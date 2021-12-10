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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي

أحرز الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى ليتقدّم على ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون، خاصة بعد شطب زمن الأخير الأسرع لتجاوزه حدود المسار.

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي

بدأ السائقون بالتعوّد على التصميم الجديد للحلبة بعد التغييرات التي طرأت على العديد من أجزائها.

لذا كانت الأزمنة بصدد التحسّن سريعًا، وكانت أسرع بـ 10 ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي.

واختار أغلب السائقين الدخول مباشرة على إطارات "سوفت" منذ البداية.

في الأثناء تذمّر فيرشتابن قائلًا: "حاولوا جعل المقود مستقيمًا عندما أعود".

بالتوازي مع ذلك كان أداء فيراري ضعيفًا للغاية، حيث قال كارلوس ساينز الإبن: "الوضع مروّعٌ  يا شباب، نحتاج لتغيير شيء ما".

وعاد السائقون مجدّدًا على إطارات "سوفت" لإكمال سلسلة اللفّات الأخيرة والتأكّد من توازن السيارات.

وتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه مُسجّلًا 1:25.009 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وفي حين أنّ غريمه هاميلتون تمكّن من الاقتراب منه بشدّة ليكون على بُعد 0.033 ثانية عنه، إلّا أنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الـ 16.

لذا ذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس الذي كان أبطأ بـ 0.196 ثانية من فيرشتابن.

وحلّ هاميلتون ثالثًا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن فيرشتابن، وتقدّم بـ 0.008 ثانية على سيرجيو بيريز.

ومجدّدًا واصل يوكي تسونودا لفّاته المدهشة مؤخّرًا ليحلّ خامسًا بفارق 0.015 ثانية عن بيريز.

وتقدّم الياباني اليافع على فرناندو ألونسو سائق ألبين، بينما تواجد بيير غاسلي في المركز السابع مؤكّدًا وتيرة ألفا تاوري القويّة.

ويبدو أنّ فريق فيراري أحرز تقدّمًا على صعيد الإعدادات في منتصف الحصّة، حيث تقدّم شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن إلى المركزين الثامن والتاسع تواليًا، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:25.009     235.203
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:25.205 0.196 0.196 234.662
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:25.355 0.346 0.150 234.249
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 1:25.363 0.354 0.008 234.227
5 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 23 1:25.378 0.369 0.015 234.186
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:25.625 0.616 0.247 233.511
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:25.822 0.813 0.197 232.975
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:25.846 0.837 0.024 232.910
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:25.886 0.877 0.040 232.801
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:26.007 0.998 0.121 232.474
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:26.025 1.016 0.018 232.425
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:26.123 1.114 0.098 232.160
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:26.189 1.180 0.066 231.983
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 25 1:26.409 1.400 0.220 231.392
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:26.608 1.599 0.199 230.860
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 29 1:26.676 1.667 0.068 230.679
17 89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 27 1:27.481 2.472 0.805 228.557
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:27.487 2.478 0.006 228.541
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:27.698 2.689 0.211 227.991
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 22 1:28.305 3.296 0.607 226.424
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