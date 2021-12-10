فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي
أحرز الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى ليتقدّم على ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون، خاصة بعد شطب زمن الأخير الأسرع لتجاوزه حدود المسار.
بدأ السائقون بالتعوّد على التصميم الجديد للحلبة بعد التغييرات التي طرأت على العديد من أجزائها.
لذا كانت الأزمنة بصدد التحسّن سريعًا، وكانت أسرع بـ 10 ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي.
واختار أغلب السائقين الدخول مباشرة على إطارات "سوفت" منذ البداية.
في الأثناء تذمّر فيرشتابن قائلًا: "حاولوا جعل المقود مستقيمًا عندما أعود".
بالتوازي مع ذلك كان أداء فيراري ضعيفًا للغاية، حيث قال كارلوس ساينز الإبن: "الوضع مروّعٌ يا شباب، نحتاج لتغيير شيء ما".
وعاد السائقون مجدّدًا على إطارات "سوفت" لإكمال سلسلة اللفّات الأخيرة والتأكّد من توازن السيارات.
وتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه مُسجّلًا 1:25.009 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.
وفي حين أنّ غريمه هاميلتون تمكّن من الاقتراب منه بشدّة ليكون على بُعد 0.033 ثانية عنه، إلّا أنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الـ 16.
لذا ذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس الذي كان أبطأ بـ 0.196 ثانية من فيرشتابن.
وحلّ هاميلتون ثالثًا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن فيرشتابن، وتقدّم بـ 0.008 ثانية على سيرجيو بيريز.
ومجدّدًا واصل يوكي تسونودا لفّاته المدهشة مؤخّرًا ليحلّ خامسًا بفارق 0.015 ثانية عن بيريز.
وتقدّم الياباني اليافع على فرناندو ألونسو سائق ألبين، بينما تواجد بيير غاسلي في المركز السابع مؤكّدًا وتيرة ألفا تاوري القويّة.
ويبدو أنّ فريق فيراري أحرز تقدّمًا على صعيد الإعدادات في منتصف الحصّة، حيث تقدّم شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن إلى المركزين الثامن والتاسع تواليًا، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|23
|1:25.009
|235.203
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:25.205
|0.196
|0.196
|234.662
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:25.355
|0.346
|0.150
|234.249
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|24
|1:25.363
|0.354
|0.008
|234.227
|5
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|23
|1:25.378
|0.369
|0.015
|234.186
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|26
|1:25.625
|0.616
|0.247
|233.511
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:25.822
|0.813
|0.197
|232.975
|8
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|20
|1:25.846
|0.837
|0.024
|232.910
|9
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|26
|1:25.886
|0.877
|0.040
|232.801
|10
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|26
|1:26.007
|0.998
|0.121
|232.474
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|25
|1:26.025
|1.016
|0.018
|232.425
|12
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|26
|1:26.123
|1.114
|0.098
|232.160
|13
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:26.189
|1.180
|0.066
|231.983
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:26.409
|1.400
|0.220
|231.392
|15
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|26
|1:26.608
|1.599
|0.199
|230.860
|16
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|29
|1:26.676
|1.667
|0.068
|230.679
|17
|89
|جاك أيتكن
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:27.481
|2.472
|0.805
|228.557
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:27.487
|2.478
|0.006
|228.541
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|24
|1:27.698
|2.689
|0.211
|227.991
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|22
|1:28.305
|3.296
|0.607
|226.424
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