من أجل مقعد كوبتسا في العام المقبل، عانى نيكولاس لاتيفي من عطل في علبة التروس وعاد إلى خطّ الحظائر مبكّرًا.

لكنّ أغلب السائقين شرعوا في اتّباع برامج طبيعيّة في نصف الساعة الأخيرة من عمر الحصّة.

وانقسم الأداء مجدّدًا من خلال تفوّق فيراري في المقطع الأوسط المتضمّن للخطّ الخلفيّ السريع، بينما كانت ريد بُل أسرع في المقطعين الأوّل والثالث.

في المقابل صبّت مرسيدس، وتحديدًا عبر هاميلتون، أغلب تركيزها على تجربة الإطارات الاختباريّة غير المعلّمة لموسم 2020.

كما كانت إدارة السباق صارمة بشأن حدود المسار عند المنعطف ما قبل الأخير، حيث شُطبت عدّة أزمنة سائقين وعلى رأسهم شارل لوكلير في مرحلة أولى وهاميلتون قرب النهاية.

وقال سائق فيراري بعد ذلك بقليل: "لا أستطيع خفض نسب السرعة يا شباب، ألقوا نظرة على ذلك"، قبل أن يُجيبه مهندسه قائلًا: "نعتقد بأنّ ذلك بسبب المطبّات"، لكنّه تمكّن من مواصلة برنامجه بشكلٍ طبيعيّ.

ونجح فيرشتابن في ضمان الصدارة عبر توقيت وقدره 1:34.057 دقيقة وتقدّم بفارق 0.169 ثانية عن فيتيل.

أمّا أليكسندر ألبون فقد واصل وتيرته القويّة التي أظهرها في الفترة الأخيرة وحلّ ثالثًا على متن سيارة ريد بُل الثانية بفارق رُبع ثانية عن زميله المتصدّر.

لكنّ الترتيب كان مختلطًا خلف ثلاثيّ الصدارة بسبب شطب الأزمنة والبرامج المختلفة، نتيجة لذلك حلّ بيير غاسلي في المرتبة الرابعة لكن بفارقٍ قارب الثانية عن الصدارة، لكنّه نجح في التقدّم على كلٍ من دانيال ريكاردو ورومان غروجان.

في المقابل انتهى المطاف بلوكلير وهاميلتون في المركزين السابع والثامن على التوالي، وكانت أزمنتهما القانونيّة أبطأ بأكثر من 1.3 ثانية من فيرشتابن.

وتواجد لانس سترول في المركز التاسع على متن سيارة ريسينغ بوينت، بينما أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارة هاس الثانية.

نتيجة الحصّة: