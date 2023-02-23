فيرشتابن يتقدّم على ساينز في الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين
بدأ بطل العالم ماكس فيرشتابن حملة الدفاع عن لقبه بنسقٍ قويٍ عبر تسجيله الزمن الأسرع خلال الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد وسط الظهور الأوّل لسيارة "آر.بي19".
اختارت البطولة إطالة كلٍ من الحصّتين برُبع ساعة هذا العام، حيث انطلقت الحصّة الصباحيّة على الساعة العاشرة بتوقيت مكّة المكرّمة وانتهت عند الساعة 14:15، وذلك من أجل اختبار كلّ أنظمة السلامة على الحلبة على صعيد الأعلام الصفراء وأنظمة سيارة الأمان الافتراضيّة في رُبع الساعة الإضافي.
واتّجهت جميع الأنظار صوب مرآب ريد بُل للحصول على اللمحة الأولى على سيارتها الجديدة التي تعمّدت إخفاءها حتّى الآن بعد الاقتصار على الكشف على كسوة لونيّة في حدث إطلاق الموسم ومن ثمّ عدم نشر أيّة تفاصيل من يوم التصوير الترويجي في سيلفرستون.
وتميّزت السيارة الجديدة ببعض التطويرات الانسيابيّة عن سابقتها، خاصة في منطقة الوسط من السيارة.
ولم تمرّ سوى دقائق قليلة قبل أن عرفت التجارب العلم الأحمر الأوّل لهذا العام، وذلك بعد توقّف سيارة أستون مارتن على الحلبة عندما كان يجلس خلف مقودها فيليبي دروغوفيتش الذي يُعوّض لانس سترول المصاب.
وتبيّن لاحقًا أنّ توقّف سيارة "آي.ام.آر23" جاء بسبب بعض المشاكل الإلكترونيّة التي تمكّن الفريق من حلّها في الساعة التالية في المرآب ليتمكّن البرازيل من استئناف برنامجه.
لكنّ بقيّة الحصّة سارت على نحوٍ سلسٍ للغاية من دون مشاكل وتمكّن أغلب السائقين من قطع مسافات طويلة بالرغم من الرياح القويّة نسبيًا والتي تسبّبت في بعض الأخطاء هنا وهناك.
وتنوّعت برامج الفرق بشكلٍ عام، بالرغم من تركيزٍ واضح على الاختبارات الانسيابيّة في ظلّ الحضور المكثّف للطلاء الانسيابيّ وأنظمة الاستشعار حول الإطارات.
وفي حين تقدّم كارلوس ساينز الإبن إلى الصدارة مبكّرًا وبقي هناك لفترة طويلة، فإنّ فيرشتابن عاد لاحقًا ليُسجّل 1:32.959 دقيقة ويضمن الصدارة، كما سيُواصل الهولندي القيادة في بقيّة اليوم.
وحلّ ساينز ثانيًا بفارق 0.294 دقيقة قبل تسليمه السيارة لزميله شارل لوكلير في فترة ما بعد الظهر، وأكمل الإسباني أكثر من 70 لفّة.
وجذبت سيارة فيراري الأنظار بسبب تشكّل انغماسٍ في الأنف على سرعة عالية، لكنّ الفريق اكتشف لاحقًا أنّ ما حدث جاء بسبب خطأ في تركيب ذلك الجزء وتمّ حلّ المسألة.
بدوره تمكّن أليكسندر ألبون من قطع مسافات طويلة مكملًا 74 لفّة كأكثر السائقين نشاطًا على الحلبة في طريقه نحو المركز الثالث.
وتواجد جو غوانيو في المركز الرابع أمام جورج راسل الذي تركّز عمله على الجوانب الانسيابيّة في ظلّ تصريح مرسيدس بتقييمها لتصميم الجانب الحالي والوقوف على مدى جدواه قبل بدء الموسم.
وأكمل البريطاني حوالي 70 لفّة وكان أبطأ بـ 1.215 ثانية من فيرشتابن.
أمّا العائد إلى البطولة نيكو هلكنبرغ فقد وضع سيارة هاس في المركز السادس أمام دروغوفيتش الذي سيُسلّم سيارة أستون مارتن للسائق الأساسي فرناندو ألونسو.
وأكمل يوكي تسونودا، وبيير غاسلي وأوسكار بياستري ترتيب العشرة الأوائل.
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